11 cosas que hemos descubierto en el Nintendo Switch 2 Direct, incluido el nuevo Mario Kart, el precio de la consola y algunas novedades de lujo

Nintendo acaba de concluir su Direct del 2 de abril de 2025 sobre la Nintendo Switch 2, y podemos afirmar con seguridad que hemos aprendido un montón de información nueva sobre la esperada consola.

En primer lugar, llega pisando fuerte, el 5 de junio de 2025, con varias características de hardware nuevas y un montón de juegos nuevos y packs de expansión para los ya existentes.

Así que si quieres saber lo que cuesta, qué es el nuevo botón «C» o los principales títulos nuevos como Donkey Kong Bananza o Mario Kart World, sigue leyendo para conocer las 11 cosas que hemos aprendido sobre Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 se lanza el 5 de junio, con pedidos anticipados el 8 de abril

(Image credit: Nintendo)

Si estás deseando dejar de lado tu Switch o Switch OLED, no tendrás que esperar mucho más. La Nintendo Switch 2 sale a la venta el 5 de junio de 2025, en dos configuraciones: la consola estándar y otra que incluye un código para descargar Mario Kart World.

Aquí tienes un vistazo a los precios:

Nintendo Switch 2 : 449.99$ (409,20€ / sin confirmar)

: 449.99$ (409,20€ / sin confirmar) Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 499,99$ (455,83€ / sin confirmar)

Los pedidos anticipados comenzarán el 8 de abril de 2025 y la consola saldrá a la venta el 5 de junio de 2025.

Viene con 256GB de almacenamiento, 8 veces más que la primera Switch.

(Image credit: Nintendo)

Teniendo en cuenta que se ha mostrado una lista de lavandería de juegos, es una buena noticia que Nintendo amplíe significativamente su almacenamiento inicial. La Nintendo Switch 2 viene con 256 GB de almacenamiento, ocho veces la capacidad de la Switch original.

Esto debería significar que tendrás espacio de sobra para descargar juegos nada más sacarla de la caja, y podrás ampliarlo con una tarjeta microSD exprés.

Mario Kart World es casi totalmente un mundo abierto con elementos dinámicos

(Image credit: Nintendo)

El Nintendo Direct comenzó con una presentación en profundidad de Mario Kart World, y tiene una pinta increíble. Para empezar, aún puedes tener 24 karts corriendo a la vez, pero ya no estás limitado a la pista.

Nintendo ha convertido Mario Kart en un título de mundo abierto en el que puedes conducir fuera de los circuitos y adentrarte en el vasto mundo (como se ha descrito) que abarca varias regiones. Incluso puedes conducir tú mismo después de que concluya una carrera hasta el comienzo de la siguiente. Los terrenos del juego serán dinámicos en función de tu región, tanto por la hora del día como por las condiciones meteorológicas.

Por las escenas mostradas, tiene un aspecto impresionante y es muy digno de ser el título de lanzamiento de la consola. Sabremos más sobre él durante un Nintendo Direct dedicado el 17 de abril de 2025.

Por fin sabemos para qué sirve el botón "C"

(Image credit: Nintendo)

En los preparativos, unas fotos mostraron un nuevo botón «C» en el Joy-Con derecho, y ahora podemos confirmar que es para un nuevo servicio de chat de voz exclusivo de Switch 2. Con el nombre de GameChat, podrás chatear con hasta cuatro personas mientras juegas. Incluso puedes compartir la pantalla y, gracias al micrófono integrado, Nintendo promete que el sonido será nítido gracias al aislamiento de voz.

Aunque necesitarás Nintendo Switch Online para usar GameChat, será gratuito como prueba para todos los usuarios en el momento del lanzamiento, probablemente para fomentar las inscripciones. También habrá un componente de vídeo, ya que Nintendo mostró la Cámara Switch 2 que puede conectarse directamente a la consola a través de USB-C para permitir videollamadas. De este modo, podrás compartir tu escena y tus amigos podrán verte y oírte. La Cámara Switch 2 también se lanzará el 5 de junio.

Además del botón «C» del Joy-Con 2, también está en el nuevo Pro Controller y en un mando de GameCube de edición limitada exclusivo para los suscriptores de Switch Online.

La mejor forma de jugar a tus juegos favoritos

(Image credit: Nintendo)

Los juegos de la Switch 2 Edition son títulos antiguos actualizados para la nueva consola, y podrían ser una de las mejores razones para hacerse con una Switch 2 en su lanzamiento.

Juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la secuela, Tears of the Kingdom, e incluso juegos nuevos como Pokemon Legends Z-A y Metroid Prime 4: Beyond, rendirán mejor en el nuevo hardware.

Los juegos de Nintendo Switch 2 Edition estarán disponibles en formato físico y digital, y los propietarios de los juegos originales podrán actualizarse a la versión mejorada previo pago.

En el futuro se lanzarán más juegos de Nintendo Switch 2 Edition, pero este es un excelente incentivo para que los propietarios de Nintendo Switch se actualicen a la última consola. Juegos como 2024's Tears of the Kingdom tuvieron problemas para funcionar sin problemas en la Switch original, pero ahora deberían funcionar sin problemas como un juego AAA hecho en 2024.

La Switch 2 acaba de recibir una de las mejores características de la DS

(Image credit: Nintendo)

GameShare es el sucesor espiritual de Download Play, una función multijugador local que se dejó de usar con el lanzamiento de la Nintendo Switch original.

Los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán jugar localmente con sus amigos en juegos como Mario Kart World sin necesidad de un segundo cartucho. Eso significa que podrás echar carreras con todos tus amigos siempre que tengan la nueva consola.

Sin embargo, Nintendo aún no ha anunciado exactamente qué juegos serán compatibles con GameShare. Aun así, el regreso de esta función con la nueva consola es emocionante, sobre todo teniendo en cuenta la fecha de lanzamiento, el 5 de junio, perfecta para las vacaciones de verano.

Tiene algo potente en su interior

(Image credit: Nintendo / Future)

Sí, Nintendo ha desvelado muchas de las especificaciones de Switch 2, incluido el hecho de que la pantalla de 7,9 pulgadas es un panel LCD HD compatible con HDR y una frecuencia de refresco de 120 fotogramas por segundo, así como dos puertos USB-C. Aun así, sin embargo, no sabemos qué procesador impulsa exactamente la consola de nueva generación.

Simplemente sabemos que es bastante potente, ya que se ha confirmado que Cyberpunk 2077 llegará a Switch 2. Se trata de un juego con muchas especificaciones, así que sin duda será más potente que la primera Switch o incluso que la Switch OLED.

Además, este sistema en un chip también soportará las velocidades de lectura y escritura más rápidas del almacenamiento de 256GB, alimentará dos puertos USB-C y permitirá velocidades de lectura más rápidas en las nuevas tarjetas de juego.

'Silksong' y un nuevo 'Hyrule Warriors' se estrenan en 2025

(Image credit: Nintendo)

Puede que Silksong solo haya aparecido cinco segundos en pantalla, pero para los fans de Hollow Knight que esperan con impaciencia el lanzamiento del juego, eso -y la confirmación del año de lanzamiento 2025- es más que suficiente. Hoy no hace falta maquillaje de payaso, amigos.

También tenemos un nuevo título de Hyrule Warriors. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment estará ambientado en la Guerra de los Prisioneros que vimos en Tears of the Kingdom, y este nuevo título será la versión de Tears de Age of Calamity, el juego de Hyrule Warriors de Breath of the Wilds.

¿Tendrá también este nuevo juego un componente de viaje en el tiempo? Lo sabremos cuando salga a la venta en algún momento de este año.

Habrá un nuevo mando Pro

(Image credit: Nintendo)

Entre otros accesorios revelados junto a la Switch 2, como la cámara Switch 2 y los mandos Joy-Con 2, Nintendo ha confirmado el lanzamiento de un nuevo gamepad de tamaño completo, el Nintendo Switch 2 Pro Controller.

Con una disposición asimétrica de los sticks similar a la de su predecesor, tiene una estética ligeramente diferente con una combinación de colores negro y gris que le da un aspecto muy elegante. También incluirá el botón C para la función GameChat y un puerto de audio para conectar unos auriculares, lo que es una novedad y añade otra cuerda al arco del mando.

Por lo demás, contará con HD Rumble 2, funcionalidad amiibo integrada, controles de movimiento y botones GL/GR que se pueden asignar a cualquier botón. También sabemos su precio: el Switch Pro 2 Controller costará 79,99$.

Los juegos de GameCube llegan a Switch Online

(Image credit: Nintendo)

Uno de los mejores anuncios de software para muchos fue que los títulos clásicos de GameCube, empezando por The Legend of Zelda: Wind Waker, Soul Caliber 2 y F-Zero GX, estarán disponibles en el servicio Switch Online.

Si la lista te parece un poco corta, no te preocupes. Nintendo ha dicho que otros títulos, como Pokémon Colosseum, Super Mario Sunshine y Luigi's Mansion, llegarán al servicio en algún momento.

Además de los nuevos títulos de GameCube, los jugadores podrán acceder a una biblioteca de juegos de otras consolas de Nintendo como N64 y GameBoy Advance.

En julio llegará un nuevo título de Donkey Kong

(Image credit: Nintendo)

Aunque no saldrá el 5 de junio de 2025, los fans de Donkey Kong deberían marcar en el calendario el 17 de julio de 2025. Será entonces cuando se lance Donkey Kong Bananza, exclusivo de Switch 2, y tiene una pinta increíble.

Se trata de un nuevo juego de plataformas en 3D protagonizado por Donkey Kong en el que te abrirás paso a golpes y porrazos por un mundo subterráneo. Por supuesto, es probable que te encuentres con carreras de karts mineros - quiero decir, ¿sería un título de Donkey Kong sin eso? - y parece que el protagonista tiene algunas habilidades nuevas, como trepar por las paredes.