Como la mayoría de la gente, desconecto cuando aparece un anuncio mientras escucho un podcast o un servicio de streaming si no puedo simplemente saltármelo. Un anuncio necesita algo especial que llame mi atención sobre el producto o servicio que se me ofrece.

Spotify cree que la IA puede ayudar a las empresas a superar la apatía publicitaria. La compañía acaba de lanzar una función llamada Gen AI Ads para empresas que utilizan su plataforma Ads Manager.

Gen AI Ads permite a las empresas crear anuncios de audio con ayuda integral de IA. Pueden solicitar ayuda de IA para escribir y editar un guion e incluso conseguir voces de IA para la interpretación del anuncio. Las herramientas de IA están integradas en la plataforma sin coste adicional, lo que significa que producir nuevos anuncios debería ser más rápido, más asequible y más sencillo para cualquier empresa. Puedes ver cómo funciona a continuación.

Un fondo de pantalla... de sonido

La oferta de Spotify tiene sentido, ya que la publicidad es clave para sus ingresos. Al mismo tiempo, no todas las empresas tienen los medios para producir un buen anuncio ni los recursos para contratar personal o una empresa que lo haga. Para una empresa pequeña, especialmente, la publicidad puede costar recursos escasos.

Spotify presenta Gen AI Ads como una forma de publicar rápidamente anuncios impecables sin necesidad de contratar un estudio de sonido ni a Morgan Freeman (o a un imitador más asequible). Lo veo como una gran oportunidad para emprendedores con poca experiencia que intentan llegar a nuevas audiencias.

Pero que puedas crear un anuncio no significa que sea bueno. Ni siquiera un anuncio competente o brillante garantiza ventas. Porque, seamos sinceros, la mayoría de los anuncios ya son molestos. Ahora imagina un mundo donde la mitad de ellos son generados por un bot entrenado con publicaciones corporativas de LinkedIn y tutoriales de YouTube sobre "Cómo sonar amigable".

El riesgo es que, en lugar de democratizar la creatividad, terminemos con un mar de voces en off monótonas que hagan que todo, desde librerías independientes hasta marcas de calcetines de lujo, parezca que están participando en el mismo seminario corporativo de team building. Spotify puede afirmar que los anuncios con IA se producen de forma creativa, pero la creatividad no está precargada en un modelo de IA.

Apuesto a que los mejores anuncios creados con IA provienen de empresas que habrían hecho un anuncio igual de bueno sin herramientas de IA si hubieran tenido los mismos recursos que una empresa más grande. Sospecho que la mayoría de los anuncios con IA serán solo un fondo de pantalla de audio.

El ejemplo de Spotify no me hace sentir que mi monento del café necesite mejorar. Es solo un fondo de pantalla de audio.

Interés humano

Paradójicamente, si todos los anuncios suenan limpios y competentes gracias a la IA, la única forma de destacar podría ser incorporar una voz humana reconocible. Esto da pie al repentino auge de la demanda de voces en off de famosos (pero no de Ryan Reynolds y sus interminables anuncios de Cricket y Mint Mobile).

Cuando todos los anuncios tienen el mismo tono pulido generado por IA, una voz familiar se destacará como los primeros acordes de tu canción favorita. Esto podría aumentar el coste de esas voces en off y establecer un nuevo nivel de costes publicitarios.

Las réplicas de voces de famosos realizadas por IA no igualarán las condiciones si los anuncios "en vivo" pueden presumir de su origen no artificial. Así que podríamos acabar en esta extraña situación en la que los anuncios con IA abaratan la entrada en el mercado publicitario, pero encarecen su éxito.

En definitiva, a nadie le gustan los anuncios, aunque los toleremos. Puede que nos riamos de uno bueno, pero la mayoría de las veces, contamos los segundos hasta que vuelva la música o el podcast.

Si los anuncios de la generación de IA inundan Spotify con una oleada de temas agradables pero aburridos, es posible que los oyentes empiecen a notar lo sintético que todo se siente y se molesten. Irónicamente, eso podría funcionar muy bien para Spotify. Porque, ¿cuál es la forma más rápida de deshacerse de los anuncios en Spotify? Pagar por Premium. De forma indirecta, todos estos nuevos anuncios generados por IA podrían animar a más gente a pagar por una suscripción. Me horrorizaría e impresionaría a la vez si la estrategia de Spotify fuera "usar la IA para atraer anunciantes con una producción más barata y eficiente, pero asegurándose de que sean lo suficientemente irritantes como para vender suscripciones adicionales".

No creo que los anuncios de IA sean una mala idea. Simplemente no son una solución mágica para las empresas. Las barreras de menor coste son importantes, y suenan bastante bien. Que realmente ayuden a vender más golosinas para perros, colonia o kits de inicio para masa madre artesanal depende completamente de si la persona que escucha está abierta al producto.

La IA puede ayudar a pulir un diamante, pero no puede crear uno a partir de un trozo de hormigón.