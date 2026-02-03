Onko lippulaivapuhelimien aikakausi ohi? – Nothing ilmoitti välivuodesta "merkittävän parannuksen saamiseksi"
Nothing ei pidä kiirettä
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Nothingin toimitusjohtaja vahvisti Phone 4:n julkaisun tapahtuvan aikaisintaan ensi vuonna
- Yhtiö haluaa lippulaivamallin tuntuvan oikeasti tuoreelta
- Luvassa on silti Nothing Phone 4a
Nothing on alusta asti pyrkinyt erottumaan muista puhelinvalmistajista, eikä suunta näytä muuttuvan nytkään. Nothing on jo aiemmin kertonut laitteidensa hinnan nousevan tänä vuonna, ja nyt yhtiön toimitusjohtajalla on muitakin huonoja uutisia.
Toimitusjohtaja Carl Pei toteaa YouTube-kanavalle julkaistulla videolla, että Nothing Phone 4 ei ilmesty vuoden 2026 aikana.
"Emme halua tuoda uutta lippulaivapuhelinta myyntiin vuodesta toiseen vain sellaisen julkaisemiseksi. Haluamme päivityksen tuntuvan merkittävältä", Pei toteaa.
Yhtiön lähestymiskulma on poikkeuksellinen, vaikkakin samalla moni Nothingin nimeen vannova saattaa pettyä ratkaisuun. Vuositaiset uutuusmallit ovat olleet jo pitkään alan standardi, vaikka monissa tapauksissa erot edeltäjään ovat jääneet lähes olemattomiksi. Yleensä uuden sukupolven puhelin tarjoaakin vain hieman paremman suorituskyvyn.
Nothingin halu julkaista laitteita harvakseltaan voikin tehdä sen lippulaivapuhelimista kilpailijoitaan kiinnostavampia.
Toinen vaihtoehto voi tietysti olla, ettei Nothingilla ole ainakaan tällä hetkellä virkistävältä tuntuvia ajatuksia suunnastaan. On myös mahdollista, että erityisesti RAM-muistin hinnannousu saattaisi aiheuttaa liian rajuja hintapaineita, mikä taas voisi kääntyä yhtiötä vastaan.
Erilainen lähestymistapa
Kaikki tämä on kuitenkin vain spekulaatiota, joten Pein perustelu voi hyvinkin olla aito syy tämän vuoden ohittamiseen. Pei jopa kommentoi asiaa:
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
"Se, että muut valmistajat tekevät niin, ei tarkoita meidän tekevän asiaa samalla tavalla. Jos tarkoittaisi, miksi olisimme ylipäätään lähteneet koko alalle?"
Nothingilla on lippulaivamallin väliinjätöstä huolimatta suunnitelmia tälle vuodelle, sillä Nothing Phone 4a -budjettimallin luvataan olevan "täydellinen evoluutio" edeltävään Nothing Phone 3a -mallistoon verrattuna. Parannuksia luvataan kameraan, näyttöön, materiaaleihin, muotoiluun ja suorituskykyyn. Lopputuloksen halutaan olevan entistä lähempänä lippulaivamalleja.
Tästä huolimatta budjettimalli tuskin vetää vertoja Nothing Phone 3:lle, joka ojn yhtiön lippulaivamalli vielä vuoteen 2027 asti.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.