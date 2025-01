Ya he hecho algunas fotos con el Samsung Galaxy S25 Ultra y el Google Pixel 9 Pro: estas son las mayores diferencias - Comparativa

Samsung anunció la nueva serie Galaxy S25 el 22 de enero de 2025, siendo el modelo superior el Galaxy S25 Ultra. Pudimos asistir al lanzamiento en directo en San José (EEUU) y probar el móvil justo después. Este año se ha vuelto a prestar especial atención a la cámara, con una nueva ulltra gran angular de 50MP. La batalla por el título del móvil con mejores cámaras está estallando de nuevo y ya he tomado algunas fotos comparativas con el Google Pixel 9 Pro in situ.

¡Acércalo!

Lo que se nota de inmediato es que el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene una cámara adicional en comparación con el Google Pixel 9 Pro, y es la cámara teleobjetivo de 10MP con zoom óptico de 3x. Al disparar con un rango de zoom entre 3x y 5x, el Galaxy S25 Ultra utiliza esta cámara de teleobjetivo. Si vas más allá de 5x, cambia a la cámara de teleobjetivo de 50MP con zoom óptico de 5x. Aquí es donde noté inmediatamente una diferencia con el Google Pixel 9 Pro.

Tanto el Google Pixel 9 Pro como el Samsung Galaxy S25 Ultra utilizan zoom digital en la cámara principal en un rango de zoom de 2x y aquí los resultados de ambos móviles son similares. Al comparar fotos con zoom 3x o 4x, quedó claro que el Pixel 9 Pro no siempre estaba al mismo nivel que el Galaxy S25 Ultra. Al fin y al cabo, el zoom digital que se puede hacer con la cámara principal de 50MP llega hasta donde llega. A partir de un zoom de 5x, los resultados volvieron a ser mucho más parejos, ya que ambos teléfonos incluyen una cámara de teleobjetivo con zoom óptico de 5x.

Image 1 of 8 Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

El Samsung Galaxy S25 Ultra rinde mejor en varios niveles de zoom que el Google Pixel 9 Pro. La batalla del zoom no acaba aquí, ya que Samsung lleva varios años abordando el Zoom Espacial 100x en sus modelos Ultra. Una vez más, el Samsung Galaxy S25 Ultra puede hacer zoom hasta 100x. En cambio, el Google Pixel 9 Pro puede hacer zoom a un máximo de 30x. Sin embargo, mantengo que el Zoom Espacial es poco más que una herramienta de marketing y que, en la práctica, nunca produce imágenes utilizables. En las condiciones adecuadas, todavía se puede hacer algo con las fotos con un zoom de 30x. Por lo tanto, visto así en términos de zoom máximo utilizable, ambos teléfonos no están tan lejos.

Aún así, no es una victoria obvia para Samsung. Después de varias fotos con zoom, se hizo evidente que ambos teléfonos se desempeñan de manera diferente en diferentes tipos de luz. Hubo algunas fotos ampliadas con el Galaxy S25 Ultra que tenían una especie de tinte grisáceo sobre ellas, mientras que el Google Pixel 9 Pro logró tomar una foto vívida y de aspecto más natural. Abajo, puedes ver que las piedras rojas se ven un poco tenues en la foto con el Samsung, mientras que son de un rojo intenso en la foto con el Pixel. Así que el Pixel 9 Pro rinde sistemáticamente peor en un rango de zoom entre 3x y 5x, mientras que las fotos a partir de 5x de zoom son generalmente más vívidas y coloridas.

Image 1 of 10 Muestra de foto ultra angular del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto cámara principal del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto zoom 5x del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto zoom 10x del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto zoom 30x del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto ultra gran angular del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto cámara principal del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto zoom 5x del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto zoom 10x del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto zoom 100x del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

Cuando hay poca luz

La fotografía nocturna es otra área a la que Samsung y Google dedican mucha atención y tiempo. Aunque todavía no he podido hacer pruebas muy exhaustivas aquí con el Galaxy S25 Ultra, ya tengo una idea general de algunas de las diferencias. Para esta comparación, no he activado manualmente el modo nocturno específico para obtener el resultado que tendría un usuario medio con una foto rápida.

Aquí también había una diferencia inmediatamente obvia. Y es que el Samsung Galaxy S25 Ultra activa el modo nocturno cuando disparas en modo estándar. Sabrás que se ha cambiado el modo automáticamente porque aparece una luna en la interfaz y en el botón del obturador, junto al que aparece un temporizador con un número de segundos. En función de la cantidad de luz y la cámara utilizada, el teléfono determina cuántos segundos necesita para capturar suficiente luz para una foto decente. El Google Pixel 9 Pro es más terco en ese frente, a veces toma una foto demasiado rápido en el modo estándar. La IA mejora entonces la foto, pero claro, a posteriori la IA solo puede mejorar hasta cierto punto.

Image 1 of 10 Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

Cuando hice una foto de un edificio de noche con finas luces rojas delante, el Samsung Galaxy S25 Ultra activó automáticamente su modo nocturno. Con la cámara principal, tardé un segundo en hacer la foto y con la cámara de teleobjetivo (zoom 5x) se convirtió en dos segundos. El Google Pixel 9 Pro tomó inmediatamente una foto del edificio e incluso después del posprocesamiento, había bastante ruido presente.

Una vez más, la batalla aún no ha terminado. El Samsung Galaxy S25 Ultra puede aumentar automáticamente la velocidad de obturación para capturar más luz y, en consecuencia, tomar una foto detallada, pero la cuestión es si el resultado final es siempre realista. No es la primera vez que utilizo el modo nocturno de Samsung, y de nuevo este año tiende a hacer fotos demasiado brillantes, lo que hace que parezcan poco naturales. Se puede ver que, por ejemplo, en la foto donde un árbol está en el lado. Esa, en mi opinión. se hizo un poco demasiado brillante en comparación con la realidad.

Image 1 of 8 Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media) Muestra de foto del Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

Trucos de IA

Por último, no puedo ignorar todo el tema de la IA. Tanto Samsung como Google han añadido todo tipo de herramientas de IA a sus cámaras y herramientas de edición fotográfica. Algunas herramientas tienen nombres diferentes pero hacen lo mismo, mientras que otras son exclusivas de Samsung o Google. Aunque Samsung volvió a mostrar innumerables nuevas funciones de IA, no hay tantas novedades para la fotografía casual. Hay nuevas herramientas profesionales, pero no tienen nada que ver con la IA, y el Borrador de Audio está relacionado con el vídeo, y en este artículo estamos hablando de las fotos. El único añadido realmente nuevo de la propia Samsung es una función que ya tiene Google, con la que puedes reemplazar las caras de las personas en las fotos de grupo si no salen bien en la foto (con los ojos cerrados, por ejemplo).

El truco de IA que diferencia a Google es la función Enfocar Foto, que permite dar más nitidez a cualquier foto. Samsung, por su parte, ha mejorado aún más su función de boceto a imagen (Sketch to Image). El principio sigue siendo el mismo: puedes hacer un boceto en una foto y la IA da vida a ese boceto y coloca el objeto en la foto. Los resultados no siempre son realistas, pero es divertido experimentar con ellos. Por otra parte, Google tiene una función que permite hacer lo mismo a partir de un texto. En mi opinión, se trata más de un truco divertido y entretenido que de una función que realmente pueda mejorar tus fotos. Por lo tanto, me complace concluir con algunas fotos en las que Galaxy AI transformó mi boceto infantil de un perro en un perro "real".