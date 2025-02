Los renders filtrados de Nothing Phone 3a y 3a Pro adelantan un teléfono de gama media que debería preocupar a Samsung

Los renders aparentemente filtrados del Nothing Phone 3a y 3a Pro muestran ambos teléfonos con tres cámaras

La incorporación de una tercera cámara podría aumentar la competencia con Samsung

Los Nothing Phone 3a y 3a Pro se esperan para el 4 de marzo

Los largamente rumoreados Nothing Phone 3a y Phone 3a Pro se lanzarán el 4 de marzo, pero gracias a una nueva filtración es posible que ya tengamos una idea clara de cómo lucirán los nuevos teléfonos.

Los renders filtrados compartidos por Android Headlines aparentemente nos han dado una vista completa de ambos modelos desde una variedad de ángulos, con sus respectivos marcos y sistemas de cámara claramente visibles.

Se rumoreaba mucho que Nothing 3a y 3a Pro incluirían una tercera cámara (en ambos casos un teleobjetivo con zoom óptico), y estos renders corroboran esa predicción, lo que debería entusiasmar a los fanáticos de Nothing.

Mientras que la imagen filtrada del 3a Pro presenta un recorte de lente con la forma alargada reconocible común en muchos teleobjetivos, el 3a presenta tres lentes circulares. Según Android Headlines, estas formas diferentes aluden a un zoom 3x de mayor potencia en el 3a Pro (con un zoom digital de hasta 60x) y un zoom óptico 2x de menor potencia en el 3a (con un zoom digital de hasta 30x).

Imágen 1 de 4 El Nothing Phone 3a (Crédito de la imagen: Nothing / Android Headlines) The Nothing Phone 3a (Crédito de la imagen: Nothing / Android Headlines) The Nothing Phone 3a Pro (Crédito de la imagen: Nothing / Android Headlines) The Nothing Phone 3a Pro (Crédito de la imagen: Nothing / Android Headlines)

El informe agrega que los sistemas de cámara son similares en todo lo demás, con una cámara principal de 50MP, una cámara ultra ancha de 8MP y una cámara telefoto de 50MP en ambos modelos.

Los teléfonos aparentemente también difieren en la resolución de su cámara selfie, ya que el Phone 3a tiene una cámara selfie de 32MP y el 3a Pro aumenta esa cifra a 50MP.

Estos renders también nos permiten ver otros elementos de diseño de los próximos teléfonos Nothing. En concreto, el diseño de glifos vuelve con tres segmentos (similar al diseño de glifos del Phone 2a), mientras que ambos teléfonos también cuentan con una pantalla plana con una cámara para selfies perforada, una isla de cámara redonda en el panel trasero y un interruptor de timbre junto a los botones estándar de encendido y volumen.

El Nothing Phone 2a (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En cualquier caso, la adición de una tercera cámara a los teléfonos de gama media de Nothing coloca a la compañía en competencia directa con Samsung, que es el único fabricante importante de teléfonos que habitualmente incorpora tres cámaras a sus teléfonos de gama media.

Es cierto que la tercera cámara instalada en un teléfono inteligente Samsung Galaxy de gama media rara vez es una cámara de telefoto; de hecho, el único Galaxy de gama media que actualmente cuenta con una es el Galaxy S24 FE, que cuesta $13,999 pesos.

Las ofertas actuales de gama media de Nothing incluyen el Nothing Phone 2a y el 2a Plus . En el lanzamiento, el Nothing Phone 2a costaba $6,699 pesos y el Nothing Phone 2a Plus costaba $9,499 pesos.

Por lo tanto, a menos que el Nothing Phone 3a y el Nothing Phone 3a Pro sean sustancialmente más caros que sus predecesores, existe una gran posibilidad de que se conviertan en los teléfonos más baratos disponibles a nivel mundial con una cámara con telefoto óptico. Eso les dará una buena oportunidad de entrar en nuestra lista de los mejores teléfonos baratos.

¿Qué opinas de estos renders filtrados? ¿Qué características te gustaría que incluyeran los Nothing Phone 3a y 3a Pro? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.