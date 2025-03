Utilizo ChatGPT para echar una mano con mis hijos: aquí hay 5 consejos sobre cómo usar la IA para mantener a los niños entretenidos

(Crédito de imagen: Images created by DALL-E 3)

Aunque me dedico a experimentar con chatbots de IA a diario, he encontrado muchas maneras de incorporarlos a mi vida diaria, incluso como padre de un bebé muy activo y tío de varios sobrinos y sobrinas. ChatGPT ha sido de gran ayuda.

No es una niñera, pero puede ser una verdadera bendición para probar nuevas formas de entretener a los niños o simplemente para seguir compaginando las múltiples funciones de papás sin que se les escape nada. Incluso podría darte el bien más preciado para los padres: tiempo libre.

Bedtime stories

Todos los padres o cuidadores han pasado por esto: es hora de dormir y estás agotado. No sabes cómo, pero has leído todos los libros que le has comprado a tu hijo en un solo día y quieres darle algo nuevo, pero incluso tu imaginación se siente agotada. ¿Ojalá tuvieras una historia preparada, quizás algo sobre un robot al que le encantan los panqueques?

ChatGPT puede tomar ideas vagas o palabras al azar y crear algo sorprendentemente entretenido a partir de ellas. Intenta preguntarle: "¿Puedes contarme un cuento para dormir sobre un dragón al que le encanta la pizza y se hace amigo de un unicornio al que no le gustan los arcoíris?" o "Inventa un cuento para dormir sobre un gigante amable que aprende a hacer amigos a pesar de que todos le temen a su tamaño".

Letrista de canciones

A mi hijo le encanta la música, y a mí me encanta presentarle canciones nuevas o inventarlas. Sin embargo, las letras de Improv no siempre son suficientes, sobre todo si estoy entreteniendo a sus primos mayores.

En lugar de escuchar "Baby Shark" una y otra vez, uso ChatGPT para revitalizar las melodías antiguas. Le he pedido a la IA de todo, desde "escríbeme una canción sobre una jirafa bailarina llamada Nicasio a la que le encanta el helado, con la melodía de El Pollito Pío". ¡Y he tenido buenos resultados!

Hora de merendar

La hora de la merienda con bebés y niños pequeños puede ser un reto, sobre todo si se intenta preparar algo saludable que les guste. Intentar hacerlo sin perder de vista a los niños es aún más difícil.

Por suerte, puedes combinar ambas opciones preguntando a ChatGPT por ideas, como "¿Qué ideas de meriendas saludables para niños de uno, tres y cinco años pueden ayudar a preparar?". Los rollitos de sushi de plátano (rodajas de plátano envueltas en granola), las rodajas de manzana con mantequilla de cacahuete y canela, y los yogures de frutos rojos para preparar en casa han sido todo un éxito.

Juego DIY

En días lluviosos, mantener a los niños entretenidos en casa puede ser como tener jabalíes. Incluso se aburrieron de la Patrulla Cansina (perdón, Canina), lo cual es una verdadera señal de alerta. Recurrí a ChatGPT y les pedí un juego que no requiriera pantallas, purpurina ni muchísima paciencia.

ChatGPT cumplió a la perfección. "Inventa un juego sencillo para niños pequeños que no requiera mucho montaje ni limpieza", pregunté. La respuesta fue "baloncesto con calcetines", que usa cestas de ropa sucia y calcetines enrollados como actividad divertida.

También podrías probar algo como "¿Qué actividad rápida para niños en casa usando solo papel y rotuladores?" y pedirles que te sugieran hacer mapas del tesoro para que los niños puedan llenarlos con sus juguetes y golosinas favoritos.

Entretenimiento para enfermos

Los niños se dan golpes y resfrían; es inevitable. Mantenerlos animados y hacer que el camino hacia la recuperación sea llevadero (para ambos) puede ser complicado, pero he descubierto que ChatGPT tiene muchísimas ideas.

Pregúntale: "¿Cómo puedo conseguir que mi hijo pequeño se tome la medicina sin quejarse?" y te darán ideas para crear una producción completa de la "poción mágica" o sugerencias para incorporarla a los rituales para dormir que ya le gustan, tal vez incluso para incluirla en un cuento.

Lo mismo ocurre con la aplicación de una venda o incluso protector solar. Como padre, tienes mucho que hacer. No es perezoso buscar ideas en foros o libros sobre crianza, y ChatGPT es otra herramienta útil a la que puedes recurrir para obtener consejos muy específicos en cualquier momento.