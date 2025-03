La nueva IA de DeepSeek es más inteligente, más rápida, más barata y un rival real para los modelos de OpenAI

DeepSeek ha lanzado esta semana una importante actualización de su modelo de inteligencia artificial, que ha causado tanta expectación como la que causó la primera presentación de esta empresa china a principios de año. El nuevo modelo DeepSeek-V3-0324 ya está disponible en Hugging Face, estableciendo una rivalidad aún mayor con OpenAI y otros desarrolladores de IA.

Según las pruebas realizadas por la empresa, la nueva iteración del modelo V3 de DeepSeek presenta mejoras apreciables en el razonamiento y la capacidad de codificación. Pensar y codificar mejor puede no parecer revolucionario por sí solo, pero el ritmo de mejora y los planes de DeepSeek hacen que este lanzamiento sea notable.

Creada el año pasado, DeepSeek se ha movido con rapidez, empezando por el lanzamiento en diciembre del modelo V3 original. Un mes después, debutó el modelo R1 para una investigación más exhaustiva. Ahora llega V3-0324, llamado así por su lanzamiento en marzo de 2024.

