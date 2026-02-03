Er flaggskipæraen over? Administrerende direktør i Nothing bekrefter at det ikke blir en Phone 4 i år – «vi vil at hver oppgradering skal føles betydningsfull»

Nothing har det ikke travelt med å lansere et nytt flaggskip.

En hvit Nothing Phone (3) står lent mot et vinstativ.
Nothing Phone 3 (Foto: Future)
  • Nothing-sjefen sier at det ikke kommer en Phone 4 i år
  • Dette vil sikre at det neste flaggskipet faktisk føles som en betydelig oppgradering
  • Det vil imidlertid komme en Nothing Phone 4a

Etter sin uvanlig direkte uttalelse om at telefoner – inkludert Nothing sine egne modeller – vil bli dyrere i år, er selskapets administrerende direktør tilbake med flere nyheter som kan oppfattes som mindre morsomme.

I en video på selskapets YouTube-kanal sier Nothing-sjef Carl Pei at selskapet ikke vil lansere Nothing Phone 4 i år, noe som betyr at det ikke vil komme noe nytt flaggskip i 2026.

Pei forklarer avgjørelsen ved å si at «vi kommer ikke bare til å lansere en flaggskiptelefon hvert år bare for å være fornøyd», og legger til at «vi vil at hver oppgradering skal føles betydningsfull».

Det er en forfriskende holdning, selv om noen Nothing-fans sannsynligvis vil bli skuffet. Tross alt fører ikke den årlige oppgraderingssyklusen som kjennetegner mye av telefonindustrien alltid til spesielt spennende nye produkter – ofte handler det mest om marginale spesifikasjonsøkninger.

Ved å i stedet oppdatere sjeldnere og på en mindre forutsigbar tidsplan, kan Nothing potensielt gjøre flaggskipene sine mer interessante når de lanseres.

I en mer kynisk tone kan man selvfølgelig spekulere i at selskapet kanskje mangler nye ideer, noe som ville være problematisk for et merke som bygger mye av sin identitet på å skille seg ut. Det er også mulig at stigende priser på komponenter, som RAM, kan gjøre en Phone 4 altfor dyr.

En annerledes strategi

Dette er imidlertid spekulasjoner, og Peis forklaring virker plausibel. Som han sier: «Bare fordi resten av bransjen gjør ting på en bestemt måte, betyr det ikke at vi må gjøre det samme – hvis det var tilfelle, hvorfor startet vi selskapet i utgangspunktet?»

Og det er ikke som om Nothing står stille i år. Flere nye produkter er på vei, inkludert Nothing Phone 4a-serien, som Pei beskriver som en «fullstendig evolusjon» av Phone 3a-serien. Den vil få oppgraderinger i kamera, skjerm, materialer, design og ytelse, noe som ifølge ham gjør modellene mer flaggskiplignende enn noen gang før.

Likevel vil ikke disse telefonene overgå Nothing Phone 3, som derfor vil fortsette å være selskapets flaggskip i hvert fall frem til neste år.

