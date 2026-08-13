Los Google Pixel Buds Pro 2 recibirán una actualización gratuita con cuatro nuevas funciones, anunciadas discretamente junto con los teléfonos Pixel 11 en el evento "Made By Google"

No hubo rastros de los Pixel Buds Pro 3 en el reciente evento de presentación de Google

Se han incorporado algunas mejoras a los audífonos actuales

…Además de una nueva combinación de colores para los Pixel Buds Pro 2

En el reciente evento de presentación del Pixel 11 celebrado en agosto, vimos algunos nuevos teléfonos plegables (y desplegables), un reloj inteligente actualizado e incluso un rastreador de ubicación, pero un miembro de la familia Pixel que no fue invitado fue el Google Pixel Pro 3.

A pesar de que el Google Pixel Pro 2 ya tiene prácticamente dos años y de que los Pixel Buds 2a, más económicos, tienen casi un año, la marca aún no actualizará su línea de audífonos.

Dado que la empresa no es conocida por sus lanzamientos esporádicos al estilo de Samsung o Apple (Google suele actualizar con mayor regularidad; sus audífonos inalámbricos verdaderos llegaron en 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025, y más recientemente con los Buds 2a), eso podría apuntar a una fecha de lanzamiento en agosto de 2027 para los nuevos Pro Buds.

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Quizás Google quiera mantener sus audífonos en el horno un poco más esta vez, dado que, históricamente, no les hemos dado críticas muy favorables hasta la fecha. Si la empresa estuviera realmente obsesionada con las actualizaciones importantes para sus teléfonos, probablemente no habría lanzado nuevos smartphones en los que la única actualización importante es un LED de notificaciones, una característica que, aunque es agradable tener, es algo de lo que muchos teléfonos de la competencia ya podían presumir hace 10 años.

Técnicamente, sí se presentó un nuevo par de audífonos de Google en el evento del 12 de agosto: los Pixel Pro 2 ahora vienen en un color verde oliva, y ya están a la venta. Pero quizás lo más interesante es que, a partir de septiembre, llegarán algunas nuevas funciones a los modelos Pro 2 y 2a.

Nuevas funciones de los Pixel Buds: todo lo que necesitas saber

(Image credit: Future)

Ninguna de las nuevas funciones de los Google Pixel Buds es revolucionaria —ni sería suficiente para cambiar esas calificaciones de las reseñas—, pero podrían resultar útiles para los propietarios actuales. Admito que no harán que saque mis Buds 2a del cajón, pero vale la pena hablar de ellas.

En primer lugar, ahora puedes utilizar el chatbot Gemini para modificar la configuración de audio. Si resulta más rápido decir “Hey Google, sube el volumen” o simplemente subirlo tú mismo, depende de cada quien. Esto también funciona con las distintas frecuencias de la mezcla; por ejemplo, puedes decir “Hey Google, sube los graves”.

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En segundo lugar, el modo de traducción en tiempo real ahora puede activarse tocando tu auricular, y los Pixel Buds escucharán y traducirán automáticamente por ti. La mejora es que ya no necesitas utilizar tu teléfono para hacerlo.

Para utilizar esta función necesitas un teléfono Pixel, y para la siguiente necesitas un Pixel Watch. Si te quedas dormido mientras escuchas música, el smartwatch de Google lo detectará y pausará lo que estés escuchando. También desactivará los controles táctiles de los Buds y silenciará las notificaciones, así que, por ejemplo, no te despertará un mensaje de WhatsApp que llegue durante la noche.

Hay una función más que suena como la más interesante, pero está disponible exclusivamente en los Google Pixel Buds Pro 2. Se llama Dynamic ANC y modifica la cancelación de ruido dependiendo de cómo se ajusten los auriculares a tus oídos. En la práctica, esto significa que si los Buds se mueven dentro de tu oído y afectan el sellado de las almohadillas, los Pro 2 compensarán los cambios de sonido que se produzcan como consecuencia.

Mira, es una nueva función bienvenida para los actuales Pixel Buds Pro de Google, aunque los más cínicos podríamos sugerir que Google habría podido conseguir el mismo resultado lanzando unos nuevos auriculares con un mayor énfasis en el ajuste y la comodidad…

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