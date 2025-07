El arquitecto jefe de PS5, Mark Cerny, ha confirmado que en 2026 se lanzará una importante actualización para PS5 Pro

Sony implementará un algoritmo avanzado de escalado de gráficos para PS5 Pro como parte del Proyecto Amethyst en colaboración con AMD

Cerny ha afirmado que esta actualización es "un sustituto directo del actual PSSR" que mejorará el rendimiento de PS5 Pro

Según el arquitecto jefe de PS5, Mark Cerny, que ha declarado a Tom's Guide que la compañía implementará un algoritmo de escalado gráfico avanzado para PS5 Pro como parte de su iniciativa Project Amethyst, anunciada anteriormente en colaboración con AMD.

Cerny definió esta actualización como "un sustituto directo del actual PSSR" (PlayStation Spectral Super Resolution), que ofrecerá un mejor rendimiento que la tecnología de escalado y será fácil de adaptar para los desarrolladores de juegos cuando se lance el año que viene.

También ha dicho que la actualización debería haber llevado años, pero que, gracias a la colaboración con AMD, Sony ha podido desarrollar el algoritmo avanzado de escalado lo bastante rápido como para lanzarlo en 2026.

"No se trata de tecnología patentada", afirma Cerny. "Se trata de hacer avanzar a la industria. Obviamente queremos utilizar estas tecnologías en nuestras consolas, pero estas tecnologías están disponibles para cualquiera de los clientes de AMD libremente."

Cerny también ha explicado que esta nueva versión no es más débil que la FSR 4 de AMD, de la que ambas compañías pretenden ofrecer una versión para la PS5 Pro.

"No es una [versión] recortada del algoritmo", explicó. "Es la versión completa de la superresolución codesarrollada que lanzaremos en PS5 Pro".

El arquitecto de la consola continuó hablando de la asociación de Sony con AMD, afirmando que ahora están colaborando más estrechamente que cuando diseñaron la PS5 y la PS5 Pro.

Ambas compañías también están aprendiendo la una de la otra, y Cerny mencionó que Sony ayudó a AMD a integrar escenas más exigentes y gráficamente complejas en su investigación, mientras que AMD empujó a Sony a crear un equipo de control de calidad dedicado a examinar cada nueva iteración de un algoritmo de escalado.

"Mark nos convierte en una empresa mejor", afirma Jack Huynh, Vicepresidente Senior y Director General del Grupo de Computación y Gráficos de AMD. "Nos empujamos mutuamente".

El proyecto Amethyst se anunció en diciembre de 2024 con el objetivo de desarrollar tecnología de aprendizaje automático en varios dispositivos y crear "en paralelo, un conjunto de CNN de alta calidad para gráficos de juegos" que ayudarán a aumentar la capacidad gráfica.

"Con Amethyst, hemos iniciado otro largo viaje y estamos combinando nuestra experiencia con dos objetivos en mente", declaró entonces Mark Cerny.