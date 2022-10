Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel: verkoopdatum, prijs, camera's en meer

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de nieuwste smartphones van het moment, maar ze komen ons wel erg bekend voor. Op basis van de specificaties klinken ze als kleine updates, die het recept van de Pixel 6 verfijnen in plaats van heruitvinden.

Dat betekent niet dat het saaie smartphones zijn, want de Pixel 7 en Pixel 7 Pro worden waarschijnlijk de beste smartphones die Google ooit heeft gemaakt. Hieronder vind je alle belangrijke details, waaronder de specificaties, functies, releasedatum en prijzen.

In het kort

Wat is het? De nieuwste smartphones van Google

De nieuwste smartphones van Google Wanneer zijn ze te koop? Beschikbaar als pre-order, verkoop start 13 oktober

Beschikbaar als pre-order, verkoop start 13 oktober Hoeveel kosten ze? Vanafprijs van 649 euro

(Image credit: Google)

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro release datum en prijzen

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro werden aangekondigd op 6 oktober en ze zijn nu beschikbaar als pre-order. De verkoop gaat van start op 13 oktober.

De prijzen beginnen bij 649 euro voor de Pixel 7, waarvoor je 128GB opslag en 8GB RAM krijgt. De versie met 256GB krijgt een adviesprijs van 749 euro. De Pixel 7 Pro begint vervolgens bij 899 euro, waarvoor je 12GB RAM en 128GB opslag krijgt. Kies je voor 256GB opslag, dan betaal je 999 euro.

Vanaf dit jaar zullen de Pixel smartphones officieel verkrijgbaar zijn in Nederland. België moet het nog even doen met grijze import via retailers als Fnac en bol.com. Hoe dan ook, zal je de smartphones makkelijk in beide landen kunnen krijgen.

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro: design en display

(Image credit: Google)

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro lijken veel op de Pixel 6-telefoons, met dezelfde camerabalk die over de achterkant loopt. Het materiaal is wel verschillend, want Google gebruikt dit jaar aluminium in plaats van glas.

De rest van de achterkant is wel van glas en komt in drie kleuren: Obsidiaan, Sneeuw of Citroengras als je kiest voor een Pixel 7, of Obsidiaan, Sneeuw of Hazel voor de Pixel 7 Pro.

De zijkanten zijn van aluminium en aan de voorkant is er een plat scherm beschermd door Gorilla Glass Victus, met een punch-hole camera in het midden bovenaan.

De Pixel 7 meet 155,6 x 73,2x 8,7mm en weegt 197g, terwijl de Pixel 7 Pro 162,9 x 76,6 x 8,9mm en 212g is. Beide telefoons hebben een IP68-score, wat betekent dat ze water- en stofbestendig zijn.

De Pixel 7 heeft een 6,3-inch 1080 x 2400 OLED-scherm met 416 pixels per inch en een piekhelderheid van 1.400 nits. Net als het vorige model heeft het een verversingssnelheid van 90Hz, wat een tikje lager is dan de 120Hz die we vaak zien op telefoons van deze prijs.

De Pixel 7 Pro heeft een 6,7-inch 1440 x 3120 OLED-scherm met 512 pixels per inch, een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 1.500 nits.

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro camera's

Er zit een dubbele camera op de Google Pixel 7, bestaande uit een 50MP f/1.85 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 12MP f/2.2 ultra-wide met een kijkhoek 114 graden. De smartphone heeft ook een 10,8MP f/2.2 camera aan de voorkant. Video's kan je met elke camera opnemen in maximaal 4K-kwaliteit met 60fps.

De Google Pixel 7 Pro heeft dezelfde camera's, maar voegt een 48MP f/3.5-telefotocamera met 5x optische zoom toe. Het heeft ook een bredere kijkhoek van 125,8 graden gezichtsveld op de ultra-wide.

Zoals je zou verwachten, zijn er verschillende cameramodi, zoals nacht- en portretmodi, Cinematic Blur, Photo Unblur, Magic Eraser en Super Res Zoom (dat 8x digitale zoom biedt voor de Pixel 7 of 30x voor de Pixel 7 Pro).

Er is ook een Guided Frame-functie, die blinden of slechtzienden helpt selfies te nemen met behulp van audiobegeleiding, contrastrijke visuele animaties en haptische feedback.

De Pixel 7 Pro geniet bovendien van een Macro Focus, waarmee je macrofoto's op 3cm afstand kan nemen.

Google belooft dat de foto- en videokwaliteit die de Pixel 7 en Pixel 7 Pro bieden beter zijn dan ooit tevoren en dat de camera's zelfs bij weinig licht goed presteren.

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro batterij

(Image credit: Google)

De batterij in de Pixel 7 is 4.355mAh groot en biedt standaard meer dan 24 uur batterijduur of tot 72 uur bij gebruik van de Extreme Battery Saver-modus. Hij laadt op met 30W, wat genoeg is om in ongeveer 30 minuten 50% op te laden. Draadloos op laden is ook mogelijk.

Met de Pixel 7 Pro krijg je een 5.000mAh batterij die volgens de specs van Google dezelfde levensduur en oplaadsnelheden biedt.

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro specs en functies

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro worden beide aangedreven door de Tensor G2-chipset. Dat is de tweede generatie van de chipset die werd gebruikt in de Pixel 6 en hij wordt vergezeld door een Titan M2-beveiligingschip.

Bij de standaard Pixel 7 is er 8GB RAM en keuze uit 128GB of 256GB opslag, terwijl de Pixel 7 Pro 12GB RAM en 128GB of 256GB opslag heeft.

Beide telefoons hebben ook 5G-ondersteuning, stereoluidsprekers, een vingerafdrukscanner onder het scherm, gezichtsontgrendeling en natuurlijk draaien ze Android 13.

Google belooft tot slot ten minste vijf jaar beveiligingsupdates, net als bij Pixel 6. Bij een nieuwe Pixel krijg je nu drie maanden gratis YouTube Premium en Google One.