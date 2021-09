El iPad 10.2 (2021) es la tablet de Apple con mejor precio de esta temporada. Es más rápido que su predecesor, es fácil de usar y cuenta con una cámara para selfies mejorada que hace que las videollamadas sean más fluidas que nunca. Otras actualizaciones son mejoras de serie para toda la gama, como la tecnología True Tone que ajusta la pantalla para adaptarse al entorno en el que te encuentres, pero para aquellos que desean una tablet asequible y no necesitan tecnología punta, vale la pena comprarla.

iPad 10.2 (2021): análisis de dos minutos

A primera vista, el último iPad de Apple no parece ser una gran actualización sobre el iPad del año pasado. Tiene los mismos biseles gruesos arriba y abajo y usa Touch ID en lugar del desbloqueo de Face ID pero, para aquellos que quieren algunas de las funcionalidades de las tablets más caras de Apple sin las etiquetas de precio que las acompañan, tiene una excelente relación calidad-precio.

El nuevo iPad se puede usar con el Apple Pencil y el Smart Keyboard (se venden por separado) para aquellos momentos en los que necesitas una experiencia más similar a la de un portátil, y viene con iPadOS 15, la última versión del sistema operativo para tablets de Apple, con su host multitarea, sin mencionar el acceso a las miles de aplicaciones y juegos que se encuentran en la App Store. Y hace todo esto por mucho menos que el nuevo iPad Mini 5, la tablet más compacta de Apple, y el Apple iPad Air 4, el hijo mediano de la gama iPad.

Bajo el capó, hay algunas actualizaciones que hacen que este iPad (de novena generación) parezca un paso adelante respecto al iPad 8, incluso si es un paso pequeño. Puedes elegir entre versiones de 64GB o 256GB, que es el doble de las capacidades de 32GB y 128GB que ofrecía el modelo anterior. El chip también se ha actualizado al procesador A13 Bionic de Apple, que según Apple es un 20% más rápido que el A12 Bionic.

La pantalla de 10,2 pulgadas tiene la tecnología True Tone que se encuentra en todos los demás iPads de la gama, y ajusta automáticamente los colores y el brillo para adaptarse a la luz ambiental para garantizar que la pantalla quede clara y fácil de ver, sin importar dónde estés usando el iPad.

Para adaptarse a los tiempos sin precedentes que todos hemos vivido en el último año y medio, y al auge del zoom, la cámara frontal se ha mejorado a 12MP. También cuenta con la práctica función Center Stage, que se estrenó en el iPad Pro (2021), que desplaza y hace zoom automáticamente para garantizar que siempre estés dentro del encuadre durante las videollamadas.

El nuevo iPad tiene las mismas 10 horas de duración de batería que su predecesor, y hay un cargador rápido de 20W incluido en la caja, que cuando se usa con el adaptador USB-C-a-Lightning incluido, hacen que la carga sea bastante rápida. El sistema iPadOS 15 hace que experiencia sea más sofisticada, ofreciendo funciones que incluyen opciones multitarea más fáciles de usar, junto con la capacidad de colocar los widgets en cualquier lugar de la pantalla.

Sin embargo, el nuevo iPad 10.2 (2021) no es perfecto. Además de no ofrecer Face ID, no tiene recalibración en los altavoces que sí tienen otras tablets de Apple, mientras que aquellos que buscan una experiencia de estilo portátil que incluya el trackpad y el Apple Magic Keyboard tendrán que ir a por el iPad Air más caro, ya que el iPad 10.2 (2021) solo funciona con accesorios de primera generación.

Con precios a partir de 379 euros, el nuevo iPad 10.2 es adecuado para cualquiera que compre su primer iPad o busque reemplazar un iPad más antiguo o incompatible con iPadOS 15.

Apple iPad (2021): precio y disponibilidad

iPad 2021 64 GB, WiFi: 379 euros.

379 euros. iPad 2021 64 GB, WiFi + LTE: 519 euros.

519 euros. iPad 2021 256 GB, Wi-Fi: 549 euros.

549 euros. iPad 2021 256 GB, Wi-Fi + LTE: 689 euros.

El Apple iPad 10.2 (2021) ha salido a la venta el 24 de septiembre. Ya está disponible para su compra o reserva (si no han llegado suficientes unidades a tu distribuidor más cercano) y esperamos ver a otras tiendas ofreciéndolo pronto.

El precio del Apple iPad 10.2 (2021) empieza desde 379€ para el modelo solo con Wi-Fi con 64 GB de almacenamiento, mientras que con 256 GB de almacenamiento el precio sube a 549€.

Si también quieres conectividad LTE, para poder conectarte a Internet cuando no hay Wi-Fi a mano, el modelo de 64GB cuesta 519€ y el modelo de 256GB cuesta 689€. En comparación, el iPad 10.2 (2020) tenía un precio más asequible cuando se lanzó en septiembre del 2020, pero solo venía con 32 GB de almacenamiento.

iPad 10.2 (2021): diseño

Mismo estilo que los modelos anteriores de iPad 10.2

Touch ID sin seguridad biométrica

Compatible con Apple Pencil (1ª generación) y Smart Keyboard

Por fuera, el nuevo iPad 10.2 parece idéntico al iPad 10.2 (2020). Mide 25,06 x 17,41 x 0,75cm y tiene la misma pantalla de 10,2 pulgadas que el modelo del año pasado, con los biseles superior e inferior más grueso; el primero es donde está la cámara frontal de 12MP, mientras que en el segundo encontramos con el botón de inicio con sensor Touch ID incorporado.

Si bien el diseño parece un poco anticuado en comparación con el resto de la línea de iPad, todavía da la sensación de ser robusto, lo cual es de agradecer, teniendo en cuenta el precio. Tampoco hay Face ID, por lo que dependes del Touch ID, pero el escáner de huellas digitales registra rápidamente la huella digital y desbloquea la tablet también muy rápidamente.

Con un peso de 187g, el modelo solo con Wi-Fi es 3g más ligero que el iPad 10.2 del año pasado, mientras que la versión Wi-Fi + LTE es 3g más pesada que su predecesor con 498g. Viene en solo dos colores: plateado y gris, por lo que si buscas la opción dorada que podías elegir en el iPad 10.2 (2020), no la vas a encontrar y, para conseguir un aspecto más atrevido, tendrás que buscar el iPad mini (2021), que viene en rosa y morado, gris y dorado.

El iPad 10.2 (2020) también es el único iPad que todavía tiene un conector Lightning, en vez de un puerto USB-C. Este se puede encontrar en la parte inferior del iPad, junto con dos altavoces; sin embargo, mientras que los dos altavoces del iPad mini se recalibran para que el sonido se adapte a la orientación de la tablet, los altavoces del iPad 10.2 no tienen esa función, por lo que el audio no es tan impresionante, aunque hará su papel.

La tablet es compatible con el Apple Pencil (primera generación), y nos pareció que tomar notas y dibujar en la pizarra es muy sencillo. Para cargar el lápiz, debes enchufarlo al puerto Lightning de la tablet o usar el adaptador que viene incluido con un cable Lightning, mientras que el Apple Pencil de segunda generación dispone de carga magnética sin complicaciones desde la tablet.

El iPad 10.2 también funcionará con el Smart Keyboard de Apple, lo que te permitirá usarlo como un portátil, y aunque el accesorio carece del trackpad que se encuentra en el Magic Keyboard.

iPad 10.2 (2021): pantalla

Pantalla de 10.2 pulgadas

Resolución de 2160 x 1620

Tecnología True Tone

Como su nombre indica, el iPad 10.2 (2021) tiene una pantalla de 10,2 pulgadas. Apple aumentó por primera vez el tamaño de la pantalla en su iPad de nivel de entrada en el 2019, y la media pulgada extra de espacio en la pantalla se ha convertido en la norma para la tablet más asequible de Apple.

La pantalla tiene una resolución de 2160 x 1620 y un brillo de 500 nits, que es el mismo que su predecesor. Aunque aquí no se ha incluido la tecnología de pantalla Liquid Retina de Apple, que ofrece colores más brillantes y un revestimiento antirreflectante, el iPad 10.2 (2021) viene con la función True Tone de la compañía: es la primera vez que Apple incluye esto en su tablet más barata.

Esta tecnología ajusta automáticamente la pantalla para adaptarse a la iluminación ambiental del entorno para que sea más fácil de ver (por ejemplo, cuando se usa el iPad al aire libre durante el día, la pantalla se vuelve más brillante automáticamente) y durante nuestras pruebas nos pareció agradable y útil.

Donde el último iPad Pro se ha actualizado a una pantalla de 120Hz, la frecuencia de actualización de iPAd 10.2 se ha quedado en 60Hz, y aun así la imagen en pantalla se actualiza más rápido para una apariencia y sensación más suaves. Sin embargo, si lo que buscas es un iPad asequible o no pasas horas navegando por las redes sociales, no es una función que vayas a echar de menos.

iPad 10.2 (2021): especificaciones, rendimiento y cámara

Procesado A13 Bionic mejorado

Viene en opciones de almacenamiento de 64GB or 256GB

Cámara frontal de 12MP Ultra Algular

Apple le ha dado al iPad 10.2 el nuevo chip A13 Bionic, que se estrenó en el 2019 en el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Aunque no es el último procesador de la marca (ese es el A15 Bionic que se puede encontrar en el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro) sin duda es una actualización sobre el A12 Bionic que se va a notar en el iPad 10.2 (2020).

En el uso real, el último iPad es un poco más ágil en funcionamiento: Apple afirma que es un 20% más rápido que el modelo anterior, aunque no es tan rápido como el iPad Air 4, que incluye el nuevo chip A14 Bionic, ni se acerca al iPad Pro (2021) y su chip M1 en términos de velocidad.

Dicho esto, durante las pruebas las aplicaciones se cargaron rápidamente, pudimos realizar múltiples tareas fácilmente y no notamos ninguna ralentización. Se cree que el nuevo iPad también tiene 3 GB de RAM, aunque Apple aún no lo ha confirmado oficialmente.

Como hemos mencionado, ambos modelos del iPad 10.2 (2021) tienen el doble de espacio de almacenamiento que los del año pasado; puedes elegir entre los modelos de 64GB o 256GB. Aunque, como ocurre con todos los iPads, no lleva ranura para tarjeta micro SD, por lo que no podrás ampliar el espacio de almacenamiento más adelante.

Te recomendamos el modelo de 256GB si vas a descargar muchas aplicaciones o haces muchas fotos y vídeos. Si quieres aún más espacio de almacenamiento, tendrás que buscar la gama iPad Pro, que viene en versiones con 512 GB, 1TB y 2TB.

La pandemia ha provocado un aumento en el número de personas que hacen videollamadas, y Apple se ha dado por enterado actualizando la cámara frontal por primera vez en varios años. La tablet ahora cuenta con una cámara frontal ultra angular de 12MP, y las personas a quienes llamamos por FaceTime durante nuestras pruebas nos comentaron que la imagen de esta cámara se veía clara y con detalle.

El iPad 10.2 también se beneficia de Center Stage, una función que se introdujo en el iPad Pro (2021), y que desplaza y acerca la cámara automáticamente para garantizar que siempre estés en el centro del encuadre durante las videollamadas. Es similar a una función que se encuentra en Amazon Echo Show 10, y nos impresionó lo bien que funciona y la fluidez de los movimientos de la cámara.

En la parte trasera del nuevo iPad 10.2, Apple ha retenido el objetivo de 8MP con apertura f/2.4, lo cual tiene sentido, ya que la cámara trasera nunca será el gran atractivo de una tablet. Durante nuestro tiempo con el dispositivo, nos pareció que las fotos que hicimos eran nítidas y claras, con colores fuertes. No nos sorprendió la calidad, y las imágenes en realidad no se pueden comparar con las que se puedan hacer con cualquier iPhone reciente; pero si necesitas una cámara a mano para aplicaciones de productividad u otros casos en los que la calidad de imagen no es absolutamente crucial, la del iPad 10.2 será más que suficiente.

iPad 10.2 (2021): software

Viene con iPadOS 15 preinstalado

Funciones multi-tarea mejoradas

Funcionalidad de los widgets mejorada

Al igual que el iPad mini (2021), el iPad 10.2 (2021) llega con iPadOS 15, la versión de iOS dedicada a la tablet de Apple. Además de ofrecer muchas de las funciones que se encuentran en el iOS 15, está diseñado para aprovechar al máximo el factor de forma de la tablet y, como tal, trae mejoras a la multitarea.

La posibilidad de usar dos aplicaciones al mismo tiempo y controlar manualmente la cantidad de pantalla que ocupa cada una se introdujo en iPadOS 14, pero la función ahora es más fácil de usar gracias al nuevo menú Multitarea que aparece en la parte superior de cualquier aplicación.

Anteriormente, al crear una configuración de pantalla dividida, la segunda aplicación tenía que estar en la página de inicio o en la base de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla para poder agregarla, pero gracias al añadido de la Biblioteca de Aplicaciones, que anteriormente solo estaba disponible en iOS14, todas sus aplicaciones son accesibles desde el dock, lo que significa que cualquiera de ellas se puede usar para realizar múltiples tareas.

Otras características incluyen la capacidad de mover widgets por la pantalla (anteriormente estaban bloqueados en un panel en el lado izquierdo de la pantalla de inicio) y mejoras en la aplicación Notas. Descubrimos que iPadOS 15 ofrece una experiencia muy agradable en el nuevo iPad 10.2: esto es el mejor de Apple hasta el momento y eclipsa al software de las tablets Android.

iPad 10.2 (2021): batería

Aguanta hasta 10 horas entre cargas

Recarga en menos de 3 horas

Se envía con un cargador de 20W

El nuevo iPad (2021) tendrá una duración de hasta 10 horas entre cargas, según Apple. Durante las pruebas, descubrimos que así es, con la tablet aguantando aproximadamente 10 horas de reproducción de vídeo antes de que sea necesario recargarla. Si bien esto no es una mejora con respecto a la versión anterior, se encuentra entre las tablets de mayor duración de las que hemos probado.

Se necesitaron poco menos de tres horas para recargar completamente el iPad con el cargador rápido de 20W que viene en la caja; no encontrará carga inalámbrica en ninguna de las gamas iPad, ya que esa función aún no es común en las tablets.

¿Debería comprar el iPad 10.2 (2021)?

Cómpralo si...

Quieres un iPad que esté bien de precio El iPad de nivel de entrada de Apple tiene un buen rendimiento y ofrece una excelente relación calidad-precio. Si tienes un presupuesto limitado o estás buscando reemplazar un iPad más antiguo, no compatible con iPadOS 15, y no necesitas las funciones tope de gama de tablet de Apple, este es el que debes comprar.

Haces muchas videollamadas Con una cámara frontal mejorada y la práctica función Center Stage que te asegura que siempre estarás en el encuadre, el nuevo iPad hace que las videollamadas sean una experiencia agradable. Si usas normalmente tu tablet para mantenerte en contacto, el iPad 10.2 (2021) es una excelente opción.

Usas mucho tu tablet fuera de casa Esta es la primera vez que el iPad de nivel de entrada viene con tecnología True Tone, que ajusta automáticamente la pantalla en función de la luz ambiental para conseguir la mejor experiencia de visualización.

No lo compres si...

Ya tienes el iPad 10.2 (2020) La cámara frontal mejorada y la pantalla True Tone no son motivo suficiente para comprar uno nuevo si ya tienes el modelo del año pasado: podrás tener iPadOS 15 en tu tablet actual y, además del almacenamiento extra, no hay mucho más nuevo.

Quieres un iPad para el diseño El iPad 10.2 (2021) es compatible con el Apple Pencil (de primera generación); sin embargo, si quieres dibujar y diseñar en tu tablet, la pantalla mejorada del iPad Air (cuarta generación) y el soporte de esa tablet para el Apple Pencil (segunda generación) lo convierte en una opción mucho mejor.

Quieres un audio mejor Este iPad tiene dos altavoces que son perfectamente funcionales, pero si de verdad quieres un audio de primera, considera el iPad Mini o el iPad Air, dependiendo de tu presupuesto, ya que ofrecen altavoces que se calibran automáticamente en función de la orientación de la tablet para una mejor experiencia al jugar o al ver películas.

Primer análisis: septiembre del 2021