Soy un superfan de Mario Kart. He jugado a todas las entregas de la serie, desde el legendario original de SNES hasta el clásico moderno Mario Kart 8 Deluxe. Por eso, cuando Mario Kart World se presentó junto a Nintendo Switch 2 en enero, supe que me haría con la consola en el momento del lanzamiento. Y no me ha decepcionado lo más mínimo.

Sí, estoy enganchado a Mario Kart World desde que salió a la venta: ya he pasado 60 horas jugando, aunque no sé si es para estar orgulloso... Y después de desbloquear todos y cada uno de los personajes, trajes y copas, sabía que ya era hora de compartir la diversión con colegas y amigos.

Así que organicé un torneo de Mario Kart World para ocho jugadores en la oficina de Future Labs, ¡y estoy encantado de poder decir que me llevé el trofeo a casa! Pero la organización del torneo requirió una buena dosis de planificación. Estoy aquí para compartir todo lo que necesité para organizar esta caótica competición. Si estás pensando en organizar un evento similar, esto es lo que necesitas.

1. Varias consolas Switch 2

Necesitarás varias Switch 2 si quieres que más de cuatro jugadores compitan en un torneo local, compitan juntos en multijugador, juego inalámbrico o juego LAN. (Image credit: Future)

Bien, si vas a jugar con cuatro jugadores o menos, no te preocupes: una Switch 2 es más que suficiente. Pero, de lo contrario, vas a necesitar al menos un par de sistemas a tu disposición.

Pero espera... ¿no abre Mario Kart World la posibilidad de que 24 corredores se enfrenten entre sí? Bueno, sí, pero no localmente, a menos que organices una LAN party (un poco de la vieja escuela, lo sé).

Verás, sólo puedes tener cuatro jugadores por sistema en multijugador local, lo que creará una división en cuatro ventanas para que cada persona se concentre. Y si te conectas mediante Wireless Play o LAN, sólo podrás tener dos jugadores por sistema.

Además, el juego inalámbrico solo admite 8 consolas Switch 2 a la vez, es decir, un máximo de 16 jugadores en total. Si de algún modo has reunido a 24 entusiastas de Mario Kart en un mismo espacio, la LAN será tu única opción, aunque todos tendrán que conectar sus consolas a un router mediante ethernet, algo que no será una opción para la mayoría de los jugadores.

Cómo desbloquear LAN Play (Image credit: Future) ¿Te preguntas dónde está el LAN Play? Seguro que no eres el único que está confundido. Para desbloquearlo, dirígete al menú principal, selecciona la opción de juego inalámbrico, mantén pulsadas las teclas L y R y pulsa el stick izquierdo. ¡Y ya lo tienes! (Crédito de la imagen: Nintendo)

Para nuestro grupo de ocho jugadores, solo disponíamos de dos consolas Switch 2, ambas con una copia de Mario Kart World instalada. Así que decidimos organizar dos carreras VS idénticas para 4 jugadores en cada consola, con el jugador con mayor puntuación en cada sistema enfrentándose en una carrera al mejor de tres al final.

Si tienes cuatro Switch 2 -y, de hecho, pantallas- a mano, un torneo de ocho jugadores será aún mejor en el modo inalámbrico. Cada jugador dispondrá de media pantalla, en lugar de un cuarto, y también experimentará menos caídas de la tasa de fotogramas.

2. Pantallas 4K de buen tamaño

El Samsung S95F hizo que Mario Kart World se viera mejor que nunca (Image credit: Future)

Lo he mencionado un par de veces en el último punto, pero si vas a organizar un torneo de Mario Kart World, querrás tener al menos una pantalla de calidad cerca.

Por supuesto, puedes tener a dos jugadores por Switch y conectarlos a través del juego inalámbrico, pero me parece que mirar a la pequeña pantalla durante más de una hora o así puede resultar un poco agotador para la vista. En lugar de eso, recomiendo encarecidamente poner a todo el mundo frente a un televisor o dos (o más) para disfrutar de la experiencia multijugador en toda regla.

Otra cosa: si de verdad quieres sacar el máximo partido a Switch 2 y Mario Kart World, asegúrate de que tus pantallas son compatibles con 4K HDR. Si lo hacen, asegúrate de tener activa la salida HDR en la sección «Pantalla» de los ajustes de tu Switch 2, y calíbrala de forma óptima para tu pantalla. Con 4K HDR, los colores resaltarán y disfrutarás de una experiencia de juego realmente magnífica.

3... 2... 1... GO! (Image credit: Nintendo)

Para mi torneo, tuvimos la suerte de utilizar dos de las mejores teles OLED lanzadas en 2025: la LG G5 y la Samsung S95F. Decir que estos televisores funcionaron de maravilla sería quedarse corto: ambos me dejaron absolutamente boquiabierto.

Pero para mí, el S95F fue el más destacado: captó con increíble fidelidad la vitalidad de Mario Kart World. Cada televisor de juego era de 65 pulgadas, pero cualquiera a partir de 43 pulgadas funcionará perfectamente para cualquier locura multijugador local.

Por supuesto, también puedes utilizar uno de los mejores monitores para juegos o un modelo no OLED de nuestra guía de los mejores televisores; solo tienes que asegurarte de que tus pantallas sean compatibles con 4K y 60 Hz.

3. Un montón de mandos

(Image credit: Future)

Como he mencionado antes, solo disponíamos de dos consolas Nintendo Switch 2 y, por extensiones, de cuatro mandos Joy-Con 2. Como resultado, tuvimos que reunirnos para suplir la carencia de cuatro mandos. Pero hay muchísimas opciones para que esto funcione, y puede que ni siquiera tengas que gastarte un duro.

Sí, si ya tienes la Nintendo Switch original y tus Joy-Cons no han sucumbido a una muerte a la deriva, puedes conectarlos a tu Switch 2 sin problemas. Y lo que es más, los Joy-Cons originales funcionarán con un montón de juegos de Switch 2, incluido, por supuesto, Mario Kart World. He traído los Joy-Cons de mi edición de Animal Crossing: New Horizons de Nintendo Switch (aún no me cansan los colores pastel) y se los di a dos de mis colegas.

En cuanto a los dos últimos mandos, pensé que lo correcto sería sacar lo bueno. Utilizamos dos mandos inalámbricos de estilo clásico, el Manba One y el Turtle Beach Rematch Wireless. Ambos modelos son compatibles tanto con la Switch original como con la Switch 2, y si tienes por ahí algún mando inalámbrico más antiguo, como el Nintendo Switch Pro Controller original, es probable que también se puedan sincronizar.

Así que ahí lo tienes, eso es todo lo que necesitaba para organizar un hilarante torneo de Mario Kart World. ¿A qué esperas para llamar a tus amigos?