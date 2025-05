Ingenting har bekreftet at Nothing Phone 3 vil bli lansert i juli.

Selskapets teaser avslører ikke mye mer enn det.

Tidligere teasere og lekkasjer peker på at dette er et ekte flaggskip.

Vi fikk tidligere vite at Nothing Phone 3 vil bli lansert en gang i sommer, men nå har selskapet blitt litt mer spesifikt og kunngjort at telefonen kommer i juli.

Dette ble avslørt i en teaser på Nothings X-konto, som ... ikke sier så mye mer. Under teksten med juli-lanseringsvinduet blinker tallet «3» på skjermen flere ganger, etterfulgt av teksten «det er et magisk tall».

Dette «3»-tallet består av en serie hvite blokker som minner om tegnbelysningen på baksiden av Nothing's telefoner – så den vil sannsynligvis gjøre et comeback her, men det var også ganske forventet.

Phone (3). It's a magic number. Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72HMay 20, 2025

En førsteklasses brikke og et redesignet kamera

Selv om denne teaseren ikke avslører mye mer, har tidligere teasere og lekkasjer gitt oss en bedre idé om hva vi sannsynligvis har i vente.

Nothing har tidligere sagt at Nothing Phone 3 vil bli selskapets «første virkelige flaggskip», og at den vil bli priset deretter – rundt £800 (rundt NOK 11 000 direkte omregnet, selv om den reelle prisen sannsynligvis vil bli høyere enn dette i det norske markedet). Ifølge selskapet vil den prisen rettferdiggjøres av «førsteklasses materialer, enorme ytelsesforbedringer og programvare som virkelig løfter alt til neste nivå».

I tillegg peker et nylig rykte på at Nothing Phone 3 får en «flaggskipbrikke fra Snapdragon», som kan bety Snapdragon 8 Elite – den samme brikken som finnes i for eksempel Samsung Galaxy S25-serien.

Samme kilde nevner også et betydelig revidert trippelkamerasystem, med et større hovedkamera enn i Nothing Phone 2 og et periskop-telekamera – noe som antyder at telefonen kan tilby optisk zoom på lange avstander.

Batteriet kan også få et løft, angivelig over 5000 mAh – opp fra 4700 mAh i Nothing Phone 2. Nothing Phone 3 ser ut til å bli en virkelig spennende telefon, og hvis du likte designet på Nothings tidligere telefoner, men savnet en kraftigere modell, kan dette endelig være enheten for deg. Vi får vite dette helt sikkert i juli.