Última hora: Los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 se retrasan en EE UU por la incertidumbre de "aranceles"

¡Atención! Parece que Nintendo retrasará los pedidos anticipados de la Nintendo Switch 2 en Estados Unidos, ¿la razón? La compañía de la gran N evalúa el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump, aunque parece que el precio permanecerá tal cual se anuncio.

Cuando se abran oficialmente las reservas en Estados Unidos, la Switch 2 costará 449,99 $ o 429,99 $ con el paquete Mario Kart World. Lo más importante es que Nintendo no ha indicado que pueda haber ningún cambio en ese precio como resultado de los anuncios de tarifas, aunque los compradores potenciales sin duda estarán esperando nerviosos las actualizaciones.

La compañía anunció inicialmente durante su gran Switch 2 Direct que la consola se lanzará oficialmente el 5 de junio de 2025, con pedidos anticipados programados para abrir el 8 de abril en el Reino Unido y el 9 de abril en los Estados Unidos.

Desafortunadamente, los fans estadounidenses tendrán que esperar un poco más antes de poder asegurar su consola, ya que Nintendo ahora ha confirmado que los pedidos anticipados no comenzarán el 9 de abril.

"Los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 en Estados Unidos no comenzarán el 9 de abril de 2025 para evaluar el posible impacto de los aranceles y la evolución de las condiciones del mercado", ha declarado Nintendo en un comunicado a la prensa que ha recibido TechRadar Gaming.

Nintendo ha dicho que actualizará el calendario de reservas más adelante, pero ha confirmado que la consola se lanzará el 5 de junio.

Tras el Direct de Switch 2, algunas tiendas online del Reino Unido han abierto las reservas antes de tiempo, y Amazon UK también acepta invitaciones para los interesados en hacerse con la consola.

