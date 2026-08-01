Yo pregunté, ustedes respondieron: aquí les presentamos si creen que la Nintendo Switch 2 será un éxito o un fracaso, además de las opiniones de expertos de la industria

La Nintendo Switch fue nada menos que un fenómeno. Se ganó el corazón de millones de jugadores, cuenta con una de las mejores bibliotecas de juegos en la historia de las consolas y se convirtió en uno de los sistemas más vendidos de todos los tiempos. Tomó lo mejor de su predecesora, la fallida Wii U, y lo llevó al siguiente nivel con un práctico formato híbrido. Además, durante la pandemia de COVID-19, parecía que todo el mundo —y hasta sus perros— estaban construyendo la isla perfecta en Animal Crossing: New Horizons o compitiendo por la meta en Mario Kart 8 Deluxe.

Todo esto quiere decir que cualquier consola que llegara después tendría un enorme desafío por delante. Así fue como apareció la Nintendo Switch 2, un sistema que parecía apostar menos por una revolución y más por una evolución. Conservó todo lo que hizo grande a la Switch y lo mejoró, ofreciendo mayor resolución y tasas de refresco, una pantalla más grande para el modo portátil e incluso un modo de control con mouse.

Y, en algunos aspectos, la Switch 2 ha comenzado con el pie derecho. Es la segunda consola de videojuegos que más rápido se ha vendido en la historia registrada de Estados Unidos y, con poco más de un año en el mercado, ya ha recibido varios exclusivos —como Donkey Kong Bananza y Pokémon Pokopia— que han sido aclamados por la crítica. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos jugadores se han mostrado decepcionados por la ausencia de un nuevo Mario en 3D o de un título completamente nuevo de The Legend of Zelda en el horizonte. Además, cuestiones como la duración de la batería y el precio también han desanimado a parte del público.

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Todo esto me llevó a hacerme una pregunta: ¿los jugadores consideran que la Switch 2 ha sido un éxito o un fracaso? Sí, sus cifras de ventas han sido impresionantes, pero ¿están realmente satisfechos con las mejoras de hardware? ¿Qué opinan de su catálogo de juegos?

Para averiguarlo, hablé con expertos de la industria, colegas periodistas y, lo más importante, con ustedes, nuestros increíbles lectores. El resultado fue una experiencia realmente interesante. Escuché opiniones muy distintas entre sí y ahora estoy aquí para compartirlas.

Acierto o error: la opinión de los expertos

(Image credit: Future / Nintendo)

Para empezar, hablé con Mat Piscatella, director ejecutivo de videojuegos de la empresa de investigación de mercado Circana, quien me brindó una excelente perspectiva sobre el desempeño comercial de la Nintendo Switch 2.

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