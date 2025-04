Mario Kart World – allt vi vet hittills

Mario Kart World har nu avslöjats under det senaste Nintendo Switch 2-evenemanget. Utifrån det vi har sett hittills verkar det nya Mario Kart-spelet vara redo att föra serien framåt, med en ny grafisk stil och sömlösa övergångar mellan banor över en stor dynamisk open-world-karta.​

Vi har känt till ett nytt Mario Kart-spel ett tag nu, eftersom det teasades under det initiala Nintendo Switch 2-evenemanget i januari. Detta avslöjande är utan tvekan musik för öronen för många, med tanke på hur länge det har gått sedan vi fick ett helt nytt Mario Kart-spel till konsoler.​

Nu vet vi att det kommer till Nintendo Switch 2, tillsammans med några nya detaljer om vad vi kan förvänta oss. Löftet om ett nytt Mario Kart har definitivt gjort gänget på TechRadar Gaming ivriga inför spelkonsolens lansering i början av sommaren.

Efter avslöjandet är Mario Kart World lätt ett av de mest efterlängtade kommande spelen för 2025. Förhoppningsvis kommer det att hamna på vår topplista över de bästa Nintendo Switch-spelen vid årets slut. Vem vet, kanske det till och med kommer att överträffa sin föregångare efter många år på toppen av försäljningslistorna? Stora skor att fylla, minst sagt.​

Här är allt vi vet hittills om Mario Kart World, inklusive en titt på spelets upplägg samt de senaste nyheterna och trailers.

Mario Kart World: snabba fakta

Vad är det? Nästa del i den legendariska Mario Kart-serien​

Mario Kart World - släppdatum & plattformar

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart World kommer att lanseras den 5 juni 2025 för Nintendo Switch 2, tillsammans med själva spelkonsolen.

Detta nya Mario Kart kommer att vara exklusivt för Nintendo Switch 2.​

Mario Kart World - trailer

Hittills har vi bara fått en trailer för Mario Kart World. Den avslöjades under Nintendo Switch 2-evenemanget den 2 april 2025. Denna trailer avslöjar spelets namn och ger oss vår första titt på spelet.

Drive virtually everywhere in Mario Kart World, a brand-new Mario Kart game releasing exclusively on #NintendoSwitch2 as a launch title! #NintendoDirect pic.twitter.com/zvN4C6l3ftApril 2, 2025

Vi kommer sannolikt att höra mer om Mario Kart World under de kommande månaderna. För att hålla dig uppdaterad med varje trailersläpp för spelet, se till att kolla in Nintendos officiella YouTube-kanal. Alternativt kan du hålla dig uppdaterad via Nintendo Today-appen.

Mario Kart World - gameplay

(Image credit: Nintendo)

Gameplay från Mario Kart World visades upp under Nintendo Switch 2-avslöjandet som sändes den 2 april 2025. I klippen såg vi att alla banor i spelet leder in i varandra, i en stor, sammanhängande världskarta. Detta gör det möjligt för spelare att köra mellan banor under ett Grand Prix. Dessutom kan du köra var som helst på banan – även utanför de vanliga gränserna.

Utifrån det vi har sett hittills verkar Mario Kart World innehålla en rad nya spelmekaniker. Spelare kan bland annat köra in i större fordon och ta över dem. Det finns även nya föremål att använda, som en hamburgare som syntes i trailern. Vi såg också väggkörning och en ny flygmekanik.

Loppen kan nu innehålla upp till 24 spelare – det största antalet i seriens historia. Vi får se hur det fungerar i praktiken, men med tanke på hur stor och öppen spelvärlden verkar vara tror vi att det kan bli en perfekt blandning av kaos och skoj.

Mario Kart World - karaktärer

(Image credit: Nintendo)

Följande karaktärer har hittills bekräftats för Mario Kart World:

Rosalina

Peach

Toad

Mario

Yoshi

Donkey Kong

Bowser

Luigi

Waluigi

Wario

Cow

Pauline

Diddy Kong

Grabbit

Mario Kart World - banor

(Image credit: Nintendo)

Vi har hittills bara sett ett fåtal banor – även kallade "courses" – i Mario Kart World. Vissa av dem är återkommande från tidigare spel, medan andra är helt nya för serien. Här är vad som visats hittills:

Mario Bros. Circuit

Crown City

DK Spaceport

Whistlestop

Mario Kart World: vanliga frågor

Är Mario Kart World exklusivt för Nintendo Switch 2?

Ja, Mario Kart World utvecklas exklusivt för Nintendo Switch 2. Det kommer inte att släppas till den tidigare konsolen.

Går det att förboka Mario Kart World?

Förbokningar för Mario Kart World är ännu inte tillgängliga, men kommer att öppna samtidigt som Nintendo Switch 2. Det kommer också att finnas paket att välja mellan.

Har Mario Kart World splitscreen?

Ja, Mario Kart World har splitscreen-stöd. Det går också att spela online, även om en prenumeration på Nintendo Online sannolikt kommer att krävas.

Mario Kart World - senaste nytt

Mario Kart World har avslöjats

Mario Kart World är nu officiellt bekräftat och det blir en lanseringstitel.

Mario Kart World visas upp i teaser

Det vi nu vet är Mario Kart World visades först i en kort sekvens under det första Switch 2-evenemanget. Vi fick bara en glimt av spelet, men det satte verkligen fart på spekulationerna online.