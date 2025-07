Ghost of Yōtei tardará aproximadamente lo mismo en completarse que Ghost of Tsushima.

El director creativo del juego, Jason Connell, ha afirmado que ambos juegos ofrecen una experiencia similar y espera que sean iguales en cuanto a la inversión de tiempo.

La historia principal de Ghost of Tsushima tarda 25 horas en completarse, lo que sugiere que Ghost of Yōtei tendrá una duración similar.

Sucker Punch ha confirmado que Ghost of Yōtei tardará aproximadamente lo mismo en completarse que Ghost of Tsushima.

Según el director creativo de Ghost of Yōtei, Jason Connell, quien declaró a VGC (gracias, GamesRadar) que ambos juegos tienen una duración similar, dependiendo del estilo de juego, ya que el estudio decidió mantener un alcance similar al del primer juego.

"Diseñamos el juego teniendo en cuenta cifras similares a las de la experiencia anterior, en cuanto a escala y alcance", dijo Connell. "En ese sentido, nos pareció bastante satisfactorio, y hubo buenas cifras para empezar".

Continuó diciendo: "Creemos que la experiencia de jugar Ghost of Yōtei, ya seas alguien que simplemente te deleitas con la historia, que te gusta recorrer el mundo entero y explorar, o que seas un apasionado del platino, es similar [a la de Ghost of Tsushima], esperamos, en cuanto a la inversión de tiempo".

Según How Long to Beat, se necesitan unas 25 horas de media para completar la historia principal de Ghost of Tsushima, mientras que completar el juego al 100%, incluyendo todas las misiones secundarias y la exploración, requiere 62 horas.

Los últimos comentarios de Jason Connell sugieren que Ghost of Yōtei tardará aproximadamente lo mismo en completarse.

Ghost of Yōtei se lanzará el 2 de octubre de 2025, en exclusiva para PS5 y PS5 Pro.

