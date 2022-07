La actualización del Google Pixel 6 añade una de las mejores funciones de cámara del Pixel 6a

Cuando el Google Pixel 6 (opens in new tab) debutó trajo una nueva función en forma de Borrador Mágico, que permite utilizar la IA para eliminar personas y cosas de fondo no deseadas en las fotos, y el Pixel 6a lo llevó un paso más allá con el modo Camuflaje. Resulta que este modo ampliado llega ahora a los anteriores dispositivos Pixel 6.

Cuando el Google Pixel 6a salga a la venta el 28 de julio, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro recibirán una actualización que traerá consigo el modo Camuflaje, lo que ha sido confirmado a The Verge (opens in new tab) por un portavoz de Google.

El modo Camuflaje en el Borrador Mágico no elimina un objeto no deseado, sino que ajusta los colores para que no sea tan obvio, normalmente bajando la saturación. Este método no es tan propenso a fallar como el modo de Borrador Mágico estándar impulsado por la IA, que a menudo puede dejar manchas visibles cuando la IA no acaba de resolver lo que debía estar en el fondo.

Este nuevo modo que llega a los dispositivos Pixel 6 debería dar a los propietarios de esos teléfonos más antiguos una herramienta de cámara adicional con la que jugar, y es otra de las largas actualizaciones que Google ha dado a sus teléfonos insignia.

Cómo hacer del Pixel 6 una compra aún más tentadora

Un año de recortes en el precio del Pixel 6 hizo que el teléfono más antiguo fuera más o menos similar en términos de precio al más reciente, a pesar de que el Pixel 6a (opens in new tab) es aparentemente una versión económica.

Y con las características del Pixel 6a llegando al Pixel 6, hay una razón más para optar por el antiguo teléfono superior en lugar de su alternativa asequible.

Eso siempre y cuando el precio del Google Pixel 6a se mantenga estable después de su lanzamiento. Cuando los teléfonos "baratos" como este tienen un precio excesivo en el lanzamiento, a menudo vemos que las empresas recortan los precios rápidamente después de sólo un mes o así en la venta. Así que quizás hacia finales de año veamos al Pixel 6a conseguir un precio más tentador.

Hasta entonces, sin embargo, el Google Pixel 6 es de lejos el mejor teléfono de los dos.