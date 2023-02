Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: comparativa - ¿Puede el buque insignia más asequible superar al Ultra?

Samsung Galaxy S23 Ultra 1379 € (opens in new tab) en FNAC (opens in new tab) 1398 € (opens in new tab) en Gomibo ES (opens in new tab) 1409 € (opens in new tab) en Mielectro ES (opens in new tab) El Samsung Galaxy S23 Ultra es un móvil increíble que te ofrece todo lo que quieras, desde fotografía con zoom espacial hasta compatibilidad con el lápiz óptico. Si lo quieres todo, este teléfono no te fallará. For Cámara principal de 200MP

Teleobjetivo zoom óptico 10x

Lápiz óptico S Pen incorporado Against Mucho más caro

Poco más rápido

Carga mucho más lenta OnePlus 11 Revisar Amazon (opens in new tab) Visita la página web (opens in new tab) El OnePlus 11 te da un rendimiento de buque insignia por mucho menos dinero que sus rivales. Si sueles usar la cámara para hacer fotos retrato o captar imágenes de tu comida, no te importará que su zoom se quede corto. Pero cuidado de que no se te moje el móvil. For Fotos retrato únicas

Buque insignia más asequible

Carga súper rápida

Rendimiento increíble Against No tiene resistencia al agua IP68

Las cámaras no son versátiles

Pantalla no es tan brillante

El Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) y el OnePlus 11 (opens in new tab) son los dos primeros móviles que se han lanzado a nivel global con el chip Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, y curiosamente, representan los dos extremos del mercado de los buques insignia Android.

El Ultra viene con todo lo que te puedas imaginar, y parte de 1.409€, mientras que el OnePlus 11 ofrece un rendimiento igual de potente, pero cuesta mucho menos: 849€, lo que significa que presenta algunos recortes para poder tener ese precio.

Como veis, la diferencia en el precio es enorme, por lo que cabría esperar que el Galaxy S23 Ultra sea muy superior al OnePlus 11, ¿no? Pues lo cierto es que no es así, y es más, hay ciertas áreas en las que el OnePlus es mejor. Además, francamente Samsung ha promocionado ciertos aspectos del Ultra que no son tan impresionantes como suenan (opens in new tab).

Por otro lado, el OnePlus 11 tiene algunos puntos flojos que según los gustos y necesidades de cada uno pueden ser más o menos importantes, por ejemplo, no es tan resistente como el tope de gama de Samsung, y las cámaras no son tan versátiles.

A continuación vamos a profundizar en cada aspecto importante de estos teléfonos para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción para ti.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy S23 Ultra ya se puede reservar (opens in new tab) y saldrá a la venta el viernes 17 de febrero de 2023, justo un día después de que se ponga a la venta el OnePlus 11, por lo que su llegada al mercado es básicamente simultánea.

El Galaxy S23 Ultra tiene un precio de partida 150€ más caro que el S22 Ultra (opens in new tab) en España, aunque al menos cuenta con el doble de almacenamiento que el año pasado.

Samsung Galaxy S23 precios y variantes:

Galaxy S23 Ultra: 8GB / 256GB: 1.409€

Galaxy S23 Ultra: 12GB / 512GB: 1.589€

Galaxy S23 Ultra 12GB / 1TB: 1.829€

El OnePlus 11, como hemos comentado, sale a la venta el 16 de febrero, y ya lo puedes reservar (opens in new tab).

La gran noticia es que el OnePlus ha bajado sorprendentemente de precio respecto a su predecesor, ya que el precio de partida es 60€ menor que el del OnePlus 10 Pro (opens in new tab).

OnePlus 11 precios y variantes:

OnePlus 11 8GB / 128GB: 849€

OnePlus 11 16GB / 256GB: 919€

En definitiva, lo mires por donde lo mires, el OnePlus tiene la ventaja en lo que respecta al precio. Si dejáramos la comparativa aquí, nadie compraría el S23 Ultra, al fin y al cabo, con el OnePlus 11 no sólo ahorrarás una barbaridad de dinero, sino que además también lo puedes conseguir con unos increíbles 16GB de RAM. Si escoges en ambos móviles la variante con 256GB de almacenamiento, en el caso del OnePlus tendrás esos 16GB mientras que en el Samsung se queda en 12GB, y aun así te cuesta 490€ más.

Está claro que OnePlus te ofrece grandes especificaciones por lo que pagas, aunque también es importante señalar que el tope de almacenamiento son 256GB, y no podrás ampliarlos con tarjeta de memoria. El Galaxy S23 Ultra te ofrece hasta 1TB de almacenamiento, siempre que tengas mucho dinero de sobra en el banco.

Sea como sea, es innegable que el OnePlus 11 es una gran ganga. Es difícil encontrar un buque insignia por este precio (de hecho, prácticamente el único es el Pixel 7 (opens in new tab)o el Pixel 7 Pro (opens in new tab)).

Ahora bien, la calidad de un móvil no se establece sólo por su precio y su cantidad de RAM, y hay unas cuantas cosas que, como veremos a continuación, te ofrece el Samsung Galaxy S23 Ultra, y el OnePlus 11 no. Todo dependerá de lo que valores esos extras.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: diseño

La verdad es que estos dos móviles tienen un aspecto muy distinto, en especial si los miras por detrás.

El diseño del Galaxy S23 Ultra es idéntico al del Galaxy S22 Ultra, que era un móvil muy atractivo. El OnePlus 11, por otro lado, si bien comparte algunos aspectos de diseño con sus predecesores, en este modelo la compañía ha optado por un aspecto más redondeado y contorneado, especialmente en la parte trasera.

El teléfono de Samsung tiene un aspecto elegante y profesional. Es un diseño bien pulido, ya que Samsung no ha cambiado mucho su estilo de diseño en la última media década. Independientemente del color que elijas, el Galaxy S23 Ultra parece encajar de forma natural en su entorno.

Image 1 of 3 OnePlus 11 en color "Eternal Green" (verde) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Peter Hoffmann) El OnePlus 11 en color negro no tiene el acabo brillante del verde (Image credit: Peter Hoffmann)

El OnePlus 11 es un móvil que destaca, al menos en el color "Eternal Green" (verde) que hemos puesto a prueba para nuestro análisis. No es que sea un verde neón, pero sí que tiene un acabado brillante y diseñado para captar la luz. Por otro lado, el modelo negro se ve más apagado y tenue.

Otra cosa que cabe mencionar es que el modelo verde es un tanto resbaladizo, y se nos escapó de las manos un par de veces al ponerlo a prueba durante un mes. Y con eso llegamos a uno de los puntos más flojos del OnePlus 11, que puede ser decisivo para algunas personas: su resistencia.

El móvil de OnePlus no es tan duradero como el de Samsung. Su resistencia al agua sólo cuenta con certificación IP64, lo que significa que puede soportar un chorro de agua, como una lluvia fuerte, pero no puede mojarse completamente ni sumergirse.

Todos los demás teléfonos insignia importantes, incluido el Galaxy S23 Ultra, ofrecen una certificación IP68, lo que significa que soportan incluso un baño corto. Es más, incluso el asequible Samsung Galaxy A53 (opens in new tab) de gama media es IP67 y se puede sumergir en un fregadero. Por eso, es una pena que OnePlus no haya mejorado este aspecto.

Image 1 of 3 Tres Galaxy S23 Ultra en distintos colores (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future)

La resistencia al agua no es sólo una característica, es un elemento de diseño que hace que tu teléfono te dure más tiempo. Si quieres aguantar el mismo móvil durante unos años, eliminar el riesgo que supone que se dañe con el agua es un requisito básico. Es difícil recomendar un teléfono de este precio, aunque sea una ganga, si no tiene resistencia al agua IP68.

Que quede claro, si te compras el OnePlus 11 haznos caso y ten cuidado de que no se te moje.

Por lo demás, las diferencias de diseño son escasas, aunque no hay que olvidar que el Galaxy S23 Ultra cuenta con una ranura para guardar el lápiz óptico S Pen que viene incluido con el móvil, cosa de que el OnePlus 11 no te ofrece.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: pantalla

El Galaxy S23 Ultra tiene una pantalla increíble, y aun así, el OnePlus 11 consigue tener una pantalla que funciona incluso mejor en algunos aspectos.

Ambas pantallas tienen aproximadamente el mismo tamaño, con una pantalla de 6,7 pulgadas en el OnePlus 11 y una de 6,8 pulgadas en el Galaxy S23 Ultra, y las dos cuentan con un pequeño hueco para la cámara selfie: en la parte frontal centrada en el Galaxy S23 Ultra, y en la esquina superior izquierda en el caso del OnePlus 11. En cierta manera, la cámara perforada del OnePlus estorba menos.

El Galaxy S23 Ultra tiene la cámara perforada en el centro de la parte superior de la pantalla (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La pantalla del Samsung Galaxy S23 Ultra alcanza un nivel de brillo mucho más alto, de 1.750 nits, mientras que la del OnePlus 11 se queda en 1.300 nits (que no es que sea poco, pero es menos). La tasa de refresco de ambas pantallas es de 120Hz, y ambas cuentan con tecnología OLED para mostrar un contraste infinito y colores increíbles.

La pantalla del OnePlus 11 es técnicamente más nítida. Con 525 píxeles por pulgada (ppp), en comparación con los 500ppp de la pantalla del Samsung, la pantalla del OnePlus es realmente una de las pantallas de móviles más nítidas que hemos usado, y realmente se ve fantástica jugando a juegos y se aprecian innumerables pequeños detalles.

Si no eres un fan de las pantallas curvas, tendrás que buscar en otra parte, ya que tanto OnePlus como Samsung curvan los lados de la pantalla. La curvatura es ligeramente diferente, pero se nota en ambos móviles.

El OnePlus 11 tiene la cámara perforada en la esquina superior izquierda (Image credit: Future / Philip Berne)

Tanto el OnePlus 11 como el Galaxy S23 Ultra pueden mostrar contenidos en HDR10+, y el Ultra puede incluso grabar contenidos de vídeo con los datos HDR adicionales incluidos. Ahora bien, sólo el OnePlus puede mostrar también Dolby Vision, un formato de datos HDR de la competencia.

Dolby Vision es utilizado por todas las grandes plataformas de streaming, mientras que sólo unas pocas, como Amazon Prime Video, utilizan HDR10+. Por lo que en la práctica es una ventaja lo que ofrece OnePlus, y resulta un tanto extraña la decisión de Samsung de renunciar a la licencia Dolby.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: cámaras

Es difícil comparar las cámaras del Galaxy S23 Ultra con las del OnePlus 11. No es que OnePlus haya traído un cuchillo a un tiroteo. Es que OnePlus ha traído un pincel y un lienzo a un campo de batalla.

El Galaxy S23 Ultra no es una cámara, es un ejército de cámaras. Entre otros, cuenta con un enorme sensor principal de 200MP y con un teleobjetivo con zoom óptico 10X con una lente periscópica. Es un telescopio digital con tecnología Space Zoom. Incluso la cámara con zoom más corto tiene un zoom de 3X, lo cual ya supera a los 2x que es capaz de acercarse el OnePlus 11.

OnePlus 11 tiene cámara ajustadas por Hasselblad (Image credit: Peter Hoffmann)

El OnePlus, en cambio, prácticamente no tiene zoom óptico. Su objetivo 2X sirve para retratos, no para primeros planos. Sus fotos a distancia parecen pinturas abstractas; carecen de cualquier detalle real.

Entonces, ¿qué ofrecen las cámaras del OnePlus? El enfoque de la fotografía del OnePlus 11 es distinto. No es tan versátil como el Galaxy S23 Ultra pero es capaz de hacer unas fotos realmente chulas. Es más fácil producir fotos realmente buenas con el OnePlus que con las cámaras de la mayoría de los teléfonos, siempre y cuando te limites a los retratos en los que se exprime ese procesador de imagen ajustado a Hasselblad.

El Galaxy S23 Ultra tiene muchas cámaras (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Con el Galaxy S23 Ultra podrás hacer fotos de tu perro que captarán hasta el más mínimo detalle de cada pelo que tenga, mientras que con el OnePlus 11 podrás capturar la sensación de esa mañana de domingo, descansando en el sofá.

Dicho esto, el OnePlus 11 está demasiado limitado en ciertas áreas de la fotografía como para recomendarlo a todo el mundo. Dependerá de si a ti te compensa perder la increíble capacidad de zoom del Galaxy S23 Ultra si a cambio puedes ahorrar varios cientos de euros. Igualmente, si te gusta realizar fotos artísticas, y se te dan bien las cámaras, te divertirás mucho con el OnePlus 11. Si lo que quieres es que el móvil haga todo el trabajo por ti a la hora de captar instantáneas, entonces el Galaxy S23 Ultra te ayudará mucho más.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: rendimiento

Los dos modelos ofrecen un rendimiento increíble. El Samsung Galaxy S23 Ultra es más rápido que el OnePlus 11, a pesar de que ambos teléfonos utilizan el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, y que el OnePlus tenga más RAM.

¿Por qué? Pues porque el Samsung tiene una versión especial y exclusiva del chip, que han overclockeado para que sea más rápido.

¿Cuánto más rápido? El Snapdragon tiene ocho núcleos en su procesador de aplicaciones. El más rápido de ellos, el núcleo Cortex X-3, es un cinco por ciento más rápido en el Samsung. ¿Eso es mucho? Pues no, la verdad es que no. Hablamos de un 5% en un único núcleo.

El Galaxy S23 Ultra visto de lado (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si ejecutas una aplicación de benchmark (software de análisis), la diferencia parece mucho mayor de lo que es en la práctica. En el popular software Geekbench, el Galaxy S23 Ultra ha conseguido una puntuación de 1600 en rendimiento de procesamiento de un solo núcleo. Esto se debe, sin duda, al núcleo Cortex X-3 más rápido.

Cabe señalar que el iPhone 14 Pro consigue más de 1.800 en la misma prueba, lo que significa que ni siquiera el Android más rápido puede igualar el rendimiento de un iPhone.

En las pruebas multinúcleo que ponen a prueba toda la CPU, el OnePlus 11 y el Galaxy S23 Ultra obtuvieron 100 puntos de diferencia, ambos por encima de 4900, mientras que el iPhone 14 Pro alcanzó algo menos de 5500 puntos en las pruebas multinúcleo.

OnePlus 11 visto de lado (Image credit: Future / Philip Berne)

Lo que esto significa en la práctica es que no deberíamos creernos los benchmarks, y la diminuta diferencia entre el chip de Samsung y el de OnePlus no le importará a nadie, ni siquiera a los jugadores más exigentes.

Hemos conseguido 90fps jugando a Call of Duty Mobile en el OnePlus 11 en modo multijugador, y se ve igual de bien que en un Galaxy S23 Ultra.

De hecho, jugando a los juegos poniendo estos móviles uno al lado del otro, curiosamente es el iPhone el que se ve peor de los tres. La paleta de colores más natural de Apple no mejora la jugabilidad de la misma forma que las vívidas pantallas de los teléfonos Android hacen que los juegos destaquen.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: batería

Tanto el Galaxy S23 Ultra como el OnePlus 11 tienen una batería de 5.000mAh, es decir, de la misma capacidad. Dicho eso, al poner a prueba la duración de esa batería, salió ganando el Galaxy S23 Ultra frente al OnePlus 11 ya que dura un poco más con un uso normal.

El puerto USB Tipo-C del Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future)

Pudimos conseguir que el OnePlus durase un día de uso si no le exigíamos demasiado a las funciones de juego o a las cámaras, pero por regla general preferimos cargarlo después de comer para asegurarnos. Ahora bien, una gran ventaja del OnePlus 11, y que compensa la duración de su batería, es que podrás cargarlo del 0 al 100% en tan sólo 25 minutos, o conseguir un 50% en 10 minutitos, lo cual es genial, y es posible gracias a su velocidad de carga de 100W.

El Galaxy S23 Ultra no carga tan rápido, ya que su velocidad de carga es sólo de 45W. Puede llegar al 50% en menos de 30 minutos. También puedes dejar el Ultra en un cargador inalámbrico para mantenerlo cargado. Incluso puedes usar el S23 Ultra para cargar inalámbricamente otro dispositivo, como tus auriculares o el iPhone descargado de un amigo.

El puerto USB Tipo-C del OnePlus 11 (Image credit: Future / Philip Berne)

El OnePlus no soporta carga inalámbrica. La compañía cree que la carga inalámbrica es un buen sacrificio para reducir costes, y con un tiempo de carga por cable tan rápido, nos parece bien.

Una nota final es que OnePlus incluye un cargador en la caja, mientras que Samsung no.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: software y funciones

En lugar de exponer las innumerables diferencias de software entre estos teléfonos, te sugerimos que le eches un vistazo a los análisis de cada móvil. Tanto Samsung como OnePlus crean interfaces de software sobre Android 13 de Google, y tanto One UI como Oxygen OS, respectivamente, están repletos de funciones.

Algunas de ellas te resultarán totalmente útiles, como el software DeX que convierte tu Galaxy S23 Ultra en un ordenador de sobremesa en toda regla. Otras te parecerán inútiles, como la extraña bola flotante del OnePlus que sustituye a los botones Atrás e Inicio.

O puede que pienses que DeX no sirve para nada y que la bola de asistencia de OnePlus es lo más. Eso es lo bueno de estos teléfonos, que hay mucho por descubrir, y puedes tomar o dejar lo que te guste o lo que no. Es cuestión de gustos.

(Image credit: Daniel Hessel)

La mayor ventaja en cuanto a características del Galaxy S23 Ultra es el lápiz óptico S Pen. El S Pen utiliza la misma tecnología de resonancia electromagnética (EMR) que las tablets de dibujo profesionales de Wacom.

No es sólo un lápiz óptico. El S Pen también tiene funciones Bluetooth, por lo que puede actuar como disparador remoto de la cámara. Además, Samsung lleva años añadiendo interesantes conceptos de software al S Pen.

Por supuesto, es probable que te olvides de que tienes el S Pen, si no pensabas usarlo. No es una característica que pidan la mayoría de los compradores, pero eso no significa que no sea fantástica.

Cambiando de tema, hay algunas diferencias inalámbricas interesantes que pueden ser significativas. El OnePlus 11 es el primer teléfono que hemos visto compatible con Wi-Fi 7. De hecho, Wi-Fi 7 es tan nuevo que técnicamente aún no es un estándar definitivo, pero el OnePlus 11 ya viene preparado para el futuro en este aspecto.

A los fans de OnePlus les encanta el "alert slider" (Image credit: Future / Philip Berne)

No es raro que las empresas lancen productos Wi-Fi basados en un estándar que todavía no está completado al 100%. Esperamos que los routers Wi-Fi de este tipo lleguen al mercado dentro de poco, aunque el Wi-Fi 7 probablemente no se finalice hasta más tarde.

El Galaxy S23 Ultra incluye una valiosa tecnología de radio de banda ultraancha (UWB) que el OnePlus 11 no tiene. Esta es la tecnología que hace que los AirTags de Apple y accesorios similares sean fáciles de encontrar con el teléfono.

¿Cuál deberías comprar?

El Samsung Galaxy S23 Ultra puede hacer más cosas de las que pensarías que puede hacer un móvil

El Galaxy S23 Ultra te da mucho más, pero el OnePlus 11 le sigue el ritmo en lo que cuenta. Su pantalla se ve muy bien, en algunos aspectos incluso mejor que la del Samsung. Tiene el mismo tamaño de batería con una carga mucho más rápida.

Hay varias cosas que el OnePlus 11 simplemente no puede hacer. No puede hacer increíbles fotos desde lejos, o fotos de cerca que revelen infinitos de detalles. Pero puede hacer grandes selfies y fotos en modo retrato maravillosas.

El Galaxy está cargado de características, y algunas incluso podrían hacer que su elevadísimo precio valga la pena. Ya sea usando UWB para encontrar tu equipaje, o el S Pen para rellenar una solicitud de hipoteca, el Galaxy S23 Ultra puede hacer más de lo que pensabas que un teléfono podía hacer.

Por último, es imperdonable que OnePlus lance el OnePlus 11 sin protección IP68. El Ultra puede soportar la inmersión en agua, incluso teniendo esa ranura para guardar el lápiz S Pen.

Si quieres ahorrar dinero, hazte con el OnePlus 11 y disfruta de su gran rendimiento, entre otras cosas: es un gran móvil (eso sí, no olvides llevar cuidado con el agua). Ahora bien, si te sobra el dinero, cómprate por el Samsung Galaxy S23 Ultra.