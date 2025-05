Senaste läckan om Nothing Phone 3 avslöjar detaljer om chipset, kamera och batteri

Det har gått två år sedan lanseringen av Nothing Phone 2.

Ny Nothing Phone 3-läcka har dykt upp

Tyder på flaggskeppsspecifikationer

Telefonen kan lanseras redan i juli

Vi räknar med att Nothing Phone 3 offentliggörs någon gång under de kommande månaderna och nu har det dykt upp en omfattande läcka med specifikationer som ger oss en tydligare bild av vad vi kan vänta oss när det gäller chipset, kamerasystem och batteri.

Enligt Smartprix kommer telefonen att drivas av ett “flaggskepps-chipset” från Qualcomm, även om det inte framgår exakt vilket. Det kan röra sig om Snapdragon 8 Elite eller det nyligen presenterade Snapdragon 8s Gen 4.

När det gäller kamerorna verkar det som att vi får ett “omfattande omarbetat kamerasystem” med tre objektiv på baksidan. Enligt rapporten handlar det om en “stor huvudkamera” samt en periskop-telefotolins – som möjligen blir ännu större än tidigare Nothing-modeller haft.

Till sist nämns att batterikapaciteten “möjligen” överstiger 5 000 mAh, enligt Smartprix källor. Nothing Phone 2, som lanserades i juli 2023, hade ett batteri på 4 700 mAh.

En premiumtelefon?

Vi har redan sett Nothing Phone 3a presenteras i år. (Image credit: Blue Pixl Media)

Bara för några dagar sedan publicerade Nothing-grundaren Carl Pei en officiell video där han berättade att företagets nästa flaggskeppstelefon kommer att ha “premium-material, stora prestandaförbättringar och mjukvara som verkligen höjer ribban”.

Kom ihåg att telefonen försenades från 2024 för att Nothing skulle hinna färdigställa mjukvaran. Vi förväntar oss att telefonen får ett rejält inslag av AI-assistans och den ser ut att bli en konkurrent till både Galaxy AI och Apple Intelligence.

Vi har hittills inte hört mycket när det gäller läckor, rykten eller officiella detaljer om Nothing Phone 3 – annat än att den är på väg. Men baserat på specifikationerna som nämns i den här läckan verkar det som att detta kan bli en av årets bästa Android-telefoner.

Nothing har redan lanserat två telefoner under året: Nothing Phone 3a och 3a Pro – båda i mellanklassen. Så snart nästa modell blir officiell kommer vi att rapportera om det.