‘Volgende vlaggenschip Qualcomm Snapdragon-chip krijgt enorme video-upgrade’

The Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 will eventually get a successor

Veel topklasse Android-smartphones van 2022 worden uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipset, maar we horen al geruchten over een Gen 2-upgrade voor volgend jaar. Het lijkt erop dat de video-ondersteuning behoorlijk wordt verbeterd.

Volgens een bericht van Protocol is Qualcomm van plan om ondersteuning voor de AV1-videocodec aan een nieuwe processor toe te voegen, die tegen het einde van dit jaar moet verschijnen. Het lijkt te gaan om de Snapdragon 8 Gen 2.

Misschien heb je nog weinig gehoord over AV1. Het is een manier om videomateriaal op te slaan met betere compressie dan je krijgt met de huidige standaarden. Dat betekent dat video's op een meer efficiënte manier over het internet worden verstuurd, wat zorgt voor betere streams. Mogelijk kunnen Android-toestellen vanaf 2023 films en series op hogere kwaliteit streamen, en sneller.

Kwaliteitseisen

Google is een van de grootste voorstanders van AV1. Het bedrijf gebruikt de codec al regelmatig op YouTube. Ook Netflix heeft de videostandaard overgenomen, al lopen andere streamingdiensten nog achter.

Als het aan Google ligt, wordt de codec ook gebruikt op nieuwere Android TV-apparaten. De huidige chromecast met Google TV ondersteunt AV1 nog niet, maar de kans is groot dat zijn opvolger dat wel doet.

Volgens de informatie van Protocol krijgen we nog geen ondersteuning voor AV1 bij de Snapdragon 8 Gen 1 Plus. We verwachten deze geüpgradede chipset in de komende maanden te zien.

Analyse: wat AV1 voor jou betekent

Een nieuwe videocodec is misschien niet iets waar je snel enthousiast van wordt, maar als je kijkt naar hoeveel video’s we elke dag via het internet kijken, zie je snel waarom het toch belangrijk is.

Simpelgezegd, AV1 zorgt voor betere compressie en kleinere bestandsformaten zonder kwaliteitsverlies. Dat is niet alleen voordelig voor de streams die je vandaag kijkt, maar ook voor hoge resolutie 8K-streams in de toekomst.

AV1 is een meer dan 30% efficiënter dan HVEC (2.265), de populairste videocodec van dit moment. Daarnaast is het ontworpen om rechtenvrij te zijn, zodat het goedkoper is om te gebruiken voor smartphonemakers, videoplatformen en gebruikers. Het probleem is dat de codec pas wordt overgenomen door grote techbedrijven als er genoeg videomateriaal is, en de video-platformen willen pas de overstap maken als de hardware beschikbaar is.

Er kan nu wat vaart in de overstap komen nu Qualcomm mee gaat werken. De Exynos 2100 en Exynos 2200-chipsets van Samsung (die de Galaxy S21 en S22 aansturen in Europa) ondersteunen AV1 sinds 2021.