Nintendo Switch 2: un mes después, ¿revolución portátil o simple upgrade?

Nintendo Switch 2: un arranque potente... con algunos peros

La Nintendo Switch 2 cumple su primer mes a la venta y las cifras no engañan: según datos de GfK (consultora especializada en estudios de mercado), la consola ha arrancado incluso mejor que su predecesora en muchos países europeos, incluida España. Durante las dos primeras semanas, la Switch 2 vendió en nuestro país un 18% más que la Switch original en el mismo periodo en 2017, lo que no está nada mal teniendo en cuenta que muchos usuarios ya tenían la consola anterior.

Ahora bien, ¿quiénes la están comprando? La mayoría son fans de Nintendo que buscan un salto técnico, pero también destaca un dato interesante: un 24% de los compradores nacionales declaran no haber tenido la primera Switch. Es decir, una de cada cuatro ventas corresponde a nuevos usuarios. Este es un dato clave que podría marcar su éxito a medio plazo.

En cuanto al software, los resultados son algo más tibios. Los títulos propios de Nintendo, como Mario Kart 9 y Zelda: Echoes of Time, concentran la mayor parte de las ventas. Pero el dato curioso es que un 42% del tiempo total de juego registrado hasta ahora corresponde a títulos retrocompatibles: clásicos como Breath of the Wild o Super Smash Bros siguen siendo los favoritos en muchas consolas nuevas. Buen indicador de la calidad de catálogo, aunque quizá no tanto de la fuerza de los lanzamientos actuales.

(Image credit: Nintendo)

Juegos más jugados, críticas de prensa y ¿un éxito asegurado en Navidad?

A nivel nacional, las críticas a la Switch 2 están siendo muy favorables. Desde TechRadar ya lo dijimos en nuestro análisis: es una evolución conservadora, pero muy efectiva. Otros medios de prensa especializada nacional coinciden en que su pantalla OLED y la mejora del rendimiento técnico justifican el cambio… aunque no estemos ante una revolución total.

¿Y qué están jugando los españoles? Según datos compartidos por GfK, Mario Kart 9 es el juego más jugado en las Switch 2 durante este primer mes, seguido de Zelda: Echoes of Time y el incombustible Animal Crossing: New Horizons, que sorprendentemente se cuela en el top 5 gracias a la retrocompatibilidad. La suscripción a Nintendo Switch Online ha aumentado un 16% desde el lanzamiento, impulsada en parte por el acceso a clásicos retro, pero también por el auge del multijugador en títulos nuevos.

¿Cambios de plataforma? Sí, aunque de forma muy moderada. Se estima que un 7% de los nuevos compradores proceden de otras consolas, principalmente de PlayStation 4, lo cual indica que Nintendo sigue siendo una “segunda consola” ideal para muchos, pero que también empieza a captar usuarios como plataforma principal.

Y la gran pregunta: ¿se convertirá en el regalo estrella de esta Navidad? Todo apunta a que sí. Las previsiones apuntan a un repunte de ventas del 35% respecto al lanzamiento inicial de la primera Switch en campaña navideña. Si Nintendo logra acompañar la consola con un par de lanzamientos potentes antes de diciembre (¿nuevo Mario, quizás?), el pelotazo navideño está casi asegurado.

La Switch 2 apunta alto, pero su futuro depende del catálogo

En resumen, la Switch 2 ha arrancado mejor de lo que muchos esperaban, especialmente en España, donde sus ventas iniciales superan las del modelo original. La satisfacción de los primeros usuarios es alta, y el hecho de que casi la mitad del tiempo de juego siga concentrándose en títulos retrocompatibles refleja tanto la fuerza del catálogo como la necesidad urgente de más novedades.

¿Será el éxito rotundo que Nintendo necesita? Todo dependerá de su estrategia de lanzamientos. Por ahora, la consola ha convencido tanto a crítica como a público. Y lo más importante: está captando nuevos jugadores. Si se mantiene el ritmo de estrenos y ofertas (habrá que estar atentos al Black Friday), 2025 podría ser el año en el que Nintendo vuelva a reinar en solitario en el mercado portátil.

Porque al final, como buen Mario, la Switch 2 ha salido disparada desde la parrilla de salida… pero aún queda mucho circuito por delante.