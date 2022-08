De Samsung Galaxy S23 zou de krachtigste telefoon ooit kunnen zijn

De Samsung Galaxy S23 kan wel eens de krachtigste telefoon worden als de telefoon volgend jaar op de markt komt.

Dit nieuws, afkomstig van 91mobiles.com (opens in new tab), suggereert dat Samsung’s volgende mainstream vlaggenschip gebruik gaat maken van de onaangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip. De huidige marktleider qua chips, de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, zit pas sinds kort in de nieuwste premium telefoons, waaronder de OnePlus 10T.

Qualcomm kondigt naar verwachting zijn volgende generatie smartphone chipset later dit jaar aan, maar een aankondiging in november of december zou fabrikanten geen tijd geven om de chip in telefoons te stoppen voor de feestdagen. De Samsung Galaxy S23 wordt waarschijnlijk in februari 2023 aangekondigd, gezien de geschiedenis van de lanceringen van Galaxy S-telefoons. Deze timing zou perfect zijn om de nieuwe toonaangevende chip aan te bieden.

Samsung verdient het misschien om beloond te worden met de status van eerste gebruiker van de Snapdragon 8 Gen2. Recent nieuws suggereert dat Samsung de volgende paar generaties Galaxy S telefoons volledig over gaat naar Qualcomm's chips, in plaats van gedeeltelijk de Samsung Exynos chips te gebruiken.

Het is waarschijnlijk dat elke Galaxy S23 wereldwijd verkocht zal worden met dezelfde chip, en dat zal Qualcomm gunstig uitkomen als die chip de Snapdragon 8 Gen 2 is.

De leaker, de alom gerespecteerde "Ice Universe", beweert ook dat de Galaxy S23 een 5000mAh batterij zal krijgen. Dat zou mooi zijn als zo'n grote batterij in de kleinste Galaxy S23 beland, maar we houden ons oordeel in tot we het zeker weten. De huidige Samsung Galaxy S22 Ultra gebruikt een 5000mAh batterij, terwijl de kleinere Galaxy S22 een gemiddelde 3700mAh batterij gebruikt.

Analyse: Samsung gaat voor de winst

Samsung wil de onbetwiste smartphonefabrikant in de wereld worden, en dan moet je ook de beste onderdelen hebben. Dan moet je als bedrijf het beste scherm, camera’s en chips hebben. Het beste scherm hebben ze al, de beste camera’s werken ze hard aan en de beste chips zijn meestal de meest recente Snapdragon-chips van Qualcomm.

We weten nog niet welke telefoons rond de feestdagen uitgebracht worden met de nieuwste Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, maar Samsung is klaar om de leiding te nemen op chipset-gebied als het nieuwe jaar aanbreekt.