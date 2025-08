No dejes que tu Switch 2 se caliente: Nintendo advierte del peligro de usar la nueva consola en el exterior en días calurosos

Nintendo ha advertido contra el uso de las consolas Switch y Switch 2 al aire libre en climas cálidos

Usted debe evitar el uso de la consola en temperaturas superiores a 35°C

El anuncio se produce durante una ola de calor de Tokio

Las altas temperaturas veraniegas no solo afectan a las personas, también a tus consolas. Nintendo ha emitido una advertencia oficial sobre el uso de la Nintendo Switch y la reciente Nintendo Switch 2 en condiciones de calor extremo. Y no, no es por capricho: el mensaje es claro y tiene base técnica. Si estás pensando en seguir tus partidas al aire libre bajo el sol del verano... quizá deberías pensártelo dos veces.

En una publicación reciente en redes sociales, la compañía japonesa señalaba que “cuando se utiliza una Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 en un entorno con altas temperaturas, la temperatura del dispositivo puede aumentar”. Y no es para menos. Como cualquier dispositivo electrónico portátil, la Switch depende de un sistema de refrigeración interna bastante limitado. Al elevarse la temperatura ambiente, ese margen de seguridad térmica se reduce, lo que podría derivar en sobrecalentamiento, ralentizaciones, cierres inesperados o incluso daños internos permanentes.

Nintendo recomienda, específicamente, utilizar la consola en un rango de temperatura ambiental entre los 5 y los 35 grados Celsius. Y aquí viene el dato preocupante: muchas regiones del mundo, incluida España, han superado con creces ese umbral en los últimos días. En Japón, donde se emitió la alerta inicial, las autoridades han lanzado avisos por calor extremo en zonas como Tokio o las islas Izu, con previsiones que superan los 37 °C. Pero España tampoco se libra: ciudades como Córdoba, Sevilla o Murcia ya han alcanzado los 42 °C durante las recientes olas de calor. Y sí, todavía es agosto...

¿Qué puede pasarle a tu Switch con el calor?

Utilizar la Switch o la Switch 2 bajo temperaturas excesivas puede causar:

- Pérdida de rendimiento (caídas de fps, cierres inesperados).

- Mal funcionamiento del ventilador o del sistema de refrigeración interno.

- Posibles daños en la batería si se expone a una fuente de calor directa.

- Quemaduras superficiales si la carcasa se calienta en exceso (especialmente si dejas la consola al sol).

- Apagado automático por seguridad térmica, como ya ha sucedido a varios usuarios.

Aunque estos sistemas cuentan con protecciones internas, no están diseñados para jugar al sol, en una terraza a 40 grados o dentro de un coche sin ventilación. Sí, sabemos que suena muy “sentido común”, pero a veces la emoción de jugar al aire libre en verano puede más que la lógica.

¿Cómo proteger tu Nintendo Switch del calor?

Aquí van algunos consejos prácticos para evitar sustos veraniegos:

- Evita exponerla directamente al sol, incluso durante sesiones cortas. El cuerpo de la consola puede calentarse más rápido de lo que crees.

-No juegues en exteriores si la temperatura ambiente supera los 35 °C. Busca espacios con sombra, bien ventilados o climatizados.

- No dejes la consola dentro de mochilas, fundas o coches cerrados bajo el sol. El calor acumulado puede ser devastador.

- Evita el modo dock si tu sala no está bien refrigerada. En sobremesa, la consola trabaja más, y si además la temperatura de la estancia es alta, el riesgo de sobrecalentamiento aumenta.

- Considera usar un ventilador portátil o base refrigerante, si vas a jugar durante muchas horas seguidas (especialmente en Switch 2, más potente y con hardware más exigente).

- No cargues la consola si está caliente al tacto. Deja que se enfríe primero, ya que cargar una batería recalentada puede acortar su vida útil.

¿Y si ya se te ha recalentado?

Si notas que tu Switch está inusualmente caliente, apágala por completo, no solo en modo reposo. Déjala en una zona fresca, a la sombra, y espera al menos 30 minutos antes de volver a encenderla. Si tras esto sigue dando problemas (pantallas negras, ruidos del ventilador o errores de sistema), contacta con el servicio técnico de Nintendo.

¿Entonces puedo jugar con mucho calor?

Sí, puedes seguir disfrutando de Zelda, Mario o tu juego favorito este verano. Pero hazlo con cabeza. El calor no solo derrite helados, también puede fundir tu consola. Aprovecha el aire acondicionado, baja las persianas, y si vas a salir, lleva la Switch... pero en modo avión, y bien protegida.

¿La recomendación oficial de Nintendo? Entre 5 y 35 grados. Y si lo dice quien la fabrica, por algo será.