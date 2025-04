La nueva cámara Nintendo Switch 2 demuestra que tenía razón al esperar una nueva era de periféricos de Nintendo, pero ¿qué viene después?

¿Una cámara de Nintendo? Así como lo lees, esta es otra de las sorpresas que llegaron con el lanzamiento oficial de la Nintendo Switch 2 y nos da un vistazo a cómo podríamos darle uso al nuevo puerto USB-C de la consola.

Cuando Nintendo reveló la nueva Switch 2, el puerto USB-C secundario me llamó la atención. No, no porque quiera un puerto de carga más cómodo para jugar en modo sobremesa o porque use mandos con cable y no me moleste en volver a conectarlos a los puertos USB-C del dock.

Más bien, me entusiasmaba lo que este nuevo puerto podría representar para los futuros accesorios de la Switch 2, y Nintendo lo ha cumplido con su nueva Nintendo Switch 2 Camera.

(Image credit: Nintendo)

Como parte de su último livestream, Nintendo ha desvelado GameChat, que utiliza la nueva cámara para videollamadas, funciones de realidad aumentada en el juego y emotes. Estará disponible en el momento del lanzamiento (5 de junio de 2025) por 49,99 $.

En el momento de escribir estas líneas, no hemos visto ningún juego para un solo jugador que utilice la cámara, pero con el tiempo, es posible que puedas utilizarla para juegos de captura de movimiento como en los viejos tiempos de EyeToy y Kinect.

Mi esperanza, sin embargo, es que la cámara sea sólo el principio. Me encantaría ver algo parecido a la Super Scope 6, la Game Boy Camera y la Pocket Printer, o incluso la Wii Balance Board.

En un Direct por lo demás ligeramente decepcionante, sin grandes títulos first-party de lanzamiento que me llamen la atención más allá de Mario Kart World, este segundo puerto USB-C y su potencial periférico sigue siendo una de las novedades más interesantes de la consola.

