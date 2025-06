De flesta viktiga specifikationerna för Nothing Phone 3 har läckt ut

(Foto: Nothing)

Nothing Phone 3a lanserades tidigare i år.

Fler detaljer om Nothing Phone 3 har dykt upp online

Ser ut att bli en stor uppgradering jämfört med Nothing Phone 2

Processorn som driver telefonen har redan bekräftats officiellt

Nu verkar det som att väntan på Nothing Phone 3 snart är över. Enligt nya läckor planeras en officiell lansering den 1 juli – men redan nu har flera viktiga specifikationer avslöjats.

Läckan kommer från @gadget_bits (via Notebookcheck) och pekar på en telefon med en 6,7-tums OLED-skärm med 1,5K-upplösning, precis som Nothing Phone 2. Batteriet ska däremot ha vuxit till 5 150 mAh, upp från 4 700 mAh i föregångaren.

Laddningen får också ett rejält lyft: från 45W till 100W trådbunden snabbladdning. Om datumet stämmer bör Nothing snart bekräfta det, då den 1 juli infaller redan nästa tisdag.

Nothing Phone 3 uppges få en selfiekamera på 50 MP – en uppgradering från de 32 MP i Phone 2 – och en trippelkamera på baksidan med 50 MP + 50 MP + 50 MP. Den tredje kameran sägs erbjuda 3x optisk zoom via en periskoplins och en ultravidvinkel ska också finnas med. Som jämförelse har Nothing Phone 2 en dubbel 50 MP-kamera på baksidan.

Pris & mjukvara

🚨 ExclusiveNothing Phone (3)- 6.7" 1.5k OLED LTPO display- 50mp + 50mp 3x periscope + 50mp UW- 50mp front- 5150mAh battery (typ) + 100W charging- Wireless + reverse wireless charging- NFC, eSIM- Nothing OS 3.5 on Android 15- Snapdragon 8s Gen 4Launching on July 1st pic.twitter.com/GB3TaeekT6June 21, 2025

Andra detaljer från samma läcka inkluderar stöd för NFC och eSIM. Telefonen väntas lanseras med Nothing OS 3.5, baserat på Android 15.

Redan tidigare har Nothing bekräftat att Phone 3 drivs av Snapdragon 8s Gen 4, ett kraftfullt men inte toppklassat Snapdragon-chip.

Totalt sett pekar specifikationerna mot en stark mellan- till övre mellanklass-telefon. Prislappen i USA sägs hamna på 799 dollar, vilket är högre än de 599 dollar som Phone 2 lanserades för 2023. På den svenska marknaden kostade Nothing Phone 2 från 8 490 kronor, så vi kan nog räkna med runt 10 000 kronor för efterföljaren.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Nothing valde att hoppa över en lansering under 2024 för att kunna finslipa mjukvaran och den integrerade AI-upplevelsen. Företaget har tidigare utlovat "banbrytande innovationer" i användargränssnittet, så det återstår att se om Nothing Phone 3 lyckas leva upp till hajpen.