Nothing-chefen Carl Pei har avslöjat när Nothing Phone 3 lanseras

Nothing Phone 3a släpptes i mars.

Vi kan förvänta oss Nothing Phone 3 under tredje kvartalet

Juli känns mest troligt baserat på tidigare lanseringar

Vi har redan fått se Phone 3a och Phone 3a Pro

Vi har väntat ett tag på Nothing Phone 3 – du kanske minns att lanseringen sköts upp förra året eftersom Nothing ville lägga mer tid på mjukvara och AI – men nu vet vi att telefonen definitivt släpps i år.

Efter en ”fråga mig vad som helst”-session på X, bekräftade Nothing-grundaren Carl Pei att Nothing Phone 3 kommer att lanseras under ”Q3”, alltså tredje kvartalet i år. Det innebär ett lanseringsfönster någon gång i juli, augusti eller september.

Tyvärr fick vi inga ytterligare detaljer än så, så det återstår att se exakt när nästa flaggskeppstelefon från Nothing dyker upp. Nothing Phone 2 lanserades i juli 2023, vilket kan ge en fingervisning.

Redan i november förra året hörde vi ett rykte om att Nothing skulle lansera tre telefoner före mitten av 2025, vilket innebär någon gång i juni eller juli – och Nothing Phone 3a samt Nothing Phone 3a Pro presenterades båda i mars 2025.

Storyn hittills

Om Nothing hade hållit sig till en vanlig lanseringscykel hade vi sett Nothing Phone 3 redan i juli 2024, men i juni 2024 meddelade Carl Pei att lanseringen sköts upp till i år, med betoning på att det var viktigt att ”göra produkten rätt”.

Pei fortsatte med att säga att målet med nästa Nothing-flaggskepp är att ”integrera hårdvara och AI på ett sätt som är användbart”, så vi kan räkna med att se en hel del funktioner baserade på artificiell intelligens.

Som du kan läsa om i vår recension av Nothing Phone 3a Pro, finns det redan gott om AI-funktioner i de nuvarande Nothing-telefonerna – men funktioner som ”Essential Space” (ett slags sekundärt minne) har fortfarande förbättringspotential. Förhoppningsvis får vi se en del förbättringar med lanseringen av Nothing Phone 3.

Baserat på de läckor vi sett hittills verkar det som att Nothing Phone 3 blir ett rejält lyft jämfört med föregångaren – och möjligen en av årets mest intressanta telefoner. Vi bör veta allt med säkerhet inom ett par månader.