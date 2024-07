OnePlus Nord 4 krijgt vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates

OnePlus heeft vandaag laten weten dat zijn aankomende OnePlus Nord 4, de enige 5G-smartphone met een volledig metalen unibody, drie technologische vooruitgangen gaat bevatten die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de smartphone ook in de toekomst een snelle en soepele ervaring biedt.

De smartphone, die tijdens het OnePlus Summer Launch-evenement op 16 juli gelanceerd wordt, krijgt de langste software-ondersteuningsgarantie in de geschiedenis van het merk. De OnePlus Nord 4 is het eerste toestel van OnePlus dat gecertificeerd is om gedurende zes jaar snel en soepel te blijven werken, en wordt geleverd met technologie die ervoor zorgt dat de batterij langer meegaat dan ooit tevoren.

OnePlus' langste software-ondersteuning ooit

De OnePlus Nord 4 krijgt vier jaar aan Android-updates en een recordbrekende zes jaar aan beveiligingsupdates, het langste ondersteuningspakket dat OnePlus ooit heeft aangeboden. Dit software-ondersteuningspakket gaat ervoor zorgen dat de OnePlus Nord 4, het nieuwste lid van de OnePlus Nord-familie, langdurig en veilig te gebruiken is.

Naast de langste softwareondersteuning die OnePlus ooit heeft geboden, is de OnePlus Nord 4 uitgebreid getest en gecertificeerd om snel en soepel te blijven werken gedurende vele jaren. Dit intensieve proces staat bekend als Fluency Testing. Zo heeft de OnePlus Nord 4 een begeerde TÜV SÜD Fluency 72 Month A-beoordeling ontvangen.

Fluency Testing is een proces dat is ontworpen om te laten zien hoe een telefoon presteert na jarenlang gebruik. De eerste fase omvat het meten van de tijd die een smartphone nodig heeft om een reeks alledaagse taken uit te voeren. Dit wordt gedaan met behulp van een high-speed camera. Vervolgens wordt de telefoon onderworpen aan een reeks veeleisende tests, waaronder het kopiëren van grote bestanden naar het geheugen, het fragmenteren ervan, het maken van duizenden foto's/films, het maken van meer dan 15.000 tekstberichten en het installeren van meer dan 180 apps.

Ten slotte wordt de tijd gecontroleerd die nodig is voor de nu verouderde telefoon om dezelfde basisfuncties uit te voeren en dezelfde populaire apps te gebruiken. Alleen als een telefoon dit kan doen in een acceptabele tijd, ontvangt hij een Fluency A-beoordeling, en de OnePlus Nord 4 is de enige telefoon die een beoordeling van 72 maanden heeft behaald.

OnePlus Battery Health Engine-technologie

De OnePlus Nord 4 beschikt niet alleen over software die ontworpen is om langer mee te gaan, maar ook over OnePlus' Battery Health Engine-technologie die ervoor zorgt dat gebruikers het toestel jarenlang effectief kunnen blijven opladen.

De technologie, ontworpen door OnePlus, is gecertificeerd voor 1600 laadcycli en maakt gebruikt van AI om het batterijgebruik en oplaadgewoonten te analyseren. Vervolgens wordt het hele proces geoptimaliseerd, van de hoeveelheid stroom die binnenkomt tot het moment waarop de telefoon 100% geladen is. Dit alles met als doel om ervoor te zorgen dat de batterij net zo soepel blijft werken als de software van de telefoon.