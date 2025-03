Nintendo Music amplía su biblioteca con canciones de Kirby y Tetris

La biblioteca de "Nintendo Music" se ha ampliado con canciones de Tetris, Dr. Mario y Kirby y la tierra olvidada

Se trata de una importante ampliación para el servicio de música, que viene con la suscripción a Switch Online

La baja llega antes del Nintendo Direct del 2 de abril de 2025

En unos días, finalmente conoceremos todos o al menos nuevos detalles de la Nintendo Switch 2, recordemos que el 2 de abril de 2025 se llevará a cabo un Nintendo Direct especial.

Es de esperar que arroje luz sobre el precio, el conjunto completo de características y los importantísimos títulos de lanzamiento.

Mientras tanto, Nintendo ha lanzado nuevas canciones para su aplicación Nintendo Music y, tal y como informó NintendoLife, ha actualizado una página de soporte que anuncia una actualización más amplia de la aplicación independiente que llegará en octubre de 2025.

Nintendo ha incluido temas de los clásicos Tetris y -uno de sus favoritos- Dr. Mario en la actualización del 25 de marzo de 2025. También incluyó algunos temas de Kirby and the Forgotten Land, un título de Nintendo Switch. Sin embargo, no se trata de la banda sonora completa de Kirby, lo que apunta a que podríamos recibir otra entrega.

Aunque no se trata de todas las canciones de Kirby, se agradece una caída más sustancial del servicio. Nintendo Music es básicamente un servicio de música en streaming similar a Apple Music o Spotify dedicado a la música del universo Nintendo.

Todas tus canciones favoritas de Mario Kart, Animal Crossing y otros innumerables títulos son fácilmente accesibles para tu placer auditivo a través de una aplicación para Android e iOS - si tienes una suscripción a Nintendo Switch Online.

Ahora, en la página de soporte actualizada, Nintendo afirma claramente que llegará una actualización en octubre de 2025:

"Tus datos, como tus listas de reproducción, se guardarán incluso después de cancelar tu suscripción a Nintendo Switch Online. Estamos planeando una actualización alrededor de octubre de 2025 que te permitirá usar algunas funciones de Nintendo Music, como la posibilidad de editar, compartir o eliminar tus listas de reproducción, incluso después de cancelar tu suscripción a Nintendo Switch Online".

Teniendo en cuenta que la actualización promete más funciones sociales y de gestión aunque no seas suscriptor, Nintendo podría estar cambiando el requisito de ser miembro de Switch Online para acceder al servicio de streaming de música. Es bueno ver que todo tu contenido -piensa en las listas de reproducción- se guardará si dejas de ser miembro.

Podría estar preparando el terreno para algunos cambios en el acceso a Nintendo Music o incluso una reubicación del acceso y la transmisión de las canciones. El tiempo lo dirá, pero quién sabe, Nintendo podría incluso integrar mejor el servicio con una actualización mayor de su oferta online o con la próxima Nintendo Switch 2.

El tiempo lo dirá, pero por ahora, puedes disfrutar de algunas dulces melodías de Kirby y la Tierra Olvidada, Dr. Mario o innumerables títulos más a través de la aplicación Nintendo Music si estás suscrito a Switch Online.

Si tienes curiosidad por la aplicación Nintendo Music, puedes consultar nuestras primeras impresiones aquí.