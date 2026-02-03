Är flaggskeppseran över? Nothings VD bekräftar att det inte blir någon Phone 4 i år – ”vi vill att varje uppgradering ska kännas betydelsefull”

Nothings VD har sagt att det inte blir någon Phone 4 i år

Det ska säkerställa att nästa flaggskepp faktiskt känns som en betydande uppgradering

Däremot kommer det att lanseras en Nothing Phone 4a

Efter sitt ovanligt raka uttalande om att telefoner – inklusive Nothings egna modeller – kommer att bli dyrare i år är företagets VD tillbaka med fler besked som kan uppfattas som mindre roliga nyheter.

I en video på företagets YouTube-kanal säger Nothings vd Carl Pei att bolaget inte kommer att släppa Nothing Phone 4 i år, vilket innebär att det inte blir något nytt flaggskepp under 2026.

Pei förklarar beslutet med att ”vi kommer inte bara att spotta ur oss en flaggskeppstelefon varje år bara för sakens skull”, och tillägger att ”vi vill att varje uppgradering ska kännas betydelsefull”.

Det är en uppfriskande hållning, även om vissa Nothing-fans sannolikt kommer att bli besvikna. Den årliga uppgraderingscykel som präglar stora delar av telefonbranschen leder trots allt inte alltid till särskilt spännande nya produkter – ofta handlar det mest om marginella specifikationslyft.

Genom att i stället uppdatera mer sällan och enligt ett mindre förutsägbart schema kan Nothing potentiellt göra sina flaggskepp mer intressanta när de väl släpps.

Phone (4a): A New Chapter - YouTube Watch On

Med en mer cynisk blick skulle man förstås kunna spekulera i att företaget kanske har ont om nya idéer, vilket vore problematiskt för ett varumärke som bygger mycket av sin identitet på att sticka ut. Det är också möjligt att stigande priser på komponenter, som RAM-minne, spelar in och riskerar att göra en Phone 4 alldeles för dyr.

En annorlunda strategi

Detta är dock spekulationer, och Peis förklaring framstår som trovärdig. Som han själv uttrycker det: ”bara för att resten av branschen gör saker på ett visst sätt betyder det inte att vi måste göra likadant – om det vore fallet, varför startade vi företaget från början?”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Och det är inte så att Nothing står still i år. Flera nya produkter är på väg, däribland Nothing Phone 4a-serien, som Pei beskriver som en ”fullständig evolution” av Phone 3a-serien. Den ska få uppgraderingar inom kamera, skärm, material, design och prestanda, vilket enligt honom gör modellerna mer flaggskeppslika än någonsin tidigare.

Trots det kommer dessa telefoner inte att överträffa Nothing Phone 3, som därmed fortsätter att vara företagets flaggskepp åtminstone fram till nästa år.