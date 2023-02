¿Está el Samsung Galaxy S23 Ultra sobrevalorado? Las diferencias reales pueden decepcionarte

El Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) es el último y mejor móvil Android que puedes comprar, al menos a día de hoy. Cuenta con el chip Snapdragon for Galaxy, que es más rápido que la versión estándar del procesador, además de con una cámara principal de 200MP, y distintas mejoras en varios aspectos que hacen que el tope de gama realmente merezca la pena aunque haya subido de precio, ¿no? Pues lo cierto es que no es una actualización tan importante como sugieren sus especificaciones, y ha perdido la oportunidad de mejorar fácilmente ciertos aspectos de su predecesor.

Los últimos análisis comparativos realizados con benchmarks muestran que el Galaxy S23 Ultra es el teléfono Android más rápido hasta la fecha, gracias al chip exclusivo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy que equipa. Esta versión del chip tope de gama de Qualcomm hace que los Galaxy S23 (opens in new tab) sean los móviles más rápidos que hay ahora mismo, incluso más que el OnePlus 11 (opens in new tab), que equipa el mismo chip Snapdragon 8 Gen 2, pero no la versión "for Galaxy" que es exclusiva para Samsung.

El OnePlus 11 equipa el mismo chip Snapdragon, pero no es la versión "for Galaxy" (Image credit: Peter Hoffmann)

Vale, entonces, ¿cómo de grande es la diferencia que supone esa versión "for Galaxy" del chip? Pues resulta que tampoco es para tanto. Concretamente, dentro de la CPU Snapdragon hay ocho núcleos de procesamiento. El mayor de ellos, el llamado núcleo ARM Cortex X-3, es un 5% más rápido en los teléfonos Galaxy. Un núcleo. Cinco por ciento. Eso es todo.

Esa es la gran ventaja que nos venden, la que tiene el Galaxy S23 sobre otros teléfonos con la misma generación de chips Qualcomm. Samsung consigue un 5% adicional en el núcleo más rápido. ¿Es esa una diferencia notable? Obviamente no. La única forma que tienes para darte cuenta de que el Galaxy S23 es más rápido es si lo pasas por un software de evaluación comparativa, un benchmark.

El rendimiento de un teléfono no es un número, y si lo fuera, la diferencia entre el mejor y el segundo mejor es pequeñísima fracción. Además, la experiencia que nos ofrece un móvil es mucho más de lo que nos dicen estas pruebas de rendimiento. Samsung está haciendo mucho bombo de ese chip especial overclockeado que tiene de forma exclusiva, pero lo cierto es que la ventaja que ofrece es casi invisible.

El sensor de cámara de 200MP en realidad no es más grande

Si quieres recoger agua de lluvia... ¿deberías usa 48 cubos grandes, o 200 más pequeños?

Aparte del nuevo chip de Qualcomm, la otra gran mejora del Galaxy S23 Ultra es el nuevo sensor Samsung ISOCELL HP2 de 200MP. El sensor del año pasado era "sólo" de 108MP, y el iPhone 14 Pro se queda en unos míseros 48MP. Muchos pensarán "es imposible que un sensor de 48MP pueda competir con un monstruo de 200MP", ¿verdad?

Pues el hecho es que el sensor del iPhone 14 Pro (opens in new tab)es del mismo tamaño que el del Galaxy S23 Ultra, o incluso un poco más grande. La cantidad de píxeles es muy diferente, pero el sensor que hay dentro del teléfono ocupa el mismo espacio.

La cámara del iPhone 14 Pro tiene menos píxeles, pero el tamaño del sensor es el mismo (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El iPhone 14 Pro cuenta con un sensor que tiene unos píxeles muy grandes. Y recordemos que los píxeles, cuanto más grandes, mejor. La cámara de 48MP normalmente produce imágenes de 12MP, ya que en realidad lo que se hace es unir 4 píxeles en uno más grande.

La cámara del Samsung hace algo similar, pero en vez de juntar cuatro píxeles, junta 16, lo que nos deja con 12.5MP en realidad. Entonces, ¿cuál de los dos sensores es mejor? Pues lo cierto es que responder a eso no es tan fácil como contar los píxeles.

Expliquemos esto con un ejemplo. Piensa en que quieres recoger el agua de la lluvia en un terreno. Un píxel, que se dedica a captar la luz, es como uno cubo que usas para reunir las gotas de lluvia. Si quieres recoger agua de lluvia... ¿deberías usar 48 cubos grandes, o 200 más pequeños? Es una pregunta complicada que depende de muchos más factores que el número de cubos, y lo mismo ocurre con el recuento de megapíxeles.

El sensor de 200MP de Samsung es una proeza tecnológica, pero no supone un gran cambio. Los teléfonos con las mejores cámaras (opens in new tab)tienen todos sensores de menos de tres cuartos de pulgada. Piensa en el ejemplo: eso es muy poco terreno para poder recoger el agua de la lluvia.

El nuevo sensor de Samsung no ofrece un área más grande para captar luz; eso sí que supondría una mejora realmente notable. Las mayores mejoras en la calidad de imagen se producen al aumentar el tamaño del sensor, ya sea en un móvil o en una cámara digital. En vez de eso, lo que pretende Samsung es mejorar la forma en que se recoge la luz contando con el mismo espacio diminuto.

Son las mejoras que esperábamos, pero no las que queríamos ver

Si nos hubieran preguntado a principios de 2022 qué mejoras esperábamos ver en el Galaxy S23 Ultra de 2023, habríamos dicho que una cámara mejorada y un chip más rápido. Igualmente, si ahora tenemos que predecir qué mejoras traerá el Galaxy S24 Ultra, diríamos que vendrá con un chip más rápido y, probablemente, mejores cámaras.

En otras palabras, las cosas que ya son buenas en este teléfono, se mejoran año tras año. Pero, ¿sabes qué es lo que no mejoran? La duración de la batería. Durante tres generaciones, Samsung ha mantenido el mismo tamaño de batería en su tope de gama: 5.000 mAh. Los otros modelos de la gama Galaxy S23 han mejorado su batería este año, pero el Galaxy S23 Ultra se ha quedado igual.

¿Qué podríamos quitar para ganar más espacio para la batería? (Image credit: Future / Philip Berne)

Y si no podemos tener batería más grande, por falta práctica de espacio, ¿no podría Samsung al menos ofrecer una velocidad de carga más rápida? Samsung pasó de 25W a 45W de carga entre el Galaxy S21 Ultra (opens in new tab)y el S22 Ultra (opens in new tab). Y este año, el S23 Ultra, ofrece lo mismo que el modelo del año pasado.

Mientras que OnePlus ofrece una batería de carga rápida (100W) y autorreparable en el OnePlus 11 (opens in new tab) que puede durar hasta cuatro años o más, Samsung nos da el mismo tamaño, con la misma carga lenta que el año pasado. Ya es hora de que Samsung mejore la batería y/o la velocidad de carga.

Quedándose atrás en lo que respecta a la conectividad Wi-Fi y vía satélite

Un área en la que Samsung se ha quedado sorprendentemente atrás es en las comunicaciones inalámbricas. El Galaxy S23 Ultra puede manejar todas las bandas inalámbricas de los principales operadores de telefonía móvil, eso no es un problema. También puede gestionar Wi-Fi 6E, si tienes un router compatible con ese tipo de conexión.

El OnePlus 11 (opens in new tab), por su parte, viene preparado para Wi-Fi 7. Al igual que en anteriores despliegues de Wi-Fi, los fabricantes de routers se están adelantando y lanzando dispositivos Wi-Fi 7 antes de que el estándar esté completo al 100%. Así que es un poco pronto para pedir esta función, aunque nos gusta lo de estar preparados para el futuro. Por eso es aún más impresionante encontrar Wi-Fi 7 incluido en el teléfono OnePlus.

Y luego está el tema de la conexión vía satélite, ¿qué ha pasado con eso? Habíamos escuchado fuertes rumores de que Samsung supuestamente tenía preparado algún tipo de comunicación por satélite para los Galaxy S23. El chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que equipan en su interior será capaz de hablar con satélites de órbita terrestre baja. Qualcomm nos dijo que esas funciones de satélite no llegarían a los primeros teléfonos Gen 2 que llegaran al mercado, pero habíamos oído que Samsung tenía planeada una solución diferente.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Pero al final, los Galaxy S23 han llegado, y ni rastro de las comunicaciones vía satélite. Ni el SOS de emergencia vía satélite que ofrece Apple, ni ningún chip de red no terrestre como el que encontrarás en el próximo Motorola Defy construido con Bullitt Group. Nada de nada.

¿Es una omisión importante? Personalmente, aún no estoy segura de cuánto usaría la mensajería vía satélite. Me refiero, del tipo que no inicia un rescate en helicóptero en cuanto envío un mensaje de texto. Me gustaría probar a enviar mensajes desde una ruta de senderismo u otros lugares en los que suelo estar fuera de cobertura.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Echando la vista atrás, las mejoras que Samsung promocionó para el Galaxy S23 Ultra parecían impresionantes al principio, pero se han desinflado rápidamente. La mejora del chip Snapdragon respecto a sus rivales es diminuta, y el tamaño del sensor de la cámara no ha cambiado, independientemente de lo que los números intenten vender.

El año que viene, me encantaría que Samsung se centrara en cambios sustanciales, como una batería más grande, carga más rápida y comunicaciones avanzadas; quiero esas mejoras que realmente mejoren la experiencia. No necesito cambios parciales que sólo se aprecian en una hoja de datos.