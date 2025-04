Muchos, incluyéndome a mí, creíamos que la Nintendo Switch 2 sería una actualización relativamente segura respecto a su predecesora. Pero después de cuatro horas de pruebas con la próxima consola en un evento reciente, me alegro de haberme equivocado por completo en esa primera evaluación.

Probablemente ya hayan visto en el Nintendo Switch 2 Direct que la consola admite resolución 4K (tanto nativa como mejorada), así como velocidades de fotogramas de hasta 120 fps. En la práctica, esto significa que los títulos de Nintendo Switch 2, incluyendo la lista de juegos de lanzamiento que ya conocemos, por no mencionar algunos de los mejores juegos de Nintendo Switch, se ven más nítidos y se juegan con mayor fluidez que nunca.

También se han implementado mejoras significativas en la ergonomía de la Switch 2. Si bien adopta un diseño mucho más elegante y una pantalla más grande de 7,9 pulgadas, mantiene el mismo grosor que el modelo original. Además, se siente mucho mejor en las manos gracias a los mandos Joy-Con 2, más grandes y redondeados.

Si bien discrepo con algunos aspectos del precio de la Switch 2, como su software desorbitado y las actualizaciones de pago de la «Edición Nintendo Switch 2», causó una primera impresión casi impecable, y pueden leer mis opiniones completas a continuación.

¿Qué sensaciones da la Switch 2?

En persona, la Nintendo Switch 2 parece mucho menos de juguete que su predecesora. Los colores de los Joy-Con 2 se han invertido, con el negro como color principal y naranja y azul como acentos. Aunque algunos echarán de menos la divertida estética del rojo neón y el azul, la nueva imagen posiciona a la Switch 2 como un dispositivo más serio.

Como mencioné en la introducción, sostener la consola portátil resulta muy cómodo y sorprendentemente ligero, dada su mayor anchura y pantalla de 7,9 pulgadas (en comparación con la pantalla OLED de 7 pulgadas de la Nintendo Switch).

El uso de los botones también se siente mucho más ágil y menos blando que en el hardware original. Esta sensación se mantiene en los refinados bumpers y los gatillos digitales de la parte superior. En general, la experiencia de juego en modo portátil es extremadamente cómoda, a lo que también contribuye en gran medida la forma redondeada de los Joy-Con 2, que se clavan mucho menos en las palmas.

¿Qué mejoras traen los Joy-Con 2?

Los Joy-Con 2 ahora se conectan a la Switch 2 magnéticamente, a diferencia del sistema de rieles del modelo original. Se extraen fácilmente, simplemente presionando un botón en la parte trasera de cada control. Además, se vuelven a colocar en su lugar sin problemas.

Si te preocupa que el conector parezca frágil o propenso al desgaste, tenemos buenas noticias. Los desarrolladores principales de Nintendo Switch 2 afirmaron que gran parte del impacto magnético se dispersa al conectarlo, lo que significa que la carga sobre el conector es mínima.

También pude preguntar si se han implementado mejoras en la parte frontal para evitar el temido deslizamiento del joystick en Nintendo Switch 2. En respuesta, el gerente general, Tetsuya Sasaki, dijo: «Los nuevos controles Joy-Con 2 han sido diseñados desde cero. Han sido diseñados para ofrecer un movimiento más amplio y fluido». El equipo no se comprometió a dar ningún detalle aquí (como si se implementará la tecnología de efecto Hall), pero en mi experiencia, los joysticks del Joy-Con 2 se sintieron mucho más suaves y menos granulosos que el modelo anterior.

¿Qué pasa con el mando Switch 2 Pro?

Toma lo que acabo de comentar sobre la suavidad del Joy-Con 2 y aplícalo diez veces al mando Pro de la Switch 2. De nuevo, no estoy seguro de si utiliza joysticks resistentes a la deriva, pero el nuevo mando ofrece una experiencia de juego sublime y probablemente lo veas en nuestra guía de los mejores mandos de Nintendo Switch más adelante.

El mando Pro de la Switch 2 tiene algunos de los joysticks más suaves que he probado, y descubrí que podía ser impresionantemente preciso con su posición. Los botones frontales también se sienten excepcionalmente rápidos, con un tiempo de recorrido casi inexistente. No creo que sean exactamente un microinterruptor ni mecánicos, pero se parecen bastante.

El mando Pro de la Switch 2 también ha recibido una renovación en comparación con la unidad original. Sus bumpers y gatillos ahora son de color blanco. Los gatillos siguen siendo totalmente digitales, sin analógicos. Una vez más, siento que esta es una elección ideal para Nintendo Switch 2, y se mantiene en línea con esta filosofía de capacidad de respuesta que creo que busca el nuevo controlador.

¿Y de rendimiento cómo va?

En general, los juegos en Nintendo Switch 2 funcionan bien. Sorprendentemente bien en muchos casos. El hecho de que la pantalla portátil de 1080p de la consola pueda alcanzar los 120 fps y sea compatible con HDR es simplemente asombroso.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition es una fantástica muestra de la potencia del hardware de la Switch 2. Jugarlo y Tears of the Kingdom a una resolución 4K a 60 fps en consola parece irreal. Pero lo es en Switch 2. Ambos juegos también tienen una calidad de imagen drásticamente más nítida, lo que significa que son, sin duda, la versión definitiva de cada lanzamiento.

Otros títulos gráficamente impresionantes como Hogwarts Legacy, Street Fighter 6 y Metroid Prime 4: Beyond también presumieron de un rendimiento fantástico y estable, y una calidad de imagen nítida. En general, lo que tenemos aquí es una mejora a pasos agigantados con respecto a la Switch original.

Pero, una vez más, parece que Nintendo se ha quedado corta en cuanto a las bibliotecas retro de Switch Online. En la nueva línea de Nintendo GameCube, el rendimiento fue un poco irregular.

Si bien The Legend of Zelda: The Wind Waker rindió en general como se esperaba, F-Zero GX a menudo no logró mantener su objetivo original de 60 fps, lo que resultó en carreras mucho más entrecortadas. Afortunadamente, Soul Calibur 2 tuvo un mejor rendimiento, salvo por un ligero fallo en la velocidad de fotogramas al comienzo de cada partida. Esperemos que estos problemas se puedan solucionar antes del lanzamiento.

Juegos, juegos y más juegos

El título principal en la lista de pruebas durante mi vista previa práctica fue Mario Kart World. He escrito un artículo más completo sobre este esperado juego de carreras de karts, pero en resumen, es la evolución de la serie que ni siquiera sabía que quería.

También pude jugar un rato a varios otros juegos de Nintendo Switch 2. A continuación, les daré un resumen de algunos de mis momentos más destacados durante mis cuatro horas.

Metroid Prime 4: Beyond fue increíblemente impresionante en Nintendo Switch 2, con una fidelidad visual mucho mayor de lo que la presentación estándar del Nintendo Direct de la semana pasada les hizo creer. La demo que jugué estaba en el modo de rendimiento del juego (1080p a 120 fps) y simplemente no perdió el ritmo. Una característica genial de Prime 4 es su uso de la función de ratón del Joy-Con 2. Sí, puedes jugar con el ratón como si fuera un juego de disparos en primera persona para PC. Funciona de maravilla, y además, puedes cambiar fácilmente a un joystick o giroscopio más estándar simplemente levantando el Joy-Con 2 de su superficie. No es necesario ajustar ninguna opción.

El siguiente fue el recién anunciado Donkey Kong Bananza, que ya se podía jugar en la sala de exposiciones. En cuanto a rendimiento, este juego no era tan sólido como la aventura de Samus, pero aun así fue divertidísimo. DK es básicamente una bola de demolición jugable en Bananza, destrozando niveles con las manos desnudas a puñetazos o arrancando pedazos de la geometría. También había un montón de pequeños secretos y tesoros por descubrir, así que apuesto a que Donkey Kong Bananza se sentirá como un patio de recreo para los jugadores amantes de la destrucción modular.

También probé Street Fighter 6, porque como amante de los mejores juegos de lucha, simplemente no podía evitarlo. Si bien la calidad de imagen no está a la altura de sus homólogos de PS5 y Xbox, la versión para Nintendo Switch 2 del luchador de Capcom es, bueno, un luchador. Mantuvo unos sólidos 60 fps durante toda la partida y se sintió tan sensible (y cargó con la misma rapidez) como las versiones de esas otras consolas.

Primeras conclusiones

Aún queda algo de tiempo para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 el 5 de junio de 2025. Y aún tengo algunas preocupaciones, como ya mencioné. Por un lado, el precio del software parece bastante caro incluso en comparación con las consolas de la competencia.

Dejando de lado las preocupaciones económicas, creo sinceramente que la Nintendo Switch 2 es la consola que hemos estado esperando durante todos estos años. Estoy más que impresionado por sus mejoras de rendimiento en comparación con su hermana mayor, y el enorme aumento de la compatibilidad con terceros es algo que esperaba especialmente. Es fantástico ver juegos de un solo jugador de gran renombre como Cyberpunk 2077, Elden Ring y Star Wars Outlaws encontrar su hogar en la Switch 2 y, en general, no se han visto afectados por el desgaste. Los graves recortes y sacrificios visuales, al menos en la fecha de lanzamiento, parecen ser cosa del pasado para la Nintendo Switch 2.