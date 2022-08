OnePlus 10T officieel aangekondigd: sneller dan zijn schaduw

De T-reeks is terug van weg geweest met de introductie van de OnePlus 10T. Het nieuwste budget flagship is gepositioneerd als goedkoper alternatief voor de OnePlus 10 Pro die eerder dit jaar werd gelanceerd. Wat heeft dit nieuwe toestel precies in petto?

OnePlus 10T: ongeziene snelheid

Snapdragon 8+ Gen 1

150W-snelladen, maar geen draadloos laden

120Hz AMOLED display

De OnePlus 10T focust op snelheid. Dat zien we vooral terug in de processor en de batterij. Het toestel is uitgerust met een Snapdragon 8+ Gen 1, de snelste chipset van Qualcomm op dit moment, en kan maar liefst 150W-snelladen. Dat is bijna het dubbele van de 80W van de OnePlus 10 Pro. Volgens OnePlus kan je de telefoon daardoor in 19 minuten opladen van 0 naar 100%. Draadloos opladen is hier echter niet mogelijk.

Het display mag mee genieten van de snelheid met zijn refresh rate van 120Hz. Verder is het een 6,7-inch FHD+ AMOLED-paneel. Dat is iets lager dan de QHD-resolutie van de 10 Pro.

OnePlus 10T: minder focus op camera's en design

50MP-hoofdcamera met OIS, 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera

Quasi identiek design als OnePlus 10 Pro

Geen notificatieslider

Het valt op dat de focus op snelheid ligt van zodra we naar de camera's kijken. Er is een "triple camera set-up" aanwezig. We zien een 50MP-hoofdcamera met OIS en Sony IMX766 sensor, 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrocamera. De sensor van de hoofdcamera vinden we vooral terug in budget smartphones van enkele tientjes goedkoper, terwijl de overige twee camera's niet fantastisch zijn. We hadden bijvoorbeeld prima zonder de 2MP-macrocamera kunnen leven. Zowel de Hasselblad-branding als telefotocamera ontbreken volledig.

Het design van de OnePlus 10T is letterlijk gekopieerd en geplakt van de OnePlus 10 Pro met twee kleine uitzonderingen. De selfiecamera zit hier niet centraal bovenaan maar linksboven en de notificatieslider is volledig verdwenen. Vooral dat laatste is een vreemde keuze, aangezien dit een unieke OnePlus feature is, die zelfs in de goedkopere Nord-reeks aanwezig is.

OnePlus 10T prijs en beschikbaarheid

€699 voor 8GB/128GB

€799 voor 16GB/256GB

Beschikbaar vanaf 25/08, pre-order mogelijk

Een aangename verrassing is de prijs van de OnePlus 10T. Het instapmodel kost 699 euro en is daarmee 200 euro goedkoper dan de OnePlus 10 Pro. Hiervoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslag. Wil je het dubbele daarvan? Dan kan je de versie met 16GB RAM en 256GB aanschaffen voor 799 euro.

Op 25 augustus ligt de OnePlus 10T in de winkel. Vroege vogels kunnen hem nu al pre-orderen via de eigen webshop van OnePlus. Je kan beide versies krijgen in het Moonstone Black (zwart) en Jade Green (groen).