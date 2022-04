Samsung tiene planes para un teléfono con una pantalla transparente y enrollable

El Samsung Galaxy Z Fold 3 es plegable pero no enrollable (ni transparente)

Sabemos que Samsung está explorando la idea de los teléfonos con pantallas enrollables (ya se ha filtrado la tecnología) pero parece que las pantallas transparentes también podrían estar en la ecuación de los futuros teléfonos, según los documentos que acaban de salir a la luz.

SamMobile ha descubierto una solicitud que Samsung ha presentado a la OMPI (la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en la que se describe un teléfono que no solo tiene una pantalla enrollable, sino también una sección transparente incrustada en dicha pantalla.

En la solicitud se incluyen dos diseños diferentes, pero ambos ilustran una sección de la pantalla del móvil que se extiende desde la pantalla principal y que es transparente. Parece que la opacidad de esta sección extendida también será ajustable.

Aumenta tu realidad

Hay un área en la que este tipo de tecnología sería realmente útil, como se menciona en los documentos: la realidad aumentada. La sección ampliada de la pantalla podría mostrar objetos digitales mientras el mundo real sigue siendo visible también.

De esta manera, si se persiguen objetivos en un juego de realidad aumentada, deberían ser más fáciles de ver en el espacio físico. También podría facilitar el envío de mensajes de texto mientras se camina sin acabar chocando con un árbol o con otro peatón.

Como siempre ocurre con este tipo de aplicaciones, no hay garantía de que este tipo de tecnología vaya a aparecer en un smartphone real, pero nos da una idea de lo que los ingenieros de Samsung están explorando y de lo que podríamos ver en futuros dispositivos.

La innovación de las pantallas continúa

Las innovaciones más notables en la tecnología de los smartphones de los últimos años las encontramos en los teléfonos plegables. Mientras que todo lo demás que compone un móvil se mantiene en gran medida sin cambios, salvo pequeñas actualizaciones año tras año, las pantallas son donde las verdaderas diferencias están apareciendo.

Como demuestran dispositivos como el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Flip 3, tener una pantalla que se pliega puede abrir una variedad de nuevas opciones para un smartphone, ya sea terminar una llamada cerrando el teléfono (en realidad esa es una característica retro) o tener dos aplicaciones en pantalla una al lado de la otra.

La fabricación de estas pantallas de nueva generación no es tan sencilla, pero Samsung y otros fabricantes no dejan de mejorar la tecnología de visualización. Parece probable que veamos tanto un teléfono Pixel plegable de Google como un iPhone plegable de Apple en un futuro no muy lejano.

Ahora parece que podemos añadir las pantallas transparentes (o parcialmente transparentes) a nuestra lista de tecnologías futuras a las que estar atentos, así como las pantallas plegables y enrollables. Con las continuas mejoras en otras áreas, como el software de realidad aumentada, pueden llegar cosas increíbles.