Samsung Galaxy Unpacked: Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge y 9 cosas que hemos aprendido

El primer evento Galaxy Unpacked de Samsung estuvo repleto y, siguiendo la tradición de la marca, repasó todas sus novedades de forma ágil. Se hicieron oficiales los Galaxy S25, S25 Plus y S25 Ultra, junto con asociaciones más profundas con Google para nuevos trucos Gemini, una gran cantidad de nuevas funciones de inteligencia artificial para Galaxy, mejoras importantes en la creación de contenido y un adelanto de lo que la compañía está preparando con Google para sus auriculares Android XR.

Fue mucho, y si bien puedes leer nuestro blog en vivo del evento, incluidos los momentos en el terreno capturados por el equipo de TechRadar, aquí compartimos las nueve cosas más importantes que aprendimos del Galaxy Unpacked del 22 de enero de 2025.

Y todo comienza con -exacto- la IA.

1. Galaxy AI se vuelve aún más inteligente y personalizada

(Image credit: Samsung)

Al igual que la familia Galaxy S24, el S25 se centra en la IA de Galaxy y, para 2025, Samsung está redoblando la apuesta por el rendimiento de estas funciones y su amplitud. Comienza con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, que viene con 12 GB de RAM y un núcleo dedicado a tareas de IA denominado Personal Data Engine.

La idea aquí es que dentro del S25, S25 Plus y S25 Ultra hay un núcleo que se puede dedicar a manejar tareas de IA y, eventualmente, crear una especie de LLM personalizado para ti. Uno que pueda aprender tus hábitos y los otros dispositivos que tienes y brindar una IA útil, en forma de Bixby, Gemini o la nueva funcionalidad Now Brief, para ayudarte a hacer las cosas más rápido o completarlas por ti sin que tengas que hacer mucho.

Samsung quiere que sus dispositivos hagan más por ti, no solo el último teléfono Galaxy, sino también otros dispositivos dentro del ecosistema, como un Galaxy Ring, Watch o incluso un dispositivo conectado. Lo ideal sería que apagara tu televisor cuando tu reloj le diga a tu teléfono que estás dormido, o que te recomendara activar un modo de suspensión para que dejes de mirar TikTok y dejes el teléfono.

2. El Galaxy S25 Ultra tiene como objetivo ofrecer el paquete completo

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

El principal anuncio de hardware de Galaxy Unpacked fue el Samsung Galaxy S25 Ultra, también conocido como el nuevo smartphone insignia más grande y más espectacular de Samsung.

A primera vista, no parece muy diferente a su predecesor, pero hay algunas diferencias de diseño importantes que vale la pena mencionar. Para empezar, el S25 Ultra tiene anillos de cámara mucho más llamativos, que ahora se parecen más a los del Galaxy Z Fold 6, y son consistentes en toda la línea Galaxy S25. El nuevo teléfono también tiene una pantalla un poco más grande que el S24 Ultra; ahora mide 6,9 ​​pulgadas, frente a las 6,8 pulgadas del modelo del año pasado, lo que es un aumento posible gracias a un bisel un 15% más delgado.

El S25 Ultra también es más delgado que su predecesor en términos generales, y pesa 15 g menos, pero la mayor diferencia está en las esquinas, que ahora son redondeadas en lugar de afiladas (fans del iPhone, regocijaos).

Debajo del capó, el último buque insignia de Samsung cuenta con una versión For Galaxy del chip Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, que es más potente que el chip Snapdragon 8 Gen 3 del S24 Ultra y debería ofrecer un rendimiento de IA y juegos aún mejor. Hablando de eso, el S25 Ultra tiene una cámara de enfriamiento por vapor más grande que su predecesor, y también obtendrá acceso instantáneo a algunas nuevas funciones de IA de Galaxy como Now Brief y el Borrador de Aidio.

Para conocer nuestras primeras impresiones de este nuevo contendiente al mejor teléfono Android, consulte nuestra revisión práctica del Samsung Galaxy S25 Ultra. ¡Os toca, Google y Apple!

@techradar Meet the Samsung Galaxy S25 Plus: same great design, beware chip and more AI! ♬ original sound - TechRadar

3. Los Galaxy S25 y S25+ mejoran su relación calidad-precio

(Image credit: Philip Berne / Future)

En comparación con el Ultra, los nuevos modelos estándar de este año no son tan emocionantes, pero son objetivamente mejores que sus predecesores y vienen con una serie de actualizaciones de cara al futuro.

En cuanto al diseño, se ven los mismos anillos de cámara nuevos y elegantes que en el Galaxy S25 Ultra, y tanto el Galaxy S25 como el Galaxy S25 Plus son un 7% más delgados que los modelos del año pasado.

La gran novedad de estos dos teléfonos es la capacidad de RAM: ahora es de 12GB en lugar de 8GB, lo que pone a ambos modelos en línea con el S25 Ultra, y los tres nuevos dispositivos también comparten el mismo chip Snapdragon 8 Elite. No hay división Qualcomm/Exynos este año, lo que será una buena noticia para los compradores europeos.

Otras mejoras de hardware para el S25 incluyen una cámara de enfriamiento por vapor más grande, que debería facilitar un mejor rendimiento de juego junto con ese chip 8 Elite, y en el frente del software obtendrá acceso instantáneo a varias funciones nuevas de Galaxy AI.

Para ver un vistazo anticipado a ambos dispositivos, consulta nuestra revisión práctica del Samsung Galaxy S25 y la revisión práctica del Samsung Galaxy S25+.

4. El Galaxy S25 Edge es oficial y es increíblemente fino

(Image credit: Future)

Si bien los rumores sobre teléfonos han estado hablando de un iPhone 17 Air durante bastante tiempo, Samsung se adelantó al gigante tecnológico con sede en Cupertino. Al igual que adelantó el Galaxy Ring al final del Unpacked de enero de 2024, Samsung cerró el Unpacked de este año con un vistazo de un teléfono inteligente ultradelgado.

El Galaxy S25 Edge muestra varios componentes apilados juntos en una construcción sorprendentemente delgada para un teléfono que aparentemente promete los poderes de Galaxy AI del resto de la línea S25 en una construcción ultraligera.

Pudimos verlo desde lejos en Galaxy Unpacked, y sí, es una locura y súper delgado, pero aún tiene espacio para una protuberancia de cámara principal y parece presumir de lados de titanio mate. Por supuesto, nada más que un vistazo rápido y un nombre se hizo oficial, pero en el momento en que Samsung nos brinde más información sobre el Galaxy S25 Edge, nos aseguraremos de actualizarlo.

5. Echamos otro vistazo a los Project Moohan de Samsung y Google

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google y Samsung presentaron formalmente el auricular de realidad mixta Project Moohan Android XR en diciembre de 2024, pero no habría sido un Unpacked sin un adelanto, ¿verdad? Fue solo una breve mención, pero Samsung mostró una nueva apariencia del próximo auricular.

Las dos marcas siguen asociándose en la plataforma Android XR, pero también en el auricular preparado para ofrecer una gama completa de experiencias XR con seguimiento ocular y manual. Samsung confirmó nuevamente que el auricular está en proceso, aunque no se compartió nada más concreto excepto que se integrará con el ecosistema existente de Samsung.

Por otra parte, hablando con Bloomberg, TM Roh de Samsung confirmó que la marca también está trabajando en gafas con Google y que las dos compañías quieren enviarlas tan pronto como estén listas. Es seguro decir que AR, XR y las gafas inteligentes todavía están calentándose.

6. Obtendrás 6 meses de Gemini Advanced con un S25, S25+ o S25 Ultra

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Teniendo en cuenta que Samsung destacó una serie de nuevas funciones de Gemini durante Galaxy Unpacked, es justo que quienes pidan el Galaxy S25, S25+ o S25 Ultra reciban un obsequio. Con la compra del último buque insignia de Samsung, obtendrás seis meses de Gemini Advanced sin costo adicional, lo que debería permitirte usar todas las capacidades de inteligencia artificial del teléfono al máximo sin preocuparte por los límites.

La oferta también amplía el valor de la línea Galaxy S25; Gemini Advanced cuesta 19,99€ al mes, por lo que una suscripción de seis meses tiene un valor de poco menos de 120€.

7. Los teléfonos de la serie S25 incorporan las mejores funciones de cámara del iPhone y Pixel

(Image credit: Samsung)

La carrera por el título de teléfono con mejor cámara volverá a ser reñida en 2025, ya que Samsung reveló que su clan S25 obtendrá algunas funciones potentes que hemos visto principalmente de Apple y Google hasta ahora. Eso incluye la capacidad de grabar videos de registro (que es ideal para la gradación de color) y la versión de Samsung de Best Take for Pixels de Google, que llama Best Face. Eso es ideal si tus fotos grupales generalmente tienen a alguien con parpadeando a destiempo.

Si prefieres ajustar y graduar el color de sus fotos fijas, también existe un equivalente de los estilos fotográficos de Apple. Esto te permite seleccionar una imagen y crear un filtro según su apariencia, antes de ajustar su balance de blancos, saturación y grano. Curiosamente, una demostración de Gemini Live mostró a un presentador recibiendo algunos consejos de edición de fotos de un asistente de IA al hablar con él sobre la foto de su perro. Las instantáneas de tu amigo peludo nunca volverán a tener una mala composición.

8. El ecosistema SmartThings de Samsung incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial

(Image credit: Samsung)

Si bien no fue una parte importante de la presentación, SmartThings tuvo su momento de gloria con el anuncio oficial de la nueva tecnología de detección ambiental y las herramientas Generative AI Map View para ayudarlo a personalizar su hogar inteligente, todo bajo el lema Home AI.

La detección ambiental es posiblemente la característica más emocionante, ya que marca la primera tecnología basada en sensores para todo el ecosistema que permitirá que sus dispositivos domésticos inteligentes no solo detecten dónde te encuentras y qué estás haciendo, sino que también optimicen tu entorno en consecuencia.

¿Estás haciendo flexiones? Bueno, es posible que tu nevera te esté observando, lista para ofrecerte consejos personalizados sobre cómo mejorar tu forma o sugerir ajustes en la duración del entrenamiento.

Aunque la segunda actualización puede parecer menos emocionante, en realidad es parte de cómo la detección ambiental puede volverse aún más efectiva. La nueva Gen AI Map View de Samsung te permitirá fotografiar y cargar tus muebles reales en Map View, lo que significa que tu Home AI no solo sabrá dónde están los muebles, sino también qué son. Esto ya es algo posible con el robot aspirador Bespoke JetBot Combo AI, pero Gen AI Map View abrirá las puertas a una personalización y un detalle aún mayores.

Dado que Samsung ya está discutiendo su visión de incorporar dispositivos como el Samsung Galaxy Ring e incluso SmartTag 2 al grupo SmartThings, no es difícil imaginar cuán inteligente podría llegar a ser tu hogar inteligente Samsung. Tanto la detección ambiental como Gen AI Map View se implementarán a lo largo de 2025 y 2026.

9. Podría haber un teléfono Samsung plegable en el futuro

(Image credit: Future)

Antes de cerrar la presentación con el Galaxy S25 Edge, Samsung mostró lo que parecía una hoja de ruta que incluía un teléfono plegable en tres partes.

Si bien Samsung no compartió nada más, probablemente muestra hacia dónde se dirige Samsung con su línea de teléfonos inteligentes plegables. Ya tenemos el Flip y el Fold, pero será necesario que haya un nuevo factor de forma para impulsar la categoría aún más y ofrecer algo nuevo. Parece que el triple es ese tipo de construcción, y Samsung podría enviarlo antes de lo esperado.