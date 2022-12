Samsung Galaxy S23: nieuw design gelekt

De opvolger van de Samsung Galaxy S22 Plus is onderweg

De Samsung Galaxy S23 geruchten en leaks blijven binnenstromen en inmiddels zijn er ook al promotiebeelden online verschenen van de Galaxy S23 Plus en de Galaxy S23 Ultra, waarvan de releasedatum waarschijnlijk in februari valt.

Deze beelden komen vanuit 91mobiles (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)). Dit is een bron die het wel vaker bij het goede eind heeft. De afbeeldingen zien er in ieder geval wel officieel uit, alleen kunnen we ze natuurlijk nog niet echt als officieel beschouwen.

Een paar dagen geleden hoorden we nog welke nieuwe kleuren we gaan zien op de nieuwe toestellen. Die nieuwe kleuren zouden dan ook duidelijk aanwezig zijn in de promotiebeelden en dat blijkt dus ook te kloppen, want we zien hier in de promotiebeelden inderdaad een aantal van die nieuwe kleuren: roze voor de Plus en groen voor de Ultra.

Gelekte promotiebeelden van de Galaxy S23-serie. (Image credit: 91mobiles)

Niet alleen smartphones

Deze promobeelden promo laten duidelijk zien dat Samsung niet alleen bezig is met smartphones, maar ook duidelijk focust op het creëren van een groter ecosysteem van apparaten. Zo zien we in de afbeeldingen dus ook draadloze oortjes en smartwatches van Samsung.

De gelekte foto van de Samsung Galaxy Plus laat zien hoe het design volgend jaar wordt veranderd. Het toestel krijgt camera's die net zo uitsteken als op het Ultra-model (naar verwachting krijgt ook het standaard model dit nieuwe design). Het Ultra-model ziet er daarentegen niet echt heel anders uit dan de Galaxy S22 Ultra.

Dus, wanneer zien we deze smartphones dan eindelijk verschijnen? Volgens de meest recente informatie staat de lancering waarschijnlijk gepland voor woensdag 1 februari, dus we hoeven niet heel lang meer te wachten.

Conclusie: weer een belangrijk jaar voor Samsung

Samsung verkoopt al een enorme hoeveelheid smartphones elk jaar, maar het bedrijf wil natuurlijk het liefste nog veel meer telefoons verkopen. De Galaxy S23-reeks (het standaard model, het Plus-model en het Ultra-model) is dan ook cruciaal voor Samsung om hun doel te behalen in 2023.

Het bedrijf biedt ook heel veel toestellen in andere prijsklassen aan, maar het is de S-reeks die echt de toon zet. De toestellen uit deze reeks vormen namelijk de directe concurrentie voor de iPhone 15-serie, die we in september verwachten.

Een nieuwe leak suggereert dat ook Google zijn flagship Pixel-productlijn gaat uitbreiden tot drie of zelfs vier modellen in de komende paar jaar. Dat zorgt dus voor nog meer concurrentie voor de Galaxy S-apparaten en er was al niet bepaald een gebrek aan concurrenten binnen deze drukke markt.

Het klinkt aan de hand van wat we tot nu toe gehoord hebben alsof de Galaxy S23-telefoons een aantal van de beste toestellen van 2023 gaan worden met het verbeterde prestatievermogen en de verbeterde camera's. Er lijkt echter niet veel te veranderen aan het uiterlijk van de toestellen, zoals we in deze gelekte beelden kunnen zien.