Por qué compraría un Samsung Galaxy S24 en vez de un Galaxy S25

Ha llegado el momento: los nuevos móviles de la gama Samsung Galaxy S25 ya han llegado a las tiendas, y ya te puedes hacer con lo nuevo de Samsung (desde el 7 de febrero). Mi análisis del Samsung Galaxy S25 Ultra es mayoritariamente positivo, aunque no es el único teléfono de la nueva gama, claro. El Samsung Galaxy S25 estándar es notablemente menos interesante este año que en años anteriores, y hemos llegado a un punto en el que el Samsung Galaxy S25+ ya no es sólo una versión más grande del modelo estándar. De hecho, por segundo año consecutivo, la versión Plus tiene algunas características que faltan en el modelo estándar.

La promesa de siete años de actualizaciones de software vuelve a aplicarse a la serie Samsung Galaxy S25, a pesar de que los datos de Samsung muestran que un sorprendente número de usuarios compra un nuevo dispositivo después de sólo dos o tres años. Esto también asegura que a la serie Samsung Galaxy S24 del año pasado aún le quedan seis años de actualizaciones por delante. Además, no es nada descabellado comprar el Samsung Galaxy S24 estándar ahora mismo. De hecho, yo tengo muy claro que personalmente ahora mismo me compraría un Galaxy S24 antes que un Galaxy S25.

El PVP recomendado no es el precio de venta

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Cuando Samsung dijo que los precios de toda la serie Galaxy S25 serán los mismos que los de la serie Galaxy S24, me sorprendió gratamente. Había innumerables rumores sobre subidas de precios y eso no hace feliz a nadie. Aun así, no se puede utilizar esto como argumento para elegir el Samsung Galaxy S25. Es cierto que es ligeramente mejor y tiene el mismo precio de venta recomendado, pero claro, es que ahora el Samsung Galaxy S24 te lo puedes comprar por mucho menos de su precio recomendado.

Cuanto más antiguo es un móvil (y cualquier otro producto), más baja su precio. Gracias a esto, si te esperas un poco, puedes comprarte a un precio más asequible un teléfono de gama alta que antes costaba más de lo que querías gastar. En febrero de 2024, el Samsung Galaxy S24 también costaba 909€, al igual que el Samsung Galaxy S25 en estos momentos. Sin embargo, ahora mismo, ya se puede encontrar el Samsung Galaxy S24 por mucho menos, por ejemplo unos 560€ en Amazon, lo que lo sitúa en la gama media alta en cuanto a precio y ya no en el segmento más premium.

Mínimas actualizaciones y mejoras

(Image credit: Philip Berne / Future)

Por supuesto, aquí la gran duda que tendrás es: ¿pero qué me pierdo si opto por el modelo anterior?

Pues verás, las mayores mejoras se reservan de nuevo para el Samsung Galaxy S25 Ultra. En cambio, las versiones estándar y Plus apenas las han mejorado. De hecho, el Samsung Galaxy S24 casi no se diferencia del Galaxy S23, que a su vez es muy similar al Galaxy S22.

De hecho, las cámaras del Samsung Galaxy S25, Galaxy S24 y Galaxy S23 son idénticas. A su vez, el Galaxy S23 sólo recibió pequeñas mejoras en sus cámaras principal y selfie frente al Galaxy S22. La calidad de las fotos y los vídeos viene determinada no sólo por el hardware, sino también por el software. Aun así, hay limitaciones que ni el mejor software puede superar, y cada año me doy cuenta de que hay móviles de gama media de otras marcas que rinden mejor en términos fotográficos.

Las únicas mejoras notables respecto al Samsung Galaxy S24 son el nuevo chip, que es el Snapdragon 8 Elite, y un diseño ligeramente más ligero. La pantalla es exactamente la misma, la batería es exactamente del mismo tamaño y se recarga igual de rápido, la resistencia a arañazos y al agua es exactamente la misma, y permitidme reiterar que las cámaras han sido exactamente las mismas durante tres años seguidos.

Se podría decir que el rendimiento mejorado del Snapdragon 8 Elite es una razón para comprar el Samsung Galaxy S25. Sin embargo, la diferencia con el Exynos 2400 del Samsung Galaxy S24 no es tan grande como para justificar la actual diferencia de precio. Mientras no planees jugar a los juegos más exigentes en los ajustes más altos, el Galaxy S24 nunca te parece lento.

La letra pequeña

(Image credit: Future)

El año pasado, el Galaxy S24 y el Galaxy S24+ ya no se diferenciaban sólo por el tamaño y la capacidad de la batería. Tanto la resolución de la pantalla como la velocidad de carga de la versión Plus eran superiores, lo que lo hacía un poco más atractivo para algunos. Con el Samsung Galaxy S25 y el Galaxy S25+, esta tendencia continúa.

De nuevo, el Galaxy S25+ admite una velocidad de carga de 45W, mientras que en el Galaxy S25 normal es de solo 25W. Cerca de la pantalla hay una segunda diferencia que sólo noté cuando escudriñé la letra pequeña en las notas a pie de página del producto. Este año, Samsung ha trasladado una función de sus televisores a sus smartphones llamada "ProScaler". Se trata de una forma de escalado que hace que los contenidos de menor resolución sean más nítidos con la ayuda de la IA.

Lo que Samsung no ha mencionado explícitamente es que ProScaler no está presente en el Samsung Galaxy S25 estándar. Aunque las pantallas del Samsung Galaxy S25+ y Ultra han mejorado gracias a esta función de IA, todo lo que se muestre en la pantalla del Galaxy S25 se verá exactamente igual que el año pasado.

¿Y el Samsung Galaxy S24 FE?

(Image credit: Future)

Por último, hablemos del Samsung Galaxy S24 FE. Lanzado en octubre de 2024 con un precio de venta recomendado de 819€, servía como una especie de modelo de entrada más barato para los usuarios que querían todas las funciones de IA de la serie Galaxy S, pero no querían pagar el precio más alto.

Actualmente, se puede comprar el Galaxy S24 FE por unos 564€ en Amazon (por ejemplo), lo cual es prácticamente lo mismo que te costará el Galaxy S24 estándar a día de hoy. Los dos teléfonos se parecen mucho, pero lo cierto es que el Galaxy S24 es algo mejor. Una de las mayores diferencias es el tamaño, ya que la versión FE tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, mientras que el Galaxy S24 tiene una de 6,2 pulgadas. Por otro lado, la pantalla del Galaxy S24 es ligeramente más brillante y, al mismo tiempo, más eficiente desde el punto de vista energético. En términos de rendimiento, el Galaxy S24 tiene una ligera ventaja y, en cuanto a las cámaras, sólo la cámara de 10MP (zoom 3x) del Galaxy S24 es ligeramente mejor que la cámara de 8MP (zoom 3x) del Galaxy S24 FE.

¿Prefieres un teléfono más grande, pero la versión Plus se sale de tu presupuesto? Entonces el Samsung Galaxy S24 FE es una opción lógica. Peor para todo lo demás, lo lógico es comprar el Galaxy S24 si te va a costar más o menos lo mismo.

Además, yo personalmente prefiero un teléfono pequeño que pueda sujetar fácilmente con una mano, así que me compraría el Samsung Galaxy S24 de cabeza.