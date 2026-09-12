Just Dance: Decades of Hits llegará con canciones de ABBA, Spice Girls, Bad Bunny y más

¡La espera está a punto de terminar! Just Dance: Decades of Hits llegará oficialmente el próximo 13 de octubre de 2026, pero lo mejor de todo es que lo podrás disfrutar tanto en Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Pero eso no es todo, el 10 de noviembre de este año también llegará a Nintendo Switch 2. Just Dance: Decades of Hits fue creado para brindar momentos inolvidables de diversión entre amigos y familiares, reuniendo a diferentes generaciones en una misma pista de baile.

Just Dance: Decades of Hits reúne a diversas generaciones en una experiencia con 35 canciones icónicas de seis décadas diferentes, entre ellas:

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"Mamma Mia", de ABBA

"Uptown Girl", de Billy Joel

"It's Tricky", de Run-DMC

"No Scrubs", de TLC

"Wannabe", de Spice Girls

"Bye Bye Bye", de *NSYNC

"Feel Good Inc.", de Gorillaz

"Turn Down for What", de DJ Snake e Lil Jon

"Danza Kuduro", de Don Omar feat. Lucenzo

"Manchild", de Sabrina Carpenter

"NUEVAYoL", de Bad Bunny

Y mucho más.

En Just Dance: Decades of Hits, las canciones, los elementos visuales y un nuevo Modo Aventura fueron desarrollados para transportar a los jugadores al espíritu de cada década que marcó la historia de la música. En él, los jugadores podrán viajar a través del tiempo y redescubrir momentos icónicos, como las pistas llenas de funk y disco de los años 1970, la electrizante escena del rock de los años 1980, el pop de los años 2000 y mucho más.

(Image credit: Ubisoft)

El nuevo Modo Aventura presenta una experiencia inmersiva. La historia sigue a Lyra, hija del Dr. Gigavolt, en un viaje a través del tiempo para rescatar a su padre. Los jugadores podrán explorar diferentes décadas a través de seis mundos temáticos, participar en actividades, desbloquear recompensas exclusivas y, lo mejor de todo, bailar al ritmo de las canciones que marcaron cada década. El Modo Aventura está disponible para los jugadores que tengan Just Dance: Decades of Hits.

Perfecto para cualquier fiesta o noche en familia, Just Dance: Decades of Hits permite que hasta seis jugadores bailen de forma local. Para ello, basta con utilizar un teléfono celular como control, sin necesidad de accesorios adicionales.* Para una diversión impredecible y caótica, con reglas que cambian en cada ronda, los jugadores pueden entrar al Modo Fiesta. O, para quienes quieran mantenerse en movimiento y llevar un registro de las calorías quemadas durante cada baile, está disponible el Modo Entrenamiento. Con el nuevo sistema de múltiples tarjetas de bailarín, cada jugador también puede personalizar su propio perfil.

Los jugadores que adquieran Just Dance: Decades of Hits y también tengan las ediciones de Just Dance 2023-2026 podrán acceder a todas sus canciones en un solo lugar, en la misma consola, sin necesidad de cambiar de juego ni acceder a menús separados. Esto también incluye las canciones de Music Packs adquiridos y las pistas disponibles mediante una suscripción activa a Just Dance+.**

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Just Dance: Decades of Hits está previsto para el 13 de octubre y ya puede agregarse a la lista de deseos a través de este enlace.