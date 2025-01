Nothing Phone 3-teaser avslöjar troligt lanseringsdatum – och ett spännande kameramysterium

(Foto: Nothing)

Nothing har släppt ännu en kryptisk teaser, troligtvis kopplad till Nothing Phone 3

X-inlägget pekar på ett tillkännagivande den 4 mars

Vi är osäkra på om teasern visar ett nytt kamerasystem eller nya knappar

Nothing har delat ännu en kryptisk teaser som förmodligen pekar på den kommande Nothing Phone 3, vilken en läckt intern rapport kallade företagets första riktiga flaggskepp.

Företaget laddade upp en video på X som... ja, egentligen inte visar så mycket. Vi får se en bild av en cirkel ovanför en avlång, avrundad rektangel som bildar en liten bokstav "i" på en svart bakgrund.

Om vi tittar närmare kan vi urskilja en mörkare remsa som löper från toppen till botten av den fyrkantiga bilden, vilket antyder att dessa cirkulära element kan vara monterade på telefonens sida. När videon fortsätter, lyser kanterna av konstruktionen upp på ett sätt som påminner om företagets ikoniska glyph-design.

Dessutom antyder inläggets bildtext ett avslöjande för det nya Nothing-flaggskeppet. Bildtexten lyder: "Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT."

Detta tyder på att telefonen kan visas upp den 4 mars, men vad detta faktiskt innebär är än så länge en gåta. Bilden som visas i videon liknar dock en typisk telefon-kameramodul, liknande den som finns på Google Pixel 9 Pro, fast roterad 90 grader.

Teasern kan antyda att Nothing Phone 3 kommer med en trippelkamera, istället för de dubbelkameror som används på Nothing Phone och Nothing Phone 2.

Det skulle ge mer tyngd åt kommentaren om "första flaggskepp" som nämndes i den läckta rapporten, eftersom trippelkamera-system oftast bara används på avancerade flaggskeppstelefoner.

Den tredje kameran skulle troligtvis vara en ultravidvinkellins, i linje med andra flaggskepp på premiumnivå som iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, och Samsung Galaxy S25-serien.

Teasern visar dock att glyphen verkar vara monterad på sidan av något – den ligger mot en smal mörkgrå remsa på en helt svart ram.

Detta kan antyda antingen ett sidomonterat kamerasystem (så märkligt och osannolikt det än låter) eller en ny uppsättning knappar för den kommande telefonen.

Kanske följer Nothing trenden med Camera Control från iPhone 16 och lägger till en slutarknapp på sitt nästa flaggskepp. Lika sannolikt kan det vara något mer vardagligt, som volymknappar och strömknapp.

Vi kan hinna få se något mer om telefonen innan dess troliga lansering i mars. Nothing har redan släppt två andra teasers: en som använder företagets NothingOS-widgets och en annan med Pokémon-karaktären Arcanine.

I vår recension av Nothing Phone 2 beskrev vi telefonen som “tillräckligt cool för att vara annorlunda och tillräckligt kraftfull för att rekommenderas”. Om Nothing Phone 3 kan leverera samma nivå samtidigt som den lyfter telefonen till äkta premiumstandard, skulle vi inte bli förvånade om den tar sig in på vår topplista över bästa Android-telefoner.