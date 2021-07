Apple Watch 7: fecha de lanzamiento, precio, noticias y filtraciones

Puesto que el Apple Watch 6 fue el último smartwatch del gigante tecnológico, tiene sentido que el próximo sea el Apple Watch 7; después de todo, así es como funcionan los números, aunque también podría llegar el más asequible Apple Watch SE 2.

Aunque el Apple Watch 7 probablemente no aterrizará hasta dentro de un tiempo, su sistema operativo (watchOS 8) se presentó en la WWDC 2021, por lo que ahora al menos nos hacemos una mejor idea del software que tendrá.

Dejando a un lado el software, todavía no sabemos nada fiable sobre el Apple Watch 7, pero hemos escuchado algunos rumores que apuntan a un dispositivo con un nuevo diseño, glucómetro, nuevas funciones para monitorizar la natación y más, aunque algunas de estas funciones puede que no lleguen hasta el Apple Watch 8, si es que llegan.

A continuación, hemos incluido todos los detalles de todas las filtraciones y rumores hasta ahora, incluida información sobre la fecha y el posible precio de lanzamiento del Apple Watch 7.

También hemos hecho una lista de deseos de las nuevas funciones y cambios del Apple Watch 7 que queremos ver, basándonos tanto en las funciones de wearables de Apple anteriores que nos gustaron o no, como en lo que la competencia está ofreciendo.

Latest news Según un informe de la cadena de suministro, el Apple Watch 7 podría tener una batería mucho mayor a la del Watch 6.

Apple Watch 7: fecha de lanzamiento y precio

Los únicos rumores fiables sobre la fecha de lanzamiento hasta ahora provienen de Ming-Chi Kuo (un analista con un buen historial de filtraciones sobre Apple), quien indicó que veríamos un nuevo modelo de Apple Watch en la segunda mitad del 2021, según 9to5Mac.

Sin embargo, esto no nos sorprende nada, ya que durante años Apple ha estado lanzando nuevos relojes en septiembre. Incluso con todos los retrasos causados por la pandemia en el 2020, eso siguió cumpliéndose, por lo que esperamos ver el Apple Watch 7 en septiembre del 2021, probablemente a mediados de mes.

En cuanto a lo que costará, no hay noticias fiables, pero Apple también ha sido bastante consistente con los precios. El Apple Watch 6 también salió en España por 429€ y, aunque ha habido algunas fluctuaciones en los precios de los últimos modelos, todos están en el mismo rango, por lo que esperamos que el Apple Watch 7 cueste también eso aproximadamente.

Apple Watch 6 (Image credit: Future)

Diseño y pantalla

Todavía no hay muchas filtraciones sobre el Apple Watch 7, pero ya hemos escuchado algunas cosas. Por un lado, hemos visto renders no oficiales en los que se ve el posible diseño del dispositivo, completo con bordes planos, en lugar de los redondeados del Apple Watch 6.

Estos renders, que puedes ver a continuación, aparentemente se basan en fotos filtradas del Apple Watch 7 y, aparte de esos bordes, se ven similares al modelo actual. La fuente también afirma que el wearable vendrá en tonos negros, plateados, rojos, azules y verdes.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Jon Prosser) Imagen 2 de 3 (Image credit: Jon Prosser) Imagen 3 de 3 (Image credit: Jon Prosser)

Mientras tanto, Ming-Chi Kuo predijo (en una nota de investigación vista por MacRumors) que "el nuevo Apple Watch del 2021 tendrá funciones innovadoras de cuidado de la salud y un diseño de forma mejorado".

Por ello, parece que el Apple Watch 7 podría tener nuevas funciones de salud y un nuevo diseño. Y podría ser un gran cambio en el diseño, ya que sumado a esto hay una nota de investigación ligeramente anterior (vista por 9to5Mac) en la que Kuo dijo que habría un "cambio significativo en el diseño del factor de forma".

Aunque dijo que llegaría a los modelos de Apple Watch en la segunda mitad del 2021 "como muy pronto", por lo que es posible que no veamos esto hasta que se lance un modelo posterior, especialmente porque los renders anteriores no parecen muy diferentes al Apple Watch 6.

¿Podría Kuo referirse a una versión más resistente del smartwatch de Apple? Aparentemente, hay uno en proceso, listo para resistir entornos más extremos que el Apple Watch estándar.

En cuanto a la pantalla, ha habido varios rumores de que Apple está buscando cambiar de pantallas OLED en sus dispositivos por pantallas Micro-LED. Algunos de estos informes, aunque no todos, mencionan al Apple Watch como un posible candidato.

El Micro-LED tiene el potencial de mejorar la calidad de la imagen y reducir el consumo de batería, por lo que sería un cambio que nos gustaría. Sin embargo, un informe de DigiTimes sugiere que aún faltan años para este cambio.

Finalmente, en el territorio de las patentes, parece que Apple está explorando formas de aplicar un acabado negro mate al metal anodizado de sus smartphones y relojes, por lo que es posible que este sea un nuevo color ofrecido por el Apple Watch 7.

Software, especificaciones y funciones

Sabemos que el Apple Watch 7 ejecutará watchOS 8, y eso ya se ha anunciado, por lo que sabemos que es algo esperable.

Los aspectos más destacados incluyen una nueva aplicación de Mindfulness (que se incorporará la aplicación Respirar), la incorporación de Tai Chi y Pilates a la aplicación Entreno, la capacidad de realizar un seguimiento de la frecuencia respiratoria mientras duermes y una aplicación Fotos rediseñada.

Mientras tanto, el propio Tim Cook dijo durante una aparición en el podcast de Outside que "queda un montón de innovación por delante" y que "estamos apenas empezando... piensa en la cantidad de sensores en tu coche. Y tu cuerpo es mucho más importante y complejo que tu coche".

Por ello, si bien todo eso es poco concluyente, la mención del cuerpo sugiere un enfoque continuo de los futuros relojes Apple en las funciones de salud y estado físico.

También hemos escuchado rumores de nuevas funciones de seguimiento de la natación, aunque no está claro cómo serían y si serían exclusivas del modelo resistente del que se rumorea (del cual se habla en el mismo informe).

Mientras tanto, una nueva característica de salud podría ser un glucómetro, que se usa para medir los niveles de azúcar en sangre. Un informe sugiere que Apple Watch 7 podría ser uno de varios smartwatches que tendrán esta función en el 2021. Sería útil para los diabéticos en particular, que necesitan vigilar constantemente su nivel de azúcar en sangre, pero a otras personas con otras afecciones también les podría resultar útil.

Dicho esto, un informe más reciente sugiere que no veremos esto hasta el Apple Watch 8 del 2022, así que no cuentes con vigilar tu nivel de azúcar en sangre con un Apple Watch este año.

De hecho, otras fuentes han dicho que ninguna de las nuevas características importantes de las que hemos escuchado rumores llegarán hasta el Apple Watch 8 o más adelante, y el Apple Watch 7 aparentemente solo tendrá un nuevo chip, biseles más pequeños y una funcionalidad mejorada de banda ultra ancha (que puede ayudar a localizar elementos y a utilizar llaves digitales).

Sin embargo, una gran actualización que podría llegar con el Apple Watch 7 es una batería más grande, ya que, según se informa, su chip será más pequeño, dejando espacio para una batería mayor. Dado que la duración de la batería es uno de nuestros mayores problemas con la gama Apple Watch, esperamos que sea cierto y que tenga un impacto real.

Más allá de todo eso, estamos en el territorio de las patentes, y basándonos en ellas, la correa del Apple Watch 7 podría sufrir un gran cambio, ya que una patente detalla una correa con una batería incorporada, lo que podría aumentar la duración de la batería del Apple Watch. Sin embargo, las ideas de las patentes a menudo no se utilizan, por lo que es poco probable que lleguemos a ver algo así.

(Image credit: Patently Apple/USPTO/Apple)

También hemos visto una patente que indica la posibilidad de incorporar un escáner de huellas dactilares Touch ID a un futuro Apple Watch. De hecho, varias patentes han hablado de esto, y otra describe un escáner de identificación táctil integrado en el botón de inicio. Otra patente habla de una cámara bajo la pantalla que es invisible cuando no está en uso.

En otra, se describe cómo Apple podría usar la batería del smartwatch como motor háptico, respondiendo con una vibración cuando se toca la pantalla. Eso significaría que se podría quitar el motor háptico estándar, la batería en sí podría ser más grande y... ¿puede que dure más?

También hemos visto otras patentes que hablan de una función que te permitiría soplar en tu reloj para interactuar con él (por ejemplo, para responder una llamada), que podría ser útil si tienes las manos ocupadas, y otra con la que se conseguiría una mayor precisión en lecturas del ritmo cardíaco utilizando un sensor en la corona.

Sin embargo, una vez más, no nos extrañaría si nada de esto no se hace realidad después de todo.

Aun así, el que diríamos que es más probable es el escáner Touch ID, ya que no debería ser demasiado difícil para Apple implementarlo, ha aparecido en múltiples patentes y podría ser bastante útil.

Lo que nos gustaría ver

Hay una serie de cosas que realmente nos gustaría que Apple hiciera con el Apple Watch 7, incluidas las siguientes.

1. Mayor duración de batería

(Image credit: TechRadar)

Hasta ahora, ningún modelo de Apple Watch ha tenido una gran duración de batería; no son terribles, pero no pasan de la media en el mejor de los casos, lo cual es decepcionante para ser un dispositivo tan premium, especialmente con el seguimiento del sueño que ahora ofrece, ya que no puedes usarlo si tienes que poner a cargar el reloj durante la noche.

Por ello, para el Apple Watch 7 queremos que Apple haga grandes avances con la duración de la batería, de manera que dure unos pocos días, o algo más.

2. Una gran función nueva

El Apple Watch 6 es un gran smartwatch, pero no fue la entrega más emocionante, y eso se debe en gran parte a que no tiene muchas funciones que destaquen, por lo que para el Apple Watch 7 queremos ver algo nuevo y emocionante.

¿Qué sería en concreto? De eso no estamos seguros. Pero no pasa nada, ya que será aún más emocionante si es una sorpresa. Estamos seguros de que Apple puede sacar un as de la manga algo si realmente lo intenta.

3. Seguimiento del sueño mejorado

(Image credit: TechRadar)

El seguimiento del sueño en el Apple Watch 6 es, por no extendernos, básico. Cuando se usa la función oficial (a diferencia de las aplicaciones de terceros), no hay información sobre cuánto tiempo has pasado en cada tipo de sueño (ligero, profundo y REM), ni información sobre cómo tu sueño afecta tus niveles de estrés (y viceversa) o en cómo tu hora de acostarte afecta la calidad de tu sueño.

Estas son mejoras que probablemente podrían realizarse a través de una actualización de software, pero ya sea así o a través de un nuevo hardware, queremos que el seguimiento del sueño sea mucho mejor en el Apple Watch 7, ya que actualmente no llega al nivel de otras aplicaciones y dispositivos de seguimiento del sueño.

4. Más habilidades de seguimiento del fitness

El Apple Watch 6 es excelente para hacer un seguimiento básico del fitness, pero para los atletas más serios puede ser poco, ya que, por ejemplo, no puedes configurar el entrenamiento por intervalos, y en nuestro análisis descubrimos que su GPS no es tan preciso como el de otros dispositivos, especialmente en distancias largas.

Por eso, queremos tanto mejoras en el GPS como más opciones de entrenamiento, tal vez algo parecido a un modo de fitness "profesional".

5. Una versión con pantalla circular

Esto está en el terreno de las cosas que es casi imposible que sucedan, pero nos encantaría que Apple ofreciera el Apple Watch 7 tanto en forma circular como cuadrada.

Si bien la gama de Apple Watch indudablemente tiene buena pinta, muchas personas preferirían una esfera en sus muñecas, y los dispositivos rivales como el Samsung Galaxy Watch 3 han demostrado lo bien que queda y lo bien que funciona.

Apple ya ofrece muchas opciones cuando se trata de colores y correas, así que ¿por qué no ofrecer también una opción de forma?