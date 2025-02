Läckta bilder på Nothing Phone 3a och 3a Pro visar upp mellanklassmodeller som kan oroa Samsung

Läckta bilder på Nothing Phone 3a och 3a Pro visar båda telefonerna med tre kameror

Tillägget av en tredje kamera ge Samsung tuff konkurrens

Nothing Phone 3a och 3a Pro förväntas lanseras den 4 mars

De länge ryktade Nothing Phone 3a och Phone 3a Pro är planerade att lanseras den 4 mars, men tack vare en ny läcka kan vi redan ha en tydlig bild av hur de kommande telefonerna kommer att se ut.

Läckta renderingar som delats av Android Headlines visar båda modellerna från flera vinklar, där både ramarna och kamerorna är tydligt synliga.

Nothing 3a och 3a Pro har länge ryktats få en tredje kamera, i båda fallen en telefotolins med optisk zoom. De nya bilderna bekräftar detta rykte, vilket lär glädja Nothing-fans som har väntat på denna uppgradering.

Den läckta bilden på 3a Pro visar en kameralins med en längre form, som är typisk för många telefotolinser. Däremot har 3a tre runda linser.

Enligt Android Headlines antyder de olika typerna av design på att 3a Pro får en kraftfullare 3x optisk zoom (med upp till 60x digital zoom), medan 3a får en 2x optisk zoom (med upp till 30x digital zoom).

Rapporten tillägger att kamerasystemen i övrigt är lika, med en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkelkamera på 8 MP och en telefotokamera på 50 MP på båda modellerna.

Telefonerna verkar däremot skilja sig åt när det gäller selfiekamerans upplösning. Phone 3a har en selfiekamera på 32 MP, medan 3a Pro höjer det till 50 MP.

De nya renderingarna ger oss också en bra titt på några andra designval i de kommande Nothing-telefonerna. Glyph-designen är tillbaka, denna gång med tre segment, liknande den på Phone 2a. Båda modellerna har också en platt skärm med en skärmhålsselfiekamera, en rund kameramodul på baksidan, samt ett ljudreglage utöver de vanliga strömbrytar- och volymknapparna.

Tillägget av en tredje kamera på Nothings mellanklassmodeller placerar företaget i direkt konkurrens med Samsung, som är den enda större tillverkaren som rutinmässigt utrustar sina mellanklasstelefoner med tre kameror.

Det är dock värt att notera att den tredje kameran på en Samsung Galaxy-mellanklassmodell sällan är en telefotokamera. I själva verket är den enda mellanklass-Galaxy-modellen med en telefotolins just nu Galaxy S24 FE, som har ett startpris på 9 290 kronor.

De nuvarande mellanklassmodellerna från Nothing inkluderar Nothing Phone 2a och 2a Plus. Priset för Nothing Phone 2a ligger runt 3 700 kronor, medan Nothing Phone 2a Plus kostar runt 5 300 kronor.

Om Nothing Phone 3a och 3a Pro inte blir avsevärt dyrare än sina föregångare, kan de mycket väl bli de billigaste globalt tillgängliga telefonerna med en varsin optisk telefotokamera. Det skulle ge dem en stark chans att ta sig in på vår topplista över de bästa billiga telefonerna.