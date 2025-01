No puedo creer que el Samsung Galaxy S25 siga siendo el único teléfono de su clase que tiene esta característica crucial

El primer Samsung Galaxy Unpacked de 2025 ya ha pasado, y ahora que hemos tenido tiempo con la nueva serie Samsung Galaxy S25, hemos estado masticando los matices de estos teléfonos insignia.

Aunque recibimos un Galaxy S25 Ultra bastante renovado y un modelo completamente nuevo, el S25 Edge, nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 reveló que el S25 básico ha recibido este año una actualización comparativamente menor que cualquiera de sus hermanos mayores.

Sin embargo, por muy importante que sea celebrar la innovación, también creo que merece la pena dar un paso atrás antes de juzgar el nuevo Samsung Galaxy S25, y apreciar que el S25 ofrece mucha calidad-precio, aunque sea muy similar al Samsung Galaxy S24 del año pasado. De hecho, en lo que se refiere a una característica específica de la cámara, el S25 sigue siendo el único teléfono de su clase.

El Galaxy S25 sigue siendo el único buque insignia de su precio disponible en todo el mundo que incluye un teleobjetivo con zoom óptico y, personalmente, creo que merece la pena destacarlo. El zoom óptico da a los usuarios mucha más capacidad y versatilidad a la hora de hacer fotos y vídeos, ofreciendo una calidad más uniforme y permitiendo que el zoom digital que lo acompaña llegue más lejos.

Una cámara con zoom óptico es una de esas características tecnológicas que no sabes que necesitas hasta que la tienes, como una pantalla de 120Hz o un escáner de huellas dactilares bajo la pantalla. Mientras que esas otras dos características han llegado a docenas de modelos de todo tipo de precios, las cámaras con teleobjetivo siguen estando relegadas a las unidades de gama más alta.

El S25 tiene tres cámaras, pero sus dos principales rivales (el iPhone 16 y el Google Pixel 9) optan por un sistema de dos cámaras compuesto por una principal y otra ultra gran angular. Los fans de Apple y Google tienen que subir al iPhone 16 Pro más caro o al Google Pixel 9 Pro para tener en sus manos un teleobjetivo zoom.

Llevo cerca de seis años usando teléfonos equipados con teleobjetivo, y me atrevería a decir que el zoom óptico es una característica esencial (dependiendo, por supuesto, de tu presupuesto). El mayor alcance es estupendo para conciertos y fotografía de la vida salvaje, mientras que el campo de visión más estrecho y la mayor distancia focal de los teleobjetivos los hacen ideales para retratos.

En los ejemplos que aparecen a continuación, he tomado la misma foto con el teleobjetivo 3x de la S25 y con el zoom digital 3x del iPhone 15. Si lo deseas, puedes sacar tus propias conclusiones. Siéntete libre de sacar tus propias conclusiones y hacérmelas saber en la sección de comentarios, pero si me preguntas a mí, el S25 gana gracias a su mayor riqueza de detalles y su iluminación más atrevida.

Ya he expresado anteriormente mis reservas con las cámaras ultra gran angular, pero mi apreciación del sistema de cámara del S25 es algo más que la otra cara de esta vieja molestia.

Además de dar a los usuarios más opciones para la fotografía, la inclusión de la cámara 3x simboliza lo que yo veo como un compromiso genuino de Samsung para equipar a los usuarios con un hardware de mayor calidad. De hecho, el Galaxy S25 es probablemente el teléfono técnicamente más avanzado de su segmento de precio, con 12GB de RAM y el chip Snapdragon 8 Elite, líder en su clase, además de un sistema de cámaras bien equipado.

Entonces, ¿podemos esperar que Apple y Google se pongan al día pronto? No estoy tan seguro. Por lo general, los iPhone básicos heredan características de los modelos Pro uno, dos o tres años después de su debut, pero las cámaras con teleobjetivo han seguido siendo patrimonio de los mejores iPhone desde el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Es la misma historia para los teléfonos Pixel de Google, con cámaras de teleobjetivo todavía exclusivas de los modelos XL, Pro y Pro XL. Por ello, parece que el liderazgo de Samsung es bastante seguro.

Vale la pena mencionar aquí que hay teléfonos equipados con telefoto más baratos disponibles de fabricantes de teléfonos como Xiaomi, Oppo, e incluso la propia Samsung (ver el Galaxy S24 FE), pero estos no están disponibles a nivel mundial y no llegan a la potencia de hardware del S25.

El buque insignia de Samsung sigue siendo único en su especie.

You might also like