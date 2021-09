Nuevo iPad (2021): fecha de lanzamiento, precio, noticias y filtraciones

El 14 de septiembre es el gran evento de Apple, y según los rumores podrían lanzar ese día el nuevo iPad (2021) junto con el iPhone 13 y el Apple Watch 7.

Este año ya han presentado un iPad, pero fue el de alta gama: el iPad Pro (2021), por lo que no estaba dirigido realmente al mismo tipo de público. El iPad (2021) del que hablamos en este artículo es el modelo estándar, que también ofrece las mejores funciones que traerá el nuevo sistema iPadOS 15, mientras que mantiene un precio más bajo.

También podríamos conocer este mismo mes de septiembre en iPad mini 6, la tablet de tamaño reducido de la compañía cuya última versión salió a la venta en 2019, por lo que ya va siendo hora de renovar.

El nuevo iPad (estándar) que esperamos ver es el sucesor del iPad 10.2 (2020), pero no sabemos el tamaño que tendrá. De hecho, ha habido rumores de que el nuevo modelo tendrá marcos más finos para que sea posible aumentar las dimensiones de la pantalla a 10.4 pulgadas, manteniendo el mismo tamaño del dispositivo.

Aunque no estamos seguros de si el nuevo iPad (2021) se presentará el 14 de septiembre, es posible que sí, y por tanto es interesante que repasemos toda la información disponible sobre el nuevo dispositivo, para que sepáis qué esperar. Podemos hacernos una idea de la pantalla, la potencia, el precio y otros detalles que se han filtrado, y los encontrarás todos en este artículo.

También hemos elaborado una lista de deseos de lo que nos gustaría ver en el nuevo iPad, para que sea un sucesor del iPad 10.2 (2020) que merezca la pena comprar.

Últimas noticias Hemos escuchado que el iPad de 2021 podría ser más fino que su predecesor, y estar diseñado pensando en los estudiantes.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? El próximo iPad (estándar) de Apple

El próximo iPad (estándar) de Apple ¿Cuándo sale a la venta? Posiblemente el 14 de septiembre

Posiblemente el 14 de septiembre ¿Cuánto costará? Aparentemente menos que el anterior, tal vez alrededor de 353€

iPad (2021): fecha de lanzamiento y precio

Pensábamos que el iPad llegaría entre septiembre y octubre de 2021, y ahora que Apple ha confirmado que celebrará un evento el 14 de septiembre, ese es el día que esperamos conocer el iPad junto con el iPhone 13 y el Apple Watch 7.

Una filtración sobre el precio del iPad sugirió que podría ser el más económico de todos los que hemos visto hasta ahora, concretamente se ha hablado de que en EEUU costaría 299 dólares, lo que serían unos 253€.

Por comparar, el iPad anterior salió a la venta en EEUU por 329 dólares, por lo que este año el precio sería un poco menor.

Claro que aquí en España siempre cuestan más que la conversión a euros del precio en dólares, por ejemplo, si en 2020 el iPad costó 329 dólares, aquí serían unos 279€, pero la realidad fue que su precio fue de 379€. Por lo que para dar una cifra más cercana a lo que podría costar el próximo iPad (2021) en España diremos que unos 353€.

También hemos escuchado que el precio del iPad 2021 sería "consistente" con el del 2020, y en cierta manera esto coincide con la filtración anterior.

(Image credit: Future)

iPad (2021) filtraciones y rumores

El primer rumor que oímos sobre el iPad (2021) sugirió que equiparía el chip A13 Bionic que vimos en la gama iPhone 11, y que estaría acompañado de 4GB de RAM. Esta filtración también afirmó que la tablet tendría una pantalla de 10.5 pulgadas, lo que es un aumento respecto al modelo del año pasado.

También se dieron datos sobre el almacenamiento, que al parecer partirá de 64GB en la variante básica del iPad (2021), lo cual seria el doble que en el modelo actual, que parte de 32GB.

Por último, esta misma información dio detalles sobre el diseño, que al parecer será muy parecido al iPad de 2020 con un botón con Touch ID y grandes marcos.

Una segunda filtración corroboró los datos anteriores, y añadió los detalles sobre el precio que hemos comentado en la sección anterior. También sugirió que el cuerpo del nuevo iPad será más fino y más ligero que el de su predecesor.

En general, hay muchos rumores que afirman que el nuevo iPad será más fino, y uno en concreto dice que el dispositivo estará diseñado pensando en los estudiantes.

Qué queremos ver en el nuevo iPad

Esta es una lista de las funciones y características que queremos ver en el nuevo iPad (2021), lo que incluye cambios respecto a modelos anteriores, extras procedentes de otras series de iPads y otras tantas cosas que debutarían en el nuevo iPad.

1. Cámara selfie de alta resolución

Si te haces un selfie con el iPad 10.2 (2020), o realizas una videollamada, es posible que te veas algo pixelado. Eso eso es debido a que la cámara es de 1.2MP, lo cual es una resolución muy baja.

Es cierto que una tablet no necesita tener un sensor de super-alta resolución, ya que normalmente harás las fotos con tu móvil, pero sí que es verdad que 1.2MP es demasiado bajo, y estaría genial que Apple equipara al iPad con una cámara de 8MP de forma que puedas hacer mejor las videollamadas o las fotos selfie.

(Image credit: Future)

2. Un gran cambio en el diseño

La línea principal de los iPad no ha cambiado sustancialmente desde que salió el primer dispositivo, hace 10 años. El iPad 10.2 (2020), que es el modelo de octava generación, ya da la impresión de tener un diseño un tanto anticuado, sobre todo si se compara con otras tablets Android, y si bien el estilo de los iPad Air y iPad Pro actuales es más moderno, no compensa al iPad estándar.

Sin dudas ya toca actualizar el diseño del iPad, al igual que hicieron con el iPad Air 4, pero no queremos que copien exactamente la apariencia de este. Simplemente pedimos que el iPad estándar se vea más moderno y que sea más fácil distinguirlo de sus predecesores.

3. Más almacenamiento

¿Cómo puede ser que la mayoría de teléfonos tiene al menos 1258GB de capacidad, pero Apple es capaz de seguir vendiendo tablets con tan solo 32GB? Hoy en día, la gente descarga juegos, películas, series, música y documentos sin parar, por lo que 32GB se quedan muy cortos.

Claro que siempre puedes optar por una variante con más almacenamiento, pero en el caso del iPad 2020 podías elegir como mucho 128GB, y en algunos casos también es poco para cierta gente. Al fin y al cabo, los iPad Pro ofrecen hasta 1TB (1000GB).

4. Carga más rápida

(Image credit: Future)

Menos el último modelo de iPad estándar de 2020, todos los anteriores solo se podían cargar a 10W, que es desesperadamente lento; sí, el año pasado lo subieron a 20W, pero esto sigue siendo poco y en consecuencia la tablet tarda un buen rato en cargarse.

Apple nunca ha destacado en el ámbito de la duración de batería o en los tiempos de carga, pero creemos que va siendo hora de que la compañía dé un paso adelante en este aspecto.

5. Un puerto USB Tipo-C

Simplemente no entendemos por qué a estas alturas Apple no equipa todos sus iPads con puertos de carga USB Tipo-C. Sí, lo ofrecen en el iPad Pro y en el último iPad Air, pero los iPad estándar y la gama mini todavía siguen con la conexión Lightning, que no es tan buena.

Los cables USB Tipo-C cargan mucho más rápido, y también transfieren datos a más velocidad. Por si fuera poco, son mucho más comunes: son el estándar. Esto quiere decir que podrías llevar un único cable y cargar tus dispositivos. Por último, el puerto USB Tipo-C en sí mismo también es más duradero que el Lightning y se rompe menos.

Sabemos que a Apple le gusta usar esta tecnología porque es la suya propia, y claro, también ganan más dinero si te tienes que estar comprando los cargadores y cables propios de la compañía, en vez de poder usar los que ya tienes o adquirirlos en compañías de terceros. Entendemos eso, pero si a cambio la experiencia es peor porque la carga es más lenta y además se dañan más... creemos que va siendo hora de que Apple se despida de su anticuada tecnología.