Google Pixel 6a: análisis

Análisis en dos minutos

De verdad que nos encantaría poder recomendar el Google Pixel 6a. Las versiones asequibles de los buques insignia del mercado nos parecen unos dispositivos muy interesantes, gracias a sus precios más competitivos junto con buenas características. Pero lo cierto, es que el Pixel 6a presenta un inconveniente menor, y otro enorme, que hacen que nos resulte muy difícil recomendar su compra.

El problema menor es precisamente la existencia de su hermano mayor, el Google Pixel 6 (opens in new tab). Gracias a que ya lleva un tiempo en el mercado, ha bajado de precio y lo puedes comprar fácilmente en oferta, por lo que es posible comprar estos dos móviles a precios muy parecidos, mientras que el Pixel 6 supera al Pixel 6a en varios aspectos.

Básicamente, es difícil decirte que el "modelo asequible" es una buena compra, si por poco más puedes hacerte con el modelo superior. Dicho esto, es posible que el tamaño más pequeño del Pixel 6a, así como su lector de huellas dactilares mejorado, sean características que atraigan a ciertas personas.

Pasemos ahora a hablar de ese gran inconveniente que nos hemos encontrado al analizar el Pixel 6a, y no vamos a suavizarlo: la duración de la batería del Pixel 6a es absolutamente desastrosa, horrible. Nos ha resultado prácticamente imposible conseguir que el móvil durara encendido un día entero, de hecho, muchos días la batería no ha aguantado ni nuestra jornada laboral, ¡incluso con el modo de ahorro de energía activado!

Muy pocas veces, a lo largo de todos nuestros análisis de distintos teléfonos, nos hemos encontrado con esta preocupación por conseguir llegar al final del día con batería. Bueno, decir preocupación es una forma de hablar, ya que en este caso teníamos la absoluta certeza de que la batería no iba a aguantar. Encima, la lenta velocidad de carga del Pixel 6a tampoco ayuda con este problema: 18W de velocidad de carga es de lo más lento que hemos visto en los últimos años en un móvil a este precio.

Y claro, teniendo en cuenta que la duración de la batería de un teléfono es uno de los factores más vitales para la experiencia con el dispositivo, pues es muy difícil recomendarte que compres el Google Pixel 6a, incluso aunque ofrezca otras cosas que están muy bien y que pueden resultar atractivas para más de uno.

Como hemos mencionado ya, el móvil es más pequeño que sus hermanos mayores, por lo que resulta más fácil y cómodo de sujetar en la mano y de usar. Además, el Pixel 6a también cuenta con un rápido y fiable lector de huellas dactilares, lo cual resuelve un problema que mucha gente se ha encontrado con el Pixel 6 (opens in new tab) y el Pixel 6 Pro (opens in new tab).

También cabe señalar que el Pixel 6a cuenta con varias características que están genial: equipa el mismo chip que los modelos premium, tiene una pantalla de buen aspecto, y cuenta con muchas de las funciones de IA de la cámara que hicieron que el Pixel 6 Pro se convirtiera en uno de los móviles con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab).

Es una verdadera lástima que la duración de la batería del Google Pixel 6a sea su talón de Aquiles, porque si el teléfono durara aunque fuera un poquito más, y el precio fuera algo más competitivo, estaríamos ante un móvil asequible realmente bueno e interesante.

Es posible que ciertas personas no le den tanta importancia a la duración de la batería, y si es tu caso, debes pararte a pensar: "¿estoy dispuesto a usar un móvil que tenga que estar cargando varias veces al día?". Si puedes, pues por lo demás el teléfono está muy bien. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de alternativas que hay en el mercado, imaginamos que mucha gente descartará el Pixel 6a por este problema.

Google Pixel 6a: precio y disponibilidad

Cuesta 459€ en España

Solo hay una variante disponible

Ya puedes comprar el Pixel 6a en España (desde el 28 de julio de 2022)

El Google Pixel 6a fue presentado durante la conferencia anual Google IO que se celebró en mayo de 2022, pero no ha sido hasta el 28 de julio cuando se ha puesto a la venta en España (un mes después de que se pusiera a la venta en otro países).

Por otro lado, cabe señalar que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro se pusieron a la venta en la mayoría de países en octubre de 2021, pero a España no llegó hasta febrero de 2022, por lo tanto, nos alegra que al menos esta vez no nos hayan hecho esperar tanto. Sea como sea, los demás modelos ya llevan unos meses en el mercado, por lo que ya se pueden encontrar rebajados.

El Google Pixel 6a se vende en nuestro país por 459€, y está disponible en una única variante que cuenta con 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM.

Como hemos dicho, sí que es verdad que en principio esto significa que el Pixel 6a es bastante más barato que el Pixel 6, que se lanzó por 649€, pero a día de hoy puedes comprar el modelo estándar rebajado, por ejemplo en Amazon (opens in new tab).

En definitiva, creemos que el Google Pixel 6a sería un móvil más competitivo en el mercado si lo hubieran lanzado a un precio más bajo.

Nuestra puntuación relación calidad-precio del Pixel 6a: 3.5/5

Google Pixel 6a: diseño

El Pixel 6a tiene un aspecto muy similar a los demás modelos de la gama Pixel 6, con su característico módulo de cámaras

No cuenta con conexión de audio minijack

Rápido lector de huellas dactilares

El Google Pixel 6a cuenta con los mismos aspectos del diseño que sus hermanos premium, pero sí que presenta con algunas diferencias, ya sean para bien o para mal.

Los cambios que consideramos buenos, son que el Pixel 6a es de un tamaño más compacto, y es más ligero, que los otros dos modelos. Tiene unas dimensiones de 152.2 x 71.8 x 8.9mm y pesa apenas 179g. Es muy fácil de meter en el bolsillo, y no solo en comparación con los otros Pixel 6, sino también si lo comparamos con la mayoría de otros teléfonos del mercado. Además, el Pixel 6a es realmente cómodo de sujetar y de usar con una sola mano.

El módulo trasero de las cámaras es más pequeño que el de los otros dos modelos, por lo que atrae menos polvo y se mantiene más limpio.

Respecto a los cambios a mal, el Pixel 6a cuenta con una parte trasera de plástico, a diferencia de la de sus hermanos mayores que es de cristal, lo que le da un tacto más barato al móvil. Claro que viéndolo por el lado positivo, el plástico es más resistente a los golpes y a las caídas.

El Google Pixel 6a no cuenta con conexión de audio minijack, pero sí que tiene (obviamente) lo típico: un puerto USB Tipo-C, un controlador de volumen y un botón de encendido (estos dos últimos están en el borde derecho del dispositivo).

Tiene un lector de huellas dactilares incrustado en la pantalla, igual que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, pero en el caso del 6a, este ha sido mejorado y es mucho más intuitivo y rápido, por lo que desbloquear el móvil es un proceso preciso y veloz.

Nuestra puntuación para el diseño del Pixel 6a: 3.5/5

Google Pixel 6a: pantalla

Pantalla de 6.1 pulgadas con resolución FHD+

Por lo general funciona lo suficientemente bien

La tasa de refresco es increíblemente baja

El Google Pixel 6a tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, por lo que es un poco más pequeña que la del Pixel 6, que es de 6.4 pulgadas. Sin embargo, ofrece la misma resolución de 1080 x 2400.

Esa es la resolución que utiliza la gran mayoría de los teléfonos del mercado, y por una buena razón: la mayoría de las aplicaciones que utilizamos, incluidos los servicios de streaming y los juegos, se ejecutan a esa resolución. Así que la pantalla del Pixel es ciertamente adecuada para su propósito.

Algo decepcionante en el Google Pixel 6a es la baja tasa de refresco de su pantalla, que es de 60Hz. Esta tasa ha sido el estándar durante varios años, pero a día de hoy, la mayoría de los móviles vienen con una tasa de refresco de 90Hz, 120Hz o incluso más alta. Esta cifra especifica cuántas veces por segundo la pantalla refresca su imagen, y cuanto más alta sea, más fluido se ve todo. En otras palabras, con 60Hz, el Pixel 6a pierde una característica importante.

Dicho esto, hay gente que esto no lo nota, sobre todo si nunca han probado una tasa más alta, por lo que a más de uno esta característica no le tirará para atrás.

La pantalla solo se ve interrumpida por el pequeño hueco que tiene en la parte central superior para albergar la cámara selfie, que ocupa poco espacio y por lo tanto no molesta.

Nuestra puntuación para la pantalla del Pixel 6a: 3.5/5

Google Pixel 6a: cámaras

Principal de 12.2MP, ultra gran angular de 12MP, cámara selfie de 8MP

Muchos trucos y extras del software por IA

El Borrador Mágico te permite eliminar elementos indeseados de las imágenes

Si la idea del Google Pixel 6a es conseguir una experiencia parecida al Pixel 6 estándar, pero a un precio más bajo, las cámaras son un buen ejemplo de ello. No estamos ante un móvil que haga unas fotos aptas para fotógrafos profesionales, pero sí que conseguirás buenas imágenes útiles para tus redes sociales.

En vez de contar con la cámara principal de 50MP del Pixel 6 y del Pixel 6 Pro, el Pixel 6a cuenta con una de 12.2MP con apertura f/1.7, que viene acompañada de una ultra gran angular de 12MP f/2.2 con un ángulo de visión de 114 grados.

Las fotos que hace el teléfono son buenas. Claro que no lo son tanto como las que se consiguen con el Pixel 6 estándar; no son igual de vibrantes o detalladas, pero sí que superan a casi cualquier otro móvil a este precio.

Esto es probablemente gracias a la optimización de escenas de la IA de Google, que puede ajustar las imágenes en función del escenario para hacerlas lo más atractivas posible.

El Pixel 6a no cuenta con zoom óptico, y el zoom digital llega a 7x, por lo que no esperes poder hacer fotos de objetos demasiado lejanos con gran detalle; cuando más zoom hagas, más calidad perderás, aunque cabe señalar que a 7x las fotos tampoco se ven demasiado granuladas.

Hablemos de la cámara selfie. Es un sensor de 8MP con apertura f/2.0, por lo tanto, tiene una resolución algo más baja que otros teléfonos del mercado a este precio, aunque rinde lo suficientemente bien.

En condiciones de buena luz, las fotos selfie se ven con buen brillo y coloridas, y el efecto de profundidad por IA a menudo, aunque no siempre, funciona de forma precisa desenfocando los fondos cuando lo desees. Básicamente nos parece que el Pixel 6a está bien para hacer fotos selfie, pero nada de otro mundo.

La verdad es que la IA es una bendición para este móvil, y gracias a ella la experiencia sube de nivel. El Pixel 6a cuenta con varias herramientas emblemáticas procedentes de sus hermanos mayores. El Borrador Mágico es una gran herramienta, y te permite pulsar sobre distintos elementos no deseados de una foto, y la IA se encarga de eliminarlos y rellenar el fondo. Es una función divertida con la que se puede jugar y, dependiendo de la foto, puede conseguir imágenes bastante creíbles.

Puedes grabar en vídeo con el Pixel hasta en 4K con 60fps, que en realidad es todo lo que cualquiera necesita, y cuenta con muchos modos como cámara rápida y lenta. Eso sí, la cámara frontal está limitada a 1080p debido a su sensor de 8MP.

Nuestra puntuación para las cámaras del Pixel 6a: 3.5/5

Google Pixel 6a: rendimiento y especificaciones

Google Pixel 6a: rendimiento y especificaciones

Equipa el chip Tensor de Google

Potencia de procesamiento de gama media

6GB de RAM y 128GB de almacenamiento

Google ha equipado el Pixel 6a con el mismo chip que tienen el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, es decir, el chip Tensor propio de Google, por lo que los tres móviles son igual de potentes.

Cuando pusimos a prueba el Google Pixel 6 (estándar) con el software de análisis Geekbench, consiguió una puntuación multinúcleo de 2837, que está en el límite entre la potencia de gama media y la de gama alta. Nos hubiera gustado hacer esta prueba también con el 6a, pero curiosamente esta aplicación de testeo de rendimiento, y otras similares, estaban bloqueadas en nuestra unidad de Pixel 6a que nos enviaron para las pruebas.

Suponemos que al tratarse del mismo procesador las puntuaciones serían similares.

Nuestra experiencia respalda esta cifra: al usar el teléfono nos pareció que era lo suficientemente ágil para la navegación y la mayoría de las tareas, pero de vez en cuando se ralentizaba cuando le exigíamos demasiado. No es que esto sea inusual, ya que es normal notar algunos "temblores" cuando cambias entre juegos y servicios de streaming.

Sea como sea, este no es un teléfono diseñado para jugar, si nos basamos en su chip de gama media y su pequeña pantalla, por lo que no creemos que a los compradores de este modelo les importe.

La única variante que se comercializa del Pixel 6a cuenta con 6GB de RAM, y tiene conectividad 5G, por lo que podrás conectarte a las redes de última generación. La velocidad de conexión dependerá más que nada de tu compañía telefónica y de la cobertura que haya allá donde estés.

Nuestra puntuación para el rendimiento del Pixel 6a: 3.5/5

Google Pixel 6a: software

Viene con la versión de stock de Android

Material You te permite personalizar cosas a un nuevo nivel

Todas las aplicaciones preinstaladas son de Google

El Google Pixel 6a ejecuta la versión de stock de Android (como todos los móviles de Google, ya que el sistema operativo es de la compañía). Esto quiere decir que es la versión más pura de Android. Ahora mismo la versión actual del sistema operativo es Android 12, aunque el 6a será probablemente uno de los primeros dispositivos que reciban Android 13.

La versión de stock de Android solía ser totalmente limpia, aunque las nuevas características de personalización del diseño de Android 12, conocidas como Material You, reducen la brecha entre este y las capas de personalización de Android de otras compañías. Esta herramienta te permite elegir un fondo y combinar con este los iconos de las aplicaciones y los colores de los menús, creando un tema propio.

El móvil viene con todas las aplicaciones típicas de Google instaladas de fábrica, como Gmail, Fotos, la Play Store y Maps, pero no cuenta con otras apps innecesarias de terceros, lo cual agradecerás porque no tendrás que ponerte a desinstalar la mayoría de ellas.

La versión de stock de Android sigue siendo el sistema operativo preferido de la gente por ese aspecto limpio y ordenado que tiene, en contraposición a todas las coloridas y saturadas capas de personalización de otras compañías, por lo que si eso es lo que buscas, te gustarán mucho los Pixel en general.

Nuestra puntuación para el software del Pixel 6a: 4.5/5

Google Pixel 6a: duración de la batería

4.410mAh deberían estar bien para un móvil de este tamaño

Al Pixel 6a le cuesta llegar al final del día

La velocidad de carga de 18W es muy lenta

La duración de batería de un móvil a veces puede ser difícil de calificar, ya que un dispositivo puede ofrecer una buena duración cuando lo pones a prueba en un laboratorio, pero luego quedarse muy corto cuando le das un uso diario más realista. Esto es en parte debido a que el tiempo de uso de pantalla diario varía mucho, por lo que los analistas pueden dudar a la hora de dar un veredicto decisivo sobre la duración de un teléfono.

Sin embargo, no tenemos que andarnos con rodeos con el Google Pixel 6a, porque la duración de su batería es pésima; tanto que no deja lugar a dudas.

Al Pixel 6a a menudo le costaba llegar al final del día, incluso con el modo de ahorro de energía activado. Y no estamos hablando de un día de esos en los que se usa el móvil sin parar, jugando, grabando vídeos y demás, sino con un uso normal del día a día.

Bueno, y con el modo de ahorro de energía desactivado ya para qué te vamos a contar...

La batería es de 4.410mAh, que en realidad es una capacidad que está bien para un teléfono de este tamaño, y por eso, no conseguimos entender qué está pasando aquí, y por qué la batería del Pixel 6a no aguanta más tiempo.

Tal vez Google espera que no seas de usar mucho el móvil, porque al fin y al cabo, se pasará mucho tiempo cada día enchufado a la corriente y cargándose. La limitada velocidad de carga de 18W significa que el Pixel 6a tarda casi dos horas en cargarse por completo, lo que es impresionantemente lento para un teléfono de este precio.

Por otro lado, hay que reconocer que Google tiene algunas funciones útiles relacionadas con la salud de la batería. Por ejemplo, si pones el dispositivo a cargar durante la noche, el propio móvil puede comprobar a qué hora has puesto la alarma para despertarte, y asegurarse de que la batería esté al 100% para entonces (obviamente siempre que duermas lo suficiente para que le dé tiempo).

Nuestra única esperanza es que este problema con la duración de la batería se deba a algún error en el software, en cuyo caso podrían arreglarlo con una actualización de software en el futuro. Si esto pasa, sin dudas os lo contaremos, ya que nuestra opinión sobre el Pixel 6a cambiaría bastante si se soluciona el problema de la batería.

Nuestra puntuación para la batería del Pixel 6a: 2/5

Google Pixel 6a: resumen de puntuaciones

Área Notas Puntuación Diseño El Pixel 6a no ganará premios de diseño, pero cumple con todos los requisitos. 3.5/5 Pantalla La pantalla del Google Pixel 6a es buena en general, aunque se echa de menos una tasa de refresco más alta 3.5/5 Rendimiento Con su chip Tensor, el Pixel 6a es apto para la mayoría de las tareas. 3.5/5 Cámaras El Google Pixel 6a tiene una buena cámara para su precio, con algunas funciones útiles que no tienen sus rivales. 3.5/5 Batería La duración de la batería del Google Pixel 6a es demasiado corta, y encima tarda siglos en cargarse 2/5 Software Con su interfaz de Android de stock, la gente disfrutará de una buena experiencia de software con el Pixel 6a 4.5/5 Valoración El Google Pixel 6a ofrece una buena relación calidad-precio, aunque no es tan competitivo como muchos otros teléfonos. 3.5/5

¿Debería comprar el Google Pixel 6a?

Cómpralo si...

Quieres un móvil relativamente pequeño

Con su pantalla más pequeña que la del Pixel 6 estándar, el Pixel 6a es una buena opción para aquellas personas que buscan un teléfono de tamaño compacto.

No te gusta el lector de huellas dactilares del Pixel 6 estándar

El Pixel 6 recibió bastantes quejas por su lector de huellas dactilares cuando se puso a la venta, y el del Pixel 6a funciona genial. Dicho esto, ahora esos problemas ya se han solucionado.

Quieres un sistema operativo lo más limpio posible

La versión de stock de Android es el SO en su estado más puro, sin bloatware o aplicaciones innecesarias preinstaladas, y además todo está bien ordenado, por lo que se ve elegante.

No lo compres si...

Quieres un móvil cuya batería te dure todo el día

Debido a la escasa duración de la batería, es muy difícil recomendar el Pixel 6a, a no ser que seas una persona a la que no le importe estar cargando el teléfono un par de veces al día.

Quieres un móvil con carga rápida

Muy pocos teléfonos del mercado, incluso los baratos, se quedan con una velocidad de carga de 18W, esto es muy lento, y significa que el Pixel 6a tarda mucho tiempo en conseguir cargarse al completo.

Puedes comprar el Pixel 6 a un buen precio

El Pixel 6 estándar es mucho mejor en muchos aspectos, y a día de hoy lo puedes encontrar rebajado, por lo que cuesta poco más que el Pixel 6a, y sin dudas merece la pena.

Primer análisis: julio 2022