El Nintendo Switch 2 Direct ha sido una montaña rusa de emociones, con altibajos como los anuncios de juegos de GameCube para Switch Online y la presentación de Mario Kart World, y altibajos como los precios exorbitantes.

La Nintendo Switch 2 costará 449,99$ en EE. UU. (el precio en España está por confirmar), juegos como Mario Kart te costarán 79,99$, ¿y ese simpático Welcome Tour que te explica las características de la consola? Sí, también se paga por eso.

Michael Scott, de The Office, ha reaccionado así:

"No puede ser verdad", estarás pensando. Yo pensaba lo mismo, pero la cuenta oficial de Nintendo Europa en Twitter -completa con la marca de verificación Gold- lo describía como un «título de lanzamiento descargable de pago para Nintendo Switch 2.» No hay confirmación más sólida que oírlo de la propia Nintendo.

Discover all the secrets inside your new console with #NintendoSwitch2 Welcome Tour, a paid downloadable launch title for Nintendo Switch 2. pic.twitter.com/X4SqIPDRtJApril 2, 2025

Cuando el tráiler de Welcome Tour de la Direct nos mostró un puñado de minijuegos y mesas de información digital con información demasiado detallada sobre los imanes de los nuevos Joy-Cons, mi reacción inicial fue que parecía un inofensivo manual interactivo y, en última instancia, bloatware, el tipo de software en el que nos meteremos durante unos minutos mientras esperamos a que terminen de instalarse nuestros juegos reales y que acabaremos borrando cuando nos quedemos sin espacio de almacenamiento en la Switch 2. No se me pasó ni una vez por la cabeza que Nintendo cobraría por «jugar» al Welcome Tour.

Ni se me pasó por la cabeza que Nintendo cobrara por «jugar» a Welcome Tour. Todavía no se ha confirmado el precio, pero francamente incluso 1€ me parecería demasiado alto.

Sé que este título habría llevado tiempo desarrollarlo y llenarlo de demos e información, pero seguro que su coste se lo podría haber comido el elevado precio de Switch 2. ¿Verdad?

Estaba bastante emocionado por la Nintendo Switch 2, y el Direct lo transformó en verdadera expectación. El 5 de junio de 2025 estaba marcado en mi calendario, y a medida que el hype crecía podía verme haciendo un pedido anticipado a pesar de prometerme a mí mismo que un nuevo Mario Kart no sería suficiente reclamo.

Ahora, con este anuncio del Welcome Tour y otros pasos en falso, me siento como si me hubiera caído un jarro de agua fría. Espero que mis frustraciones se calmen en los próximos días, pero en la batalla Switch 2 vs Steam Deck, en mi opinión la consola de Nintendo de momento tiene las de perder.