Una fuente fiable afirma que habrá una PlayStation 6 portátil con una de mis características favoritas de la Nintendo Switch 2

Según se informa, está en camino una PlayStation 6 portátil.

La información proviene de una fuente fiable especializada en filtraciones de hardware.

Al parecer, la consola portátil será similar a la Nintendo Switch 2 y compatible con una base de conexión.

Una fuente fiable especializada en filtraciones de hardware afirma que Sony está trabajando en una versión portátil de la PlayStation 6, y parece muy similar a la Nintendo Switch 2.

Esta información proviene del canal de YouTube «Moore's Law is Dead», que anteriormente ha detallado con precisión el hardware de PlayStation antes de su presentación oficial.

Al parecer, la consola portátil estará equipada con un sistema en chip (SoC) de AMD cuyo nombre en clave es «Canis». La fuente afirma que Canis contará con cuatro núcleos Zen 6c y dos núcleos Zen 6 de bajo consumo para ejecutar las tareas del sistema.

Al parecer, esto se combinará con una GPU RDNA 5 de 16 unidades de cómputo.

Curiosamente, la fuente afirma que la consola portátil será compatible con una base, una de mis características favoritas de la Nintendo Switch 2. En modo portátil, su GPU funcionará a 1,2 GHz, que luego se aumentará a 1,65 GHz cuando se conecte a la base, presumiblemente para admitir una resolución de salida más alta.

También especulan sobre el precio potencial, argumentando que rondará los 500 dólares para poder competir con la Switch 2.

Dado el alto coste de otros dispositivos de Sony, creo que esta predicción de precio podría ser un poco exagerada, pero tendremos que esperar para ver qué pasa.

En noticias relacionadas, la empresa reveló recientemente una lista de precios elevados para el hardware Ghost of Yōtei PS5 y anunció que aumentaría el precio de la consola en 50 dólares en Estados Unidos.