Nothing Phone 2 ei saa uusinta huippusuoritinta – valmistaja pitää ratkaisua parempana

Nothing-puhelinvalmistajan toimitusjohtaja Carl Pei vahvisti yhtiön seuraavan puhelinmallin Nothing Phone (2) käyttävän viimevuotista Snapdragon 8 Plus Gen 1 -järjestelmäpiiriä.

Vahvistus päättää kuukausia jatkuneet huhut, jotka ovat puhuneet väittämän osalta puolesta ja vastaan. Monien silmissä päätös käyttää vuoden vanhaa suoritinta antaa merkittäväin kilpailuedun muille Android-puhelimille. Pei ei kuitenkaan pidä asiaa niin merkittävänä. Hänen Twitter-viesteissä perusteltiin päätöstä eri näkökulmista. Yhtiön mukaan kyse ei ole vain suorituskyvystä, vaan puhelimen kokonaisuudesta.

Nopeus on toissijaista

Samalla Pei vahvisti Nothing Phone 2:n tarjoavan Raw HDR -tuen kuvatiedostoille, minkä lisäksi luvassa on 4K/60fps-videokuvaus. Molemmat ominaisuudet pohjautuvat Snapdragon 8 Gen 1:n hyödyntämään 18-bit ISP -ominaisuuteen, joka mahdollistaa merkittävästi paremman tiedonkeruun kuin mihin alkuperäinen Nothing Phone 1 pystyy.

Samalla yhtiön johtaja kertoo puhelimen olevan virrankäytön ja lämmönkäsittelyn osalta "markkinoiden parhaimmistoa".

Ratkaisu vanhemman suorittimen käyttämisestä on mielenkiintoinen, mutta yhtiö vaikuttaa tietävänsä mitä se on tekemässä. Nothing pyrkii erottumaan benchmark-testitulosten sijaan käyttökokemuksella. Samalla valmistaja lupaa suorituskyvyn olevan 80 prosenttia parempi kuin ensimmäisen Nothing Phonen, joten kehitysaskel on kaikesta huolimatta merkittävä.

Vanhassa vara parempi?

Jos Nothing hyödyntäisi Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta, tarkoittaisi se todennäköisesti merkittävästi korkeampaa hintalappua. Lisäksi uusissa järjestelmäpiireissä on aina omat valuvikansa, joiden korjaaminen ottaa aikansa.

Samalla ratkaisu voi hyvin pohjautua kohdeyleisöön. Parasta puhelinta etsivät ovat todennäköisesti valmiita maksamaan puhelimestaan merkittävästi enemmän kuin Nothing Phone 2 maksaa, joten ratkaisu voi olla perusteltu. Nothing Phone -mallisto tavoitteleekin lähtökohtaisesti pienempää kohdeyleisöä kuin esimerkiksi Samsung-puhelimet.

Pei mainitsee Snapdragon 8 Gen 1:n kehittyneen alkuperäisen julkaisun jälkeen valtavasti, ja sen optimoinnin olevan tällä hetkellä merkittävästi parempaa kuin vuosi sitten. Tämän pitäisi tarkoittaa vakaampaa käyttökokemusta heti alusta alkaen.