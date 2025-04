El CEO de Nothing, Carl Pei, comentó cuándo llegará el Nothing Phone 3

El Nothing Phone 3a llegó en marzo

Podemos esperar el Nothing Phone 3 en el tercer trimestre

Julio parece una buena apuesta según los lanzamientos anteriores

Ya tenemos el Phone 3a y el Phone 3a Pro

Hemos estado esperando un tiempo el Nothing Phone 3 (quizás recuerdes que su lanzamiento se retrasó el año pasado porque Nothing quería más tiempo para trabajar en su software e inteligencia artificial), pero ahora sabemos que definitivamente llegará este año.

Tras abrir una sesión de preguntas y respuestas en X, Carl Pei, director ejecutivo de Nothing, anunció que el Nothing Phone 3 se lanzaría en el tercer trimestre de este año. Esto sitúa la fecha de lanzamiento en julio, agosto o septiembre.

Lamentablemente, no obtuvimos más detalles, así que aún queda por ver cuándo aparecerá exactamente el próximo teléfono insignia de Nothing. El Nothing Phone 2 se lanzó en julio de 2023, lo que podría darnos una pista.

En noviembre del año pasado, escuchamos un rumor de que Nothing lanzaría tres teléfonos a mediados de este año, lo que significa alrededor de junio y julio, y el Nothing Phone 3a y el Nothing Phone 3a Pro se presentaron en marzo de 2025.

Lo que sabemos hasta el momento

Si Nothing hubiera mantenido un calendario regular, habríamos visto el Nothing Phone 3 en julio de 2024. Sin embargo, en junio de 2024, Pei anunció que el lanzamiento del teléfono se retrasaría hasta este año, enfatizando la necesidad de "hacer bien el producto".

Pei continuó diciendo que "integrar hardware e IA de una manera que sea útil y traiga una sonrisa al rostro de las personas" era el objetivo con el próximo teléfono insignia de Nothing, por lo que podemos esperar ver un conjunto de funciones de inteligencia artificial incluidas.

Según las filtraciones que hemos visto hasta ahora, parece que el Nothing Phone 3 será una mejora significativa de su predecesor, y muy posiblemente uno de los teléfonos del año. En unos meses, deberíamos saberlo con certeza.