El Google Pixel 6a ya está a la venta, pero creo que es mejor que te esperes antes de comprarlo - te cuento por qué

Si has leído nuestro análisis del Google PIxel 6a (opens in new tab), ya sabrás que nuestra impresión del móvil es un poco... complicada. Por un lado, nos gusta mucho su tamaño compacto y su rápido lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, pero por otro lado, nos hemos encontrado con un par de inconvenientes que han hecho que lo tengamos que puntuar mucho más bajo de lo que nos gustaría.

Hablamos de la decepcionante duración de su batería y de su limitada velocidad de carga, junto con el precio, que podría ser más bajo teniendo en cuenta esos problemas y el hecho de que el Pixel 6 (opens in new tab), que es superior, te costará a día de hoy casi lo mismo.

Pues bien, ahora que el Google Pixel 6a por fin está a la venta, muchos de vosotros, si lo compráis, os vais a encontrar con los mismos quebraderos de cabeza. Por eso, estoy aquí para deciros que os planteéis esperaros un par de meses, y así podréis ahorraros dinero y problemas.

Comencemos hablando del mayor inconveniente del Pixel 6a, y de cómo podría solucionarse si te esperas antes de comprarlo.

La duración de la batería del Pixel 6a es desastrosa

Tal y como hemos comentado antes, el mayor inconveniente del Google Pixel 6a es la decepcionante duración de su batería. Encima, la velocidad de carga es lentísima, por lo que el móvil tarda mucho en cargarse.

Pues bien, lo de la velocidad de 18W es irremediable, y con eso hay que vivir, pero el problema de la duración de la batería podría solucionarse.

Resulta que la batería del Pixel 6a tiene una capacidad de 4.410mAh, lo que en realidad debería ser suficiente para ofrecer una duración satisfactoria, ya que la pantalla es de tamaño reducido (6.1 pulgadas), y la tasa de refresco es de tan solo 60Hz, por lo que el teléfono no debería consumir demasiado. Además, el chip del Pixel 6a (que es un factor determinante en el consumo energético de un teléfono) es el mismo que el que tienen el Pixel 6 (opens in new tab) y del Pixel 6 Pro (opens in new tab), y estos dos modelos no sufren este problema de escasa duración de batería.

Por todo lo anterior, es muy posible que la desastrosa duración de la batería del Pixel 6a se pueda solucionar mediante una actualización del software, cosa que esperamos de corazón, y haría que nuestra opinión sobre el móvil fuera mucho mejor.

En definitiva, si te esperas un tiempo para ver si Google lanza una actualización para el Pixel 6a con este fin, podrías comprarte el móvil sabiendo que ya no presenta su mayor inconveniente.

Y ahora, pasemos al segundo factor determinante para este teléfono.

El Pixel 6a necesita ser más barato

Hablemos del precio. El Pixel 6a cuesta 459€, lo cual aunque en un principio estaría bien, lo cierto es que no se diferencia mucho de lo que te costará el Google Pixel 6 (opens in new tab) (estándar), que es mejor en varios aspectos. Esto es debido a que el Pixel 6 (opens in new tab) lleva más tiempo en el mercado, y por lo tanto, ya lo puedes encontrar rebajado en distintos vendedores (como en Amazon (opens in new tab)).

Esto un problema para Google, ya que significa que si encuentras el Pixel 6 en oferta (opens in new tab), lo cual es fácil, podrás comprar ese modelo superior, que además tiene más RAM, a un precio muy similar, entonces, ¿quién iba a optar por la versión recortada? Sin embargo, hay una manera en la que puedes hacerte con el Pixel 6a a un precio más bajo.

En unos meses llega el Black Friday

Está claro que Google es un gran fan a la hora de ofrecer buenos descuentos cuando se celebran los grandes eventos de ofertas del año. Por ejemplo, este Prime Day 2022 pudimos ver cómo bajaba el precio del Pixel 6 (opens in new tab) y del Pixel 6 Pro (opens in new tab).

Con esto en mente, tal vez deberías esperar al Black Friday 2022, que será en noviembre (como siempre), y es de esperar que veamos el Google Pixel 6a en oferta. De aquí a entonces, el móvil ya llevará unos meses en el mercado, por lo que es bastante probable que lo pongan en oferta (y más teniendo en cuenta que el Google Pixel 7 (opens in new tab) debería presentarse más o menos por esas fechas, probablemente en octubre).

Si finalmente vemos el Pixel 6a con un buen descuento durante el Black Friday, es casi seguro que entonces será mucho más asequible que su hermano mayor, el Pixel 6, que a día de hoy cuesta casi lo mismo.

Eso ya haría que la compra del Pixel 6a fuera mucho más tentadora, y creo que es un buen motivo por el que esperar antes de comprártelo.

Por lo tanto, a no ser que necesites un nuevo teléfono ya mismo y no puedas esperar (en cuyo caso te recomiendo que optes por el Pixel 6), entonces espérate al Black Friday, y así podrás ahorrar dinero, y además, con un poco de suerte, el problema de la batería del Pixel 6a que hemos comentado antes podría estar resuelto.

Por supuesto, no hay garantías de que Google rebaje el precio del 6a, pero si nos fijamos en los precedentes, es realmente muy probable. Y sea como sea, si llega el Black Friday y la oferta no te convence, pues podrás aprovechar otros muchos descuentos que habrá en muchos de los mejores móviles del mercado (opens in new tab).